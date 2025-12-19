„Zielone światło dla Łomianek”. Utrudnienia na wylotówce z Warszawy

Kierowcy podróżujący trasą S7 z Warszawa w kierunku Łomianek i dalej oraz w przeciwnym kierunku muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. W piątek 19 grudnia godz. 15-17 na ulicy Pułkowej odbędzie się protest okolicznych mieszkańców pod hasłem „Zielone światło dla Łomianek”, który wpłynie na płynność przejazdu w obu kierunkach.



Protest zaplanowano na ulicy Pułkowej przy skrzyżowaniu z ulicą Przyłuskiego. Mieszkańcy będą cyklicznie przechodzić przez przejście dla pieszych, co będzie prowadzić do blokady ruchu i powstawania korków, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Utrudnienia dotkną zarówno kierowców jadących z Warszawy do Łomianek, jak i osób podróżujących w przeciwnym kierunku. Organizatorzy oraz lokalne władze apelują o zaplanowanie objazdów lub uwzględnienie dłuższego czasu przejazdu.

Dlaczego mieszkańcy protestują

Protest organizowany jest przez radnego Piotra Rusieckiego wraz z mieszkańcami Łomianek. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wieloletnie problemy komunikacyjne gminy, w szczególności na przeciążenie ulicy Pułkowej, która w godzinach szczytu osiąga granice swojej przepustowości.

Jednym z głównych postulatów protestujących jest zmiana programów sygnalizacji świetlnej na ulicy Pułkowej, tak aby większa część zielonego światła przypadała na drogę krajową. Mieszkańcy domagają się także zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Estrady i Wólczyńskiej, co miałoby usprawnić przejazd pojazdów jadących od strony Łomianek.