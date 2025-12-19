2.1°C
Życie Warszawy
„Zielone światło dla Łomianek”. Utrudnienia na wylotówce z Warszawy

Publikacja: 19.12.2025 14:55

Foto: mat. pras.

M.B.
Kierowcy podróżujący trasą S7 z Warszawa w kierunku Łomianek i dalej oraz w przeciwnym kierunku muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. W piątek 19 grudnia godz. 15-17 na ulicy Pułkowej odbędzie się protest okolicznych mieszkańców pod hasłem „Zielone światło dla Łomianek”, który wpłynie na płynność przejazdu w obu kierunkach.

Protest zaplanowano na ulicy Pułkowej przy skrzyżowaniu z ulicą Przyłuskiego. Mieszkańcy będą cyklicznie przechodzić przez przejście dla pieszych, co będzie prowadzić do blokady ruchu i powstawania korków, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Utrudnienia dotkną zarówno kierowców jadących z Warszawy do Łomianek, jak i osób podróżujących w przeciwnym kierunku. Organizatorzy oraz lokalne władze apelują o zaplanowanie objazdów lub uwzględnienie dłuższego czasu przejazdu.

Dlaczego mieszkańcy protestują

Protest organizowany jest przez radnego Piotra Rusieckiego wraz z mieszkańcami Łomianek. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wieloletnie problemy komunikacyjne gminy, w szczególności na przeciążenie ulicy Pułkowej, która w godzinach szczytu osiąga granice swojej przepustowości.

Jednym z głównych postulatów protestujących jest zmiana programów sygnalizacji świetlnej na ulicy Pułkowej, tak aby większa część zielonego światła przypadała na drogę krajową. Mieszkańcy domagają się także zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Estrady i Wólczyńskiej, co miałoby usprawnić przejazd pojazdów jadących od strony Łomianek.

Foto: mat. pras.

Postulaty wobec GDDKiA i budowa S7

Wśród zgłaszanych żądań znalazł się również postulat budowy buspasa poprzez dobudowę trzeciego pasa ruchu oraz usunięcie betonowej blokady w rejonie mostu północnego. Te działania skierowane są bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Protestujący oczekują także przyspieszenia realizacji brakującego odcinka drogi ekspresowej S7 na trasie Kiełpin–Warszawa. Zdaniem mieszkańców to jedyne długofalowe rozwiązanie, które realnie odciąży ruch w północnej części aglomeracji warszawskiej.

Spotkanie w stołecznym ratuszu

W kontekście planowanego protestu warto przypomnieć, że w poniedziałek 15 grudnia 2025 roku w stołecznym ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z burmistrzem Łomianek Tomaszem Dąbrowskim. Rozmowy dotyczyły właśnie problemów komunikacyjnych na trasie Warszawa–Łomianki oraz możliwych działań przejściowych przed realizacją trasy S7.

Prezydent Warszawy zapowiedział rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie przyspieszenia budowy kluczowego odcinka drogi ekspresowej.

