Inteligentne liczniki podbijają Warszawę. W których dzielnicach pojawią się w 2026 roku?

Stoen Operator zainstalował 546 tysięcy liczników zdalnego odczytu (LZO) u swoich odbiorców. Nowe urządzenia pomiarowe stanowią już niemal połowę ze wszystkich liczników w stołecznej sieci.



Stołeczny operator systemu dystrybucyjnego podsumował postępy w realizacji obowiązkowych wymian liczników starego typu na nowoczesne tzw. inteligentne opomiarowanie.

Inteligentne liczniki prądu w Warszawie

Inteligentne liczniki nie tylko ułatwiają zdalne przesyłanie odczytów, ale również umożliwiają użytkownikom samodzielne monitorowanie zużycia energii, co przekłada się na efektywniejsze zarządzanie nim i potencjalne oszczędności. Dzięki nowoczesnej technologii konsumenci mogą płacić jedynie za rzeczywistą ilość wykorzystanego prądu, co może wymagać zmiany okresu rozliczeniowego w umowie ze sprzedawcą energii.

- Mamy obecnie zamontowanych 546 tys. nowych urządzeń, co daje 46 proc. liczników zdalnego odczytu w warszawskiej sieci. Realizujemy prace zgodnie z założonym harmonogramem. Technologia G3-PLC sprawdza się bardzo dobrze i pozwala na spełnienie wskaźników skuteczności odczytu danych pomiarowych – mówi Marcin Wilkowski, kierownik programu AMI w Stoen Operator.

Zaszyfrowane dane o zużyciu energii elektrycznej

Nowe liczniki wykorzystują standard G3-PLC, który przesyła dane cyfrowe przez kable elektryczne niskiego napięcia. Dzięki temu umożliwia tworzenie sieci bez konieczności budowy nowych, drogich linii komunikacyjnych. Wszystkie komunikaty przesyłane w ramach inteligentnej sieci są szyfrowane z użyciem zaawansowanych protokołów, co gwarantuje ochronę przed nieuprawnionym dostępem.