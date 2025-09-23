W mazowieckiej wsi nad Wisłą zaledwie 50 km od Warszawy zaobserwowano niedawno czajkę towarzyską. To spora sensacja, ponieważ ptak ten zamieszkuje Azję, a do tego jest gatunkiem krytycznie zagrożonym.



O wyjątkowej obserwacji donosi Birding Poland za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Facebook.

Czajka towarzyska widziana nad Wisłą niedaleko Warszawy

„Ten krytycznie zagrożony azjatycki gatunek ciągle jeszcze zalatuje do nas w miarę regularnie, a szczyt pojawów przypada właśnie na wrzesień” – czytamy na profilu Birding Poland.

W tym roku po raz pierwszy czajka towarzyska zauważona została w sobotę 20 września nad Wisłą w Starych Gniewniewicach. Ta niewielka mazowiecka wieś położona w powiecie nowodworskim, w gminie Leoncin znajduje się 50 km na północny-zachód od Warszawy, niedaleko granic Kampinoskiego Parku Narodowego.

Na zdjęciach wykonanych przez Mariusza Godlewskiego i opublikowanych na profilu Birding Poland, czajka towarzyska uwieczniona została w towarzystwie innych, częściej występujących w naszym kraju czajek zwyczajnych.