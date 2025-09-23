Warszawskie zoo zaprasza na ostatnie nosorożcowe spa w tym sezonie

W czwartek, 25 września odwiedzjąc warszawskie zoo możne będzie zobaczyć, jakie zabiegi pielęgnacyjne wykonywane są u nosoryżycy Shikari, jednej z dwóch przedstawicielek tego gatunku mieszkającyh w ogrodzie
Pokaz odbędzie się o godz. 14 w ramach „Czwartku z Opiekunami nosorożców” – cyklu wydarzeń, które łączą edukację, troskę o dobrostan zwierząt tego gatunku i bliski kontakt z naturą. Opiekunowie Shikari zaprezentują, jak dbają o jej zdrowie.
Zobaczyć będzie można m.in. kontrolę zdrowia jamy ustnej, ocenę stanu skóry oraz przegląd kopyt. „Zabiegi odbywają się z poszanowaniem komfortu zwierzęcia i przy jego pełnej współpracy” – zapewnia warszawskie zoo.
Osoby, które tego dnia odwiedzą zoo będą mogły się przekonać, że powiedzenie, że ktoś ma skórę nosorożca (czyli cechuje się dużą odpornością i wytrzymałością) jest nie do końca adekwatne, ponieważ skóra przedstawicieli tego gatunku jest w gruncie rzeczy wrażliwa. Jak zatem ją pielęgnować?
W ramach „Czwartku z Opiekunami nosorożców” można będzie zobaczyć, jak na skórę nosorożcy Shikari nakładana jest glinka kaolinowa lub specjalistyczne maści na wrażliwe miejsca nosorożca, takie jak uszy, brzuch i nogi. Zabieg ten poprawia kondycję skóry oraz działa kojąco i chroni przed owadami czy podrażnieniami.
„Opiekunowie opowiedzą również historie o samej Shikari, przedstawią ciekawostki na temat jej gatunku oraz kulisy codziennej pracy z tym wyjątkowym zwierzęciem. Podczas czwartkowego wydarzenia będzie można dowiedzieć się także więcej o działaniach na rzecz ochrony nosorożców indyjskich” – czytamy w komunikacie zoo.
W warszawskim ogrodzie zoologicznym mieszkają obecnie dwie samice nosorożca. Młodsza Shikari i jej teściowa Jhansi.