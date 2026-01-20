Most na Zaporze zamiast Mostu Krasińskiego? Radni dzielnic proszą o tę inwestycję

W 2016 r. rady dzielnic Wawer i Wilanów podjęły wspólną uchwałę wzywającą władze miasta do budowy Mostu na Zaporze do 2021 r., a mieszkańcy obu dzielnic składali petycje o przyspieszenie tej inwestycji.

Most na zaporze i przebieg dróg do niego prowadzących według planów z 2015 roku Foto: mat. pras.

Powrót koncepcji Mostu na Zaporze

Temat mostu powrócił podczas sesji Rady Dzielnicy Wawer 14 stycznia, kiedy radni na wniosek przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Mikołaja Wasiewicza przyjęli stanowisko z uwagami do Planu Ogólnego oraz Strategii Warszawa 2040+. W punkcie 1.6 dokumentu Wawer wzywa do rozważenia możliwości realizacji Mostu na Zaporze jako uzupełniającej przeprawy przez Wisłę, powiązanej z lokalnym układem drogowym dzielnicy.

– Już w 2016 r. podczas wspólnego posiedzenia rad Wawra i Wilanowa przedstawiciele Komitetu na rzecz Budowy Mostu na Zaporze apelowali o wycofanie się z inwestycji na Żoliborzu i przesunięcie środków na budowę przeprawy łączącej Wawer z Wilanowem – tłumaczy Mikołaj Wasiewicz. – Dziś, w sytuacji gdy Żoliborz po raz kolejny mówi „nie” Mostowi Krasińskiego, postulat ten wybrzmiewa jeszcze mocniej: jeśli jedna dzielnica odrzuca most, miasto powinno skierować dostępne środki na wielokrotnie artykułowaną i popieraną przez lokalną społeczność inwestycję – Most na Zaporze w Wawrze – dodaje.

Wawer, jako jedna z najszybciej rosnących demograficznie dzielnic Warszawy, od lat informuje o narastających korkach i niewystarczającej liczbie przepraw przez Wisłę w części południowo-wschodniej miasta. Dodatkowa, lokalna przeprawa między Wawrem a Wilanowem wpisywałaby się w kierunki rozwoju transportu zbiorowego i drogowego przewidziane w dokumentach strategicznych, odciążając istniejące mosty i poprawiając bezpieczeństwo komunikacyjne tej części metropolii.

– W kontekście trwających konsultacji „Strategii Warszawa 2040+” oraz Planu Ogólnego Warszawy głos Wawra jest jednoznaczny: dzielnica chce mostu i jest gotowa współpracować przy jego planowaniu – podkreśla Mikołaj Wasiewicz. – Skoro Żoliborz nie widzi dla siebie korzyści z Mostu Krasińskiego, to naturalnym krokiem powinno być przekierowanie planowanych środków na inwestycję, o którą Wawer zabiega nieprzerwanie od wielu lat – Most na Zaporze – dodaje.

Czym jest Most na Zaporze?

Most na zaporze w Warszawie to planowana, lecz nigdy niezrealizowana przeprawa przez Wisłę, zlokalizowana, ok. 3 km na południe od mostu Siekierkowskiego. Pomysł narodził się w latach 60. XX wieku. Natomiast według koncepcji z lat 80. XX wieku jako element stopnia wodnego na Wiśle, który miał służyć elektrociepłowni Siekierki i umożliwiać dojazd drogą Nowo-Zwoleńską.

Koncepcja zapory wodnej z mostem drogowym miała poprawić komunikację Wawra z Wilanowem i Ursynowem, przyciągając inwestorów do rozwijającej się dzielnicy. W latach 80. planowano najwyższy most podwieszany w Warszawie (ok. 90 m wysokości), drugi w Polsce po konstrukcjach Świętokrzyskim i Siekierkowskim. Projekt trafił jednak do szuflady po porzuceniu pomysłu na zaporę.

W 2006 r. budowa mostu znalazła się w programie wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz, z terminem do 2014 r., ale nie doczekała się realizacji z powodu protestów mieszkańców Wilanowa i braku funduszy. Dyskusje powracały w latach 2010., np. w kontekście trasy Na Zaporze, lecz pozostają bez efektu.

Do czasów obecnych most pozostaje w sferze planów i apeli lokalnych aktywistów Wawra, bez konkretnych prac budowlanych. Zwolennicy argumentują potrzebą odciążenia południowych tras, przeciwnicy obawiają się hałasu i wpływu na środowisko.