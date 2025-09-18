Ruszajmy po orzechy i żołędzie! Zwierzęta z zoo będą wdzięczne

Żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie diety wielu gatunków, w tym małp
Pracownicy warszawskiego ogrodu zoologicznego proszą o przynoszenie przede wszystkim:
Organizatorzy podkreślają, że dary muszą być odpowiedniej jakości – suche, zdrowe, bez śladów pleśni, robaków i zanieczyszczeń. Zepsute lub mokre żołędzie i orzechy nie zostaną przyjęte, ponieważ mogą zaszkodzić zwierzętom. Ważna uwaga – zoo nie przyjmuje kasztanów, gdyż nie stanowią one pożywienia dla żadnego z jego mieszkańców.
Dary można przynosić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 7:00 do 19:00. Zbiórka prowadzona jest przy dwóch wejściach do warszawskiego zoo:
Celem zbiórki jest nie tylko zgromadzenie zapasów, ale również edukacja proekologiczna oraz budowanie wrażliwości na los zwierząt. Żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie diety wielu gatunków, w tym żubrów, antylop, żyraf oraz małp.
Organizatorzy przypominają, że zbiórka ma charakter czysto charytatywny, a w zamian za udział nie są oferowane darmowe wejściówki do zoo. Dziękują za każdą pomoc, podkreślając, że dary są cennym wsparciem w opiece nad zwierzętami. Jednocześnie apelują, aby podczas jesiennych spacerów pamiętać o dzikich zwierzętach i nie zbierać wszystkich owoców dębu, pozostawiając część z nich pod drzewami dla wiewiórek, sójek czy jeleni.
„Życie Warszawy” gorąco zachęca do wzięcia udziału w akcji. Właściwie przygotowane zapasy pomogą zwierzakom z warszawskiego zoo przetrwać zimę w dobrej kondycji.