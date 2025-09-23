Czajka towarzyska, gatunek krytycznie zagrożony, pojawił się niedawno nad Wisłą
O wyjątkowej obserwacji donosi Birding Poland za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Facebook.
„Ten krytycznie zagrożony azjatycki gatunek ciągle jeszcze zalatuje do nas w miarę regularnie, a szczyt pojawów przypada właśnie na wrzesień” – czytamy na profilu Birding Poland.
W tym roku po raz pierwszy czajka towarzyska zauważona została w sobotę 20 września nad Wisłą w Starych Gniewniewicach. Ta niewielka mazowiecka wieś położona w powiecie nowodworskim, w gminie Leoncin znajduje się 50 km na północny-zachód od Warszawy, niedaleko granic Kampinoskiego Parku Narodowego.
Na zdjęciach wykonanych przez Mariusza Godlewskiego i opublikowanych na profilu Birding Poland, czajka towarzyska uwieczniona została w towarzystwie innych, częściej występujących w naszym kraju czajek zwyczajnych.
Czajka towarzyska (Vanellus gregarius) to ptak wędrowny z rodziny sieweczkowatych. Występuje w południowej i centralnej Rosji oraz w Kazachstanie. Zimą migruje m.in. do północno-wschodniej Afryki, na Półwysep Arabski oraz do południowej Azji. Dawniej zamieszkiwany przez niego obszar był znacznie szerszy. Od 2004 roku gatunek ten jest przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) klasyfikowany jako gatunek krytycznie zagrożony.
Do Polski czajka towarzyska przylatuje sporadycznie w czasie swoich migracji. Jak wynika z „Raportu nr 40. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 2023 roku” opublikowanego w 2024 roku przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, do 2023 roku w Polsce odnotowano 66 stwierdzeń tego gatunku, a łącznie zaobserwowano 68 osobników. W naszym kraju czajka towarzyska podlega ścisłej ochronie gatunkowej.
Czajka towarzyska jest ptakiem średniej wielkości. Dorosły osobnik waży ok. 150-250 g, długość jego ciała waha się od 25 do 30 cm, a rozpiętość skrzydeł ok. 68-75 cm.
Kolor upierzenia samicy i samca nie różni się znacząco. Różnice widoczne są za to między szatą godową, a szatą spoczynkową. Ta pierwsza jest bardziej jaskrawa, z dużo ciemniejszym brzuchem i czarną czapeczką z białą obwódką na głowie. Natomiast w szacie spoczynkowej pióra na brzuchu są znacznie jaśniejsze, czapeczka – brązowa, a pozostałe pióra przybierają w większości szaro-beżowy kolor.