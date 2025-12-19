3.3°C
Życie Warszawy
Zełenski w Warszawie. Zamknięte ulice i utrudnienia podczas wizyty prezydenta Ukrainy

Publikacja: 19.12.2025 08:45

Kierowcy muszą przygotować się w piątek na utrudnienia w ruchu. Płynnej jeździe będą stać na przeszkodzie warunki pogodowe, terminy kalendarza oraz międzynarodowa polityka

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Piątek w Warszawie przebiegnie pod znakiem kumulacji utrudnień drogowych. Wizyta prezydenta Zełenskiego, ostatnie zakupy przed świętami i gęsta mgła paraliżują stolicę. Gdzie należy spodziewać się największych korków?

Głównym powodem dzisiejszych utrudnień jest oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego. Połączenie oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy, z ostatnim przedświątecznym szczytem zakupowym oraz trudnymi warunkami pogodowymi, stworzyło trudny scenariusz komunikacyjny.

Oficjalny plan wizyty: Gdzie i kiedy spodziewać się delegacji?

Choć terminy przejazdów kolumn dyplomatycznych są ze względów bezpieczeństwa orientacyjne, harmonogram spotkań pozwala precyzyjnie wyznaczyć utrudnienia na mapie miasta.

Od godziny 10 oczy wszystkich skierowane są na Pałac Prezydencki, gdzie po oficjalnym powitaniu trwają rozmowy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa regionu: przekazaniu myśliwców MiG-29 oraz trudnych kwestiach historycznych związanych z ekshumacjami na Wołyniu.

Kolejny etap wizyty rozpocznie się około godziny 13:15, kiedy to prezydencka kolumna przemieści się na ulicę Wiejską na spotkanie z Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i Marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Finałem dnia ma być wizyta w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz późnopopołudniowy przejazd na Lotnisko Chopina. Każdy z tych etapów oznacza natychmiastowe i całkowite wstrzymanie ruchu na trasie przejazdu.

Ulice o najwyższym ryzyku paraliżu

Służba Ochrony Państwa (SOP) oraz Policja będą dynamicznie decydować o zamykaniu ulic, co w praktyce uniemożliwia zaplanowanie podróży samochodem przez centrum. Największy paraliż koncentruje się na Trakcie Królewskim: od Krakowskiego Przedmieścia, przez Nowy Świat, aż po Aleje Ujazdowskie i Belwederską.

Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami w rejonie Placu Trzech Krzyży oraz ulicy Wiejskiej i Pięknej. Sytuację pogarsza fakt, że główne arterie przecinające miasto, jak Aleje Jerozolimskie czy Most Poniatowskiego, są okresowo blokowane, by umożliwić płynny przejazd delegacji.

Przedświąteczna gorączka

Dzisiejsze utrudnienia dyplomatyczne nałożyły się na najbardziej intensywny czas w kalendarzu handlowym. To ostatni piątek przed Bożym Narodzeniem, kiedy tysiące mieszkańców i przyjezdnych ruszyło do stołecznych galerii w poszukiwaniu prezentów.

Szczególnie krytyczna sytuacja może panować w okolicach Złotych Tarasów, które sąsiadują z trasą przejazdu prezydenta Ukrainy.

Trudne warunki atmosferyczne

Jakby wyzwań logistycznych było mało, Warszawa zmaga się dziś z gęstą mgłą, która drastycznie ogranicza widoczność. Zjawisko to ma bezpośredni wpływ na przepustowość dróg – kierowcy jadą wolniej, zachowują większe odstępy, a czas reakcji na światłach wydłuża się.

Jak przetrwać piątek?

Dla tych, którzy muszą dziś przemieszczać się po Warszawie, jedynym racjonalnym wyborem pozostaje transport szynowy. Metro (linie M1 i M2) pracuje bez zakłóceń i jest odporne na blokady naziemne oraz warunki pogodowe. To najszybszy sposób, by dotrzeć zarówno do centrum, jak i w okolice największych skupisk handlowych.

Osobom planującym podróż na lotnisko lub do dzielnic peryferyjnych (Ursus, Włochy, Wawer) stanowczo odradza się korzystanie z autobusów i taksówek na ul. Żwirki i Wigury. Znacznie pewniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pociągów SKM (S2, S3) lub Kolei Mazowieckich, które dowożą pasażerów bezpośrednio pod terminal lotniska, omijając korki na Ochocie. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualne komunikaty w aplikacji Warszawa 19115 oraz na portalu wtp.waw.pl, gdzie zmiany w kursowaniu komunikacji podawane są w czasie rzeczywistym.

