Od poniedziałku 22 września 2025 roku w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w niektórych aptekach można już zaszczepić się przeciw Covid-19. Szczepienia są darmowe. Czy potrzebne jest skierowanie?



Szczepionki przeciwko Covid-19 nadal są bezpłatne. Ich przyjęcie chroni przed ciężkim zachorowaniem. Możliwość zapisu i przyjęcia szczepienia została otwarta od 22 września 2025 roku i jest zależna od tego, czy szczepionki są dostępne w danej placówce.

Gdzie można zaszczepić się przeciw Covid-19?

Osoby powyżej 12. roku życia bez obniżonej odporności oraz z ciężkim niedoborem odporności mogą zaszczepić się w przypadku osób pełnoletnich w przychodniach POZ oraz punktach szczepień w aptekach mających umowę NFZ na szczepienia, natomiast niepełnoletnich – jedynie w przychodniach POZ.

Dzieci od 5. do 11. roku życia, niezaszczepione dzieci od 6 miesięcy do 4. roku życia oraz dzieci od 6 miesięcy do 4. roku życia, które były już szczepione lub chorowały na Covid-19 mogą zostać zaszczepione w przychodniach POZ.

Mapa punktów szczepień w Warszawie dostępna jest pod tym linkiem na portalu Pacjent.gov.pl.