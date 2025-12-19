„Zielone światło dla Łomianek”. Utrudnienia na wylotówce z Warszawy

Protest zaplanowano na ulicy Pułkowej przy skrzyżowaniu z ulicą Przyłuskiego. Mieszkańcy będą cyklicznie przechodzić przez przejście dla pieszych, co będzie prowadzić do blokady ruchu i powstawania korków, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego.
Utrudnienia dotkną zarówno kierowców jadących z Warszawy do Łomianek, jak i osób podróżujących w przeciwnym kierunku. Organizatorzy oraz lokalne władze apelują o zaplanowanie objazdów lub uwzględnienie dłuższego czasu przejazdu.
Protest organizowany jest przez radnego Piotra Rusieckiego wraz z mieszkańcami Łomianek. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wieloletnie problemy komunikacyjne gminy, w szczególności na przeciążenie ulicy Pułkowej, która w godzinach szczytu osiąga granice swojej przepustowości.
Jednym z głównych postulatów protestujących jest zmiana programów sygnalizacji świetlnej na ulicy Pułkowej, tak aby większa część zielonego światła przypadała na drogę krajową. Mieszkańcy domagają się także zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Estrady i Wólczyńskiej, co miałoby usprawnić przejazd pojazdów jadących od strony Łomianek.
Wśród zgłaszanych żądań znalazł się również postulat budowy buspasa poprzez dobudowę trzeciego pasa ruchu oraz usunięcie betonowej blokady w rejonie mostu północnego. Te działania skierowane są bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Protestujący oczekują także przyspieszenia realizacji brakującego odcinka drogi ekspresowej S7 na trasie Kiełpin–Warszawa. Zdaniem mieszkańców to jedyne długofalowe rozwiązanie, które realnie odciąży ruch w północnej części aglomeracji warszawskiej.
W kontekście planowanego protestu warto przypomnieć, że w poniedziałek 15 grudnia 2025 roku w stołecznym ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z burmistrzem Łomianek Tomaszem Dąbrowskim. Rozmowy dotyczyły właśnie problemów komunikacyjnych na trasie Warszawa–Łomianki oraz możliwych działań przejściowych przed realizacją trasy S7.
Prezydent Warszawy zapowiedział rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie przyspieszenia budowy kluczowego odcinka drogi ekspresowej.
Jednym z omawianych w ratuszu pomysłów jest pilotażowe wyznaczenie buspasa na ulicy Pułkowej. Zgodnie z propozycją miałby on powstać kosztem utwardzonego pobocza i obejmować odcinek o długości około jednego kilometra – od granicy Łomianek do ulicy Wóycickiego.
Rozwiązanie to ma zapewnić priorytet dla komunikacji miejskiej i skrócić czas przejazdu autobusów, co w krótkiej perspektywie mogłoby częściowo odciążyć ruch samochodowy.
W związku z piątkowym protestem kierowcy planujący przejazd trasą Warszawa–Łomianki powinni zachować szczególną ostrożność, śledzić bieżące komunikaty drogowe i – jeśli to możliwe – wybrać alternatywne trasy. Protest ma charakter pokojowy, jednak jego forma może znacząco wpłynąć na płynność ruchu w tej części aglomeracji.