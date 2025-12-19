Zełenski w Warszawie. Zamknięte ulice i utrudnienia podczas wizyty prezydenta Ukrainy

Ulice o najwyższym ryzyku paraliżu

Służba Ochrony Państwa (SOP) oraz Policja będą dynamicznie decydować o zamykaniu ulic, co w praktyce uniemożliwia zaplanowanie podróży samochodem przez centrum. Największy paraliż koncentruje się na Trakcie Królewskim: od Krakowskiego Przedmieścia, przez Nowy Świat, aż po Aleje Ujazdowskie i Belwederską.

Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami w rejonie Placu Trzech Krzyży oraz ulicy Wiejskiej i Pięknej. Sytuację pogarsza fakt, że główne arterie przecinające miasto, jak Aleje Jerozolimskie czy Most Poniatowskiego, są okresowo blokowane, by umożliwić płynny przejazd delegacji.

Przedświąteczna gorączka

Dzisiejsze utrudnienia dyplomatyczne nałożyły się na najbardziej intensywny czas w kalendarzu handlowym. To ostatni piątek przed Bożym Narodzeniem, kiedy tysiące mieszkańców i przyjezdnych ruszyło do stołecznych galerii w poszukiwaniu prezentów.

Szczególnie krytyczna sytuacja może panować w okolicach Złotych Tarasów, które sąsiadują z trasą przejazdu prezydenta Ukrainy.

Trudne warunki atmosferyczne

Jakby wyzwań logistycznych było mało, Warszawa zmaga się dziś z gęstą mgłą, która drastycznie ogranicza widoczność. Zjawisko to ma bezpośredni wpływ na przepustowość dróg – kierowcy jadą wolniej, zachowują większe odstępy, a czas reakcji na światłach wydłuża się.

Jak przetrwać piątek?

Dla tych, którzy muszą dziś przemieszczać się po Warszawie, jedynym racjonalnym wyborem pozostaje transport szynowy. Metro (linie M1 i M2) pracuje bez zakłóceń i jest odporne na blokady naziemne oraz warunki pogodowe. To najszybszy sposób, by dotrzeć zarówno do centrum, jak i w okolice największych skupisk handlowych.

Osobom planującym podróż na lotnisko lub do dzielnic peryferyjnych (Ursus, Włochy, Wawer) stanowczo odradza się korzystanie z autobusów i taksówek na ul. Żwirki i Wigury. Znacznie pewniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pociągów SKM (S2, S3) lub Kolei Mazowieckich, które dowożą pasażerów bezpośrednio pod terminal lotniska, omijając korki na Ochocie. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualne komunikaty w aplikacji Warszawa 19115 oraz na portalu wtp.waw.pl, gdzie zmiany w kursowaniu komunikacji podawane są w czasie rzeczywistym.