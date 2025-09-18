19°C
1020.4 hPa
Życie Warszawy

Ruszajmy po orzechy i żołędzie! Zwierzęta z zoo będą wdzięczne

Publikacja: 18.09.2025 10:55

Żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie diety wielu gatunków, w tym małp

Żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie diety wielu gatunków, w tym małp

Foto: warszawskie zoo

M.B.
Warszawskie zoo zaprasza do wzięcia udziału w corocznej akcji charytatywnej. Od 20 do 28 września 2025 roku wszyscy chętni mogą dostarczać żołędzie oraz orzechy, które posłużą jako zimowe zapasy dla zwierząt.

Pracownicy warszawskiego ogrodu zoologicznego proszą o przynoszenie przede wszystkim:

  • żołędzi – trzeba ich uzbierać 1500 kg
  • orzechów włoskich - w zapasie powinno się znaleźć 300 kg
  • orzechów laskowych - potrzeba będzie na okres zimowy 200 kg

Organizatorzy podkreślają, że dary muszą być odpowiedniej jakości – suche, zdrowe, bez śladów pleśni, robaków i zanieczyszczeń. Zepsute lub mokre żołędzie i orzechy nie zostaną przyjęte, ponieważ mogą zaszkodzić zwierzętom. Ważna uwaga – zoo nie przyjmuje kasztanów, gdyż nie stanowią one pożywienia dla żadnego z jego mieszkańców.

Polecane
Króla ziwerząt i jego poddanych od 1 września będziemy mieli możliwość odwiedzenia w zmienionych god
Aktualności
Zoo zmienia godziny otwarcia od 1 września

Gdzie i kiedy można dostarczać dary?

Dary można przynosić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 7:00 do 19:00. Zbiórka prowadzona jest przy dwóch wejściach do warszawskiego zoo:

Reklama
Reklama
  • od strony ul. Ratuszowej
  • od strony Mostu Gdańskiego (przy ochronie)

Dlaczego warto wziąć udział w akcji?

Celem zbiórki jest nie tylko zgromadzenie zapasów, ale również edukacja proekologiczna oraz budowanie wrażliwości na los zwierząt. Żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie diety wielu gatunków, w tym żubrów, antylop, żyraf oraz małp.

Polecane
Tegoroczna edycja konkursu nawiązuje do najnowszej kampanii edukacyjnej ZOO „Egzotyczny pupil w domu
zwierzę warszawskie
Coraz więcej egzotycznych zwierząt w domach. Rusz konkurs IRBIS dla szkół

Organizatorzy przypominają, że zbiórka ma charakter czysto charytatywny, a w zamian za udział nie są oferowane darmowe wejściówki do zoo. Dziękują za każdą pomoc, podkreślając, że dary są cennym wsparciem w opiece nad zwierzętami. Jednocześnie apelują, aby podczas jesiennych spacerów pamiętać o dzikich zwierzętach i nie zbierać wszystkich owoców dębu, pozostawiając część z nich pod drzewami dla wiewiórek, sójek czy jeleni.

„Życie Warszawy” gorąco zachęca do wzięcia udziału w akcji. Właściwie przygotowane zapasy pomogą zwierzakom z warszawskiego zoo przetrwać zimę w dobrej kondycji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki podał się do dymisji
rada warszawy

Wiceprezydent Warszawy podał się do dymisji

W przyszłym roku przy ul. Wileńskiej powstanie biblioteka w ogrodzie
czytelnictwo

Na Pradze Północ powstanie biblioteka w ogrodzie

Trwa dyskusja o zasadności upamiętniania rocznic historycznych uruchomieniem syren alarmowych
bezpieczeństwo

Syreny alarmowe podczas rocznic. Warszawa się zastanowi

Próby wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie
nocna prohibicja

Zwrot na Radzie Warszawie. Prezydent Trzaskowski wycofał projekt uchwały

Środowiskowy Dom Samopomocy na warszawskiej Ochocie
pomoc społeczna

Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy na Ochocie

Nowością podczas tej odsłony akcji będzie możliwość wymiany odzieży i tekstyliów na sadzonki roślin
ekologia

Za odpady sadzonki roślin. Rusza akcja „Łączy nas czysty las”

Warsztatów Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej wpsiano do rejestru zabytków
zabytki

Warsztaty Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej w rejestrze

Na Białołęce zaplanowano dwa spotkania poświęcone bezpieczeństwu w dzielnicy
konsultacje

Białołęka chce walczyć o bezpieczeństwo mieszkańców

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama