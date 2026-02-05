Targówek wypowie się w sprawie Mostu Krasińskiego. Jakie argumenty mają radni?

Radni wskazują też, że takie rozwiązanie pozwoli na konsekwentną realizację polityki transportowej Warszawy, opartej na wzmacnianiu roli transportu zbiorowego, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej dostępności komunikacyjnej obszarów intensywnie rozwijających się mieszkaniowo. Trasa Mostu Krasińskiego stanie się w tym ujęciu brakującym ogniwem systemu tramwajowego, łączącym Targówek, Pragę-Północ oraz Białołękę z Żoliborzem i dalszymi częściami Warszawy.

„Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy uważa, że celem powinna być realizacja trasy Mostu Krasińskiego jako inwestycji dobrze przygotowanej, społecznie akceptowalnej i realnie poprawiającej funkcjonowanie systemu transportowego miasta, z wyraźnymi korzyściami dla mieszkańców Targówka, Białołęki, Pragi-Północ i Żoliborza” – konkludują radni.

Targówek odzywa się w ostatniej chwili

Debata nad tym stanowiskiem odbywa się w ostatniej chwili. Konsultacje miejskich planów trwają bowiem do 9 lutego. Jeszcze wczoraj radni Targówka nie byli pewni, czy uda się poruszyć tę kwestię przed upływem terminu. „W przysłanym mailu przez naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr z proponowanym porządkiem obrad sesji Rady Dzielnicy Targówek nie ma śladu jakiegokolwiek stanowiska/uchwały w sprawie poparcia budowy Trasy Mostu Krasińskiego. Ani autorstwa zarządu, ani przewodniczącego, ani radnych Koalicji Obywatelskiej. Złożony 27 stycznia i 2 lutego projekt stanowiska/ uchwały przez radnych PiS ewidentnie zaginął. Może ktoś kradnie maile ze skrzynki. Albo złośliwie kasuje. Poważnie: klasyczny przykład samorządowej demokracji walczącej prowadzacy do lekceważenia spraw ważnych” – komentował w mediach społecznościowych radny Targówka Andrzej Bittel.

W podobnym tonie wypowiadało się stowarzyszenie Razem dla Targówka. „W zeszły poniedziałek złożyliśmy wniosek do Zarządu Dzielnicy Targówek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i przyjęcie stanowiska o wpisanie tej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wersji dopuszczającej ruch samochodowy. Wydawało się to możliwe. Na dziś zaplanowano Komisję Rozwoju, która miała się tym zająć. Niestety, przed chwilą dowiedzieliśmy się, że komisja została przełożona na 10 lutego, czyli dzień po zakończeniu konsultacji społecznych. Co się stało? Co jest teraz ważniejsze niż walka o Most Krasińskiego? Tak właśnie w praktyce wygląda dziś «rozwój» Targówka” – komentowało stowarzyszenie.

Uchwałę w tej sprawie podjął natomiast we wtorek, 3 lutego Zarząd Dzielnicy Targówek. „Popiera się pozostawienie trasy Mostu Krasińskiego w ciągu ul. Budowlanej, Z. Krasińskiego na odcinku od ul. św. J. Odrowąża do stacji Metra Plac Wilsona, w strategii #Warszawa2040+ i w planie ogólnym. Wnosi się o pozostawienie w strategii #Warszawa2040+ i w planie ogólnym funkcji Mostu Krasińskiego jako mostu drogowego dla ruchu lokalnego. Wnosi się o wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2026-2055 wraz z zapewnieniem środków na prace przygotowawcze i realizacyjne. Uchwałę przekazuje się Prezydentowi m.st. Warszawy” – czytamy w dokumencie podpisanym przez burmistrza Krzysztofa Miszewskiego.

Białołęka za mostem, Żoliborz – przeciw

W sprawie mostu wypowiedziała się już Rada Dzielnicy Białołęka. „Rada Dzielnicy Białołęka stoi na stanowisku, że budowa Mostu Krasińskiego w wariancie obejmującym linię tramwajową, bus-pas, infrastrukturę rowerową oraz ciągi piesze jest rozwiązaniem odpowiadającym na długofalowe potrzeby transportowe mieszkańców północnej części Warszawy” – czytamy w stanowisku radnych.

Radni dodali, że Białołęka od lat mierzy się z dynamicznym przyrostem liczby mieszkańców, jest jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy, a istniejący układ komunikacyjny nie zapewnia wystarczającej przepustowości ani alternatywy dla transportu indywidualnego.

Przeciw mostowi są natomiast radni Żoliborza. Twierdzą, że wzmożony ruch przyczyni się do zablokowanie wąskich żoliborskich ulic i wpłynie negatywnie na kondycję przedwojennej zabudowy.