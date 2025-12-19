Inteligentne liczniki podbijają Warszawę. W których dzielnicach pojawią się w 2026 roku?

W 2026 roku na nowe liczniki mogą liczyć mieszkańcy Woli i Włoch.
Stołeczny operator systemu dystrybucyjnego podsumował postępy w realizacji obowiązkowych wymian liczników starego typu na nowoczesne tzw. inteligentne opomiarowanie.
Inteligentne liczniki nie tylko ułatwiają zdalne przesyłanie odczytów, ale również umożliwiają użytkownikom samodzielne monitorowanie zużycia energii, co przekłada się na efektywniejsze zarządzanie nim i potencjalne oszczędności. Dzięki nowoczesnej technologii konsumenci mogą płacić jedynie za rzeczywistą ilość wykorzystanego prądu, co może wymagać zmiany okresu rozliczeniowego w umowie ze sprzedawcą energii.
- Mamy obecnie zamontowanych 546 tys. nowych urządzeń, co daje 46 proc. liczników zdalnego odczytu w warszawskiej sieci. Realizujemy prace zgodnie z założonym harmonogramem. Technologia G3-PLC sprawdza się bardzo dobrze i pozwala na spełnienie wskaźników skuteczności odczytu danych pomiarowych – mówi Marcin Wilkowski, kierownik programu AMI w Stoen Operator.
Nowe liczniki wykorzystują standard G3-PLC, który przesyła dane cyfrowe przez kable elektryczne niskiego napięcia. Dzięki temu umożliwia tworzenie sieci bez konieczności budowy nowych, drogich linii komunikacyjnych. Wszystkie komunikaty przesyłane w ramach inteligentnej sieci są szyfrowane z użyciem zaawansowanych protokołów, co gwarantuje ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
Dotychczas nowe urządzenie pomiarowe zostały wymienione na Bemowie i czterech prawobrzeżnych dzielnicach – Białołęce, Targówku i obu Pragach. W pierwszym kwartale roku instalacja zakończy się na Bielanach i Żoliborzu.
W 2026 roku na nowe liczniki mogą liczyć mieszkańcy Woli i Włoch. W następnej kolejności przewidziano Ochotę i Mokotów (2027 rok). W 2028 roku wymiana nastąpi w Ursusie i na Ursynowie. Dzielnice – Wawer, Wesoła i Rembertów to rok 2029, najdłużej poczekają mieszkańcy Śródmieścia i Wilanowa – tu prace instalatorskie zaplanowano na lata 2029-2031.
Do 2028 roku zakładane jest osiągniecie ustawowego celu: 80 proc. odbiorców zostanie wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu. Zakończenie wymiany u wszystkich odbiorców planowane jest do roku 2030.
Proces jest współfinansowany z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU-ETS. Wymiana liczników jest w pełni bezpłatna dla odbiorców energii, a koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego.