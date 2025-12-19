1.8°C
1026.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Inteligentne liczniki podbijają Warszawę. W których dzielnicach pojawią się w 2026 roku?

Publikacja: 19.12.2025 07:35

W 2026 roku na nowe liczniki mogą liczyć mieszkańcy Woli i Włoch.

W 2026 roku na nowe liczniki mogą liczyć mieszkańcy Woli i Włoch.

Foto: Stoen Operator

rbi
Stoen Operator zainstalował 546 tysięcy liczników zdalnego odczytu (LZO) u swoich odbiorców. Nowe urządzenia pomiarowe stanowią już niemal połowę ze wszystkich liczników w stołecznej sieci.

Stołeczny operator systemu dystrybucyjnego podsumował postępy w realizacji obowiązkowych wymian liczników starego typu na nowoczesne tzw. inteligentne opomiarowanie.

Inteligentne liczniki prądu w Warszawie

Inteligentne liczniki nie tylko ułatwiają zdalne przesyłanie odczytów, ale również umożliwiają użytkownikom samodzielne monitorowanie zużycia energii, co przekłada się na efektywniejsze zarządzanie nim i potencjalne oszczędności. Dzięki nowoczesnej technologii konsumenci mogą płacić jedynie za rzeczywistą ilość wykorzystanego prądu, co może wymagać zmiany okresu rozliczeniowego w umowie ze sprzedawcą energii.

- Mamy obecnie zamontowanych 546 tys. nowych urządzeń, co daje 46 proc. liczników zdalnego odczytu w warszawskiej sieci. Realizujemy prace zgodnie z założonym harmonogramem. Technologia G3-PLC sprawdza się bardzo dobrze i pozwala na spełnienie wskaźników skuteczności odczytu danych pomiarowych – mówi Marcin Wilkowski, kierownik programu AMI w Stoen Operator.

Zaszyfrowane dane o zużyciu energii elektrycznej

Nowe liczniki wykorzystują standard G3-PLC, który przesyła dane cyfrowe przez kable elektryczne niskiego napięcia. Dzięki temu umożliwia tworzenie sieci bez konieczności budowy nowych, drogich linii komunikacyjnych. Wszystkie komunikaty przesyłane w ramach inteligentnej sieci są szyfrowane z użyciem zaawansowanych protokołów, co gwarantuje ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Wymiana liczników jest w pełni bezpłatna dla odbiorców energii, a koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego

Reklama
Reklama

Długi horyzont czasowy wymiany

Dotychczas nowe urządzenie pomiarowe zostały wymienione na Bemowie i czterech prawobrzeżnych dzielnicach – Białołęce, Targówku i obu Pragach. W pierwszym kwartale roku instalacja zakończy się na Bielanach i Żoliborzu.

W 2026 roku na nowe liczniki mogą liczyć mieszkańcy Woli i Włoch. W następnej kolejności przewidziano Ochotę i Mokotów (2027 rok). W 2028 roku wymiana nastąpi w Ursusie i na Ursynowie. Dzielnice – Wawer, Wesoła i Rembertów to rok 2029, najdłużej poczekają mieszkańcy Śródmieścia i Wilanowa – tu prace instalatorskie zaplanowano na lata 2029-2031. 

Na specjalnie stworzonej stronie internetowej można także zapoznać się z animacjami, infografikami i artykułami, które zawierają najważniejsze informacje na temat LZO. 

Do 2028 roku zakładane jest osiągniecie ustawowego celu: 80 proc. odbiorców zostanie wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu. Zakończenie wymiany u wszystkich odbiorców planowane jest do roku 2030.

Proces jest współfinansowany z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU-ETS. Wymiana liczników jest w pełni bezpłatna dla odbiorców energii, a koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

22-latka zatrzymana przez południowopraskich policjantów
bezpieczeństwo

22-latka zatrzymana za oszustwo metodą na kaucję

Trzy stacje metra na linii M1 zostały zamknięte
awaria

Zadymienie w metrze. Trzy stacje nieczynne

Nowa siedziba Ursynoteki z rekordowym otwarciem
książki

Nowa siedziba Ursynoteki z rekordowym otwarciem

Okres przedświąteczny, to czas wzmożonego ruchu w centrach handlowych
bezpieczeństwo

Policja ostrzega przed złodziejami. „Wykorzystują tłok i nieuwagę”.

W tym roku Warszawa przekazała 70 lokali służbom mundurowym
bezpieczeństwo

Nawet 3 pokoje i 70 mkw. Nowe mieszkania dla warszawskiej policji

Lwia część zaplanowanych prac zostanie przeprowadzona na terenie Białołęki oraz Wawra
inwestycje

200 milionów na rozbudowę kanalizacji. Te dzielnice zyskają

Program obejmuje również działania w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi.
zwierzę warszawskie

Ratusz zapłaci za leczenie rannych zwierząt. Ruszył przetarg na opiekę weterynatyjną

Obrońcy praw zwierząt protestowali pod siedzibą Sejmu RP w dniu głosowania nad tzw. ustawą łańcuchow
ustawa łańcuchowa

Weto prezydenta w mocy. Obrońcy praw zwierząt protestowali od rana pod Sejmem

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama