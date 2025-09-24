Szczepienia przeciw Covid-19 już dostępne w stolicy
Szczepionki przeciwko Covid-19 nadal są bezpłatne. Ich przyjęcie chroni przed ciężkim zachorowaniem. Możliwość zapisu i przyjęcia szczepienia została otwarta od 22 września 2025 roku i jest zależna od tego, czy szczepionki są dostępne w danej placówce.
Osoby powyżej 12. roku życia bez obniżonej odporności oraz z ciężkim niedoborem odporności mogą zaszczepić się w przypadku osób pełnoletnich w przychodniach POZ oraz punktach szczepień w aptekach mających umowę NFZ na szczepienia, natomiast niepełnoletnich – jedynie w przychodniach POZ.
Dzieci od 5. do 11. roku życia, niezaszczepione dzieci od 6 miesięcy do 4. roku życia oraz dzieci od 6 miesięcy do 4. roku życia, które były już szczepione lub chorowały na Covid-19 mogą zostać zaszczepione w przychodniach POZ.
Mapa punktów szczepień w Warszawie dostępna jest pod tym linkiem na portalu Pacjent.gov.pl.
Od ostatniego szczepienia przeciwko Covid-19 należy zachować odstęp co najmniej trzech miesięcy (90 dni), by skorzystać z kolejnej dawki.
Szczepienie na Covid-19 wymaga skierowania. E-skierowanie dostępne jest na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji moje IKP i jest ono wystawiane automatycznie. Kolejne dawki są natomiast realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.
Wystawianie skierowań w systemie rozpoczęło się 9 września 2025 roku, co jednak nie jest jednoznaczne, że tego dnia pojawiły się one na wszystkich kontach. E-skierowanie może być niedostępne, jeśli nie upłynęło 90 dni od ostatniego szczepienia lub punkt szczepień nie wpisał prawidłowo poprzedniego szczepienia, co można zweryfikować na swoim IKP.
W przypadku błędów popełnionych przez punkt szczepień konieczne jest skontaktowanie się z nim w celu poprawek.
E-skierowanie można uzyskać również od lekarza pierwszego kontaktu w przychodni POZ lub od lekarza w punkcie szczepień.
Aby się zaszczepić przeciw Covid-19 należy zapisać się na szczepienie w punkcie POZ lub aptece, przez aplikację moje IKP lub na Internetowym Koncie Pacjenta.
Szczepienie przeciwko Covid-19 jest zalecane szczególnie osobom, które mają obniżoną odporność, co skutkuje możliwością ciężkiego przebiegu choroby. Mowa tutaj o osobach powyżej 60. roku życia, dzieciach, młodzieży oraz dorosłych z chorobami współistniejącymi (otyłość przy BMI wyższym lub równym 25, cukrzyca, przewlekła choroba płuc, nerek, choroba układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia neurorozwojowe, aktywna choroba nowotworowa, choroba immunosupresyjna lub leczenie immunosupresyjne), pensjonariuszach placówek opieki długoterminowej, kobietach w ciąży (aby zmniejszyć liczbę powikłań Covid-19 u noworodków) oraz pracownikach ochrony zdrowia (zwłaszcza tych, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami oraz materiałem zakaźnym).