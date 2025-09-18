Ruszajmy po orzechy i żołędzie! Zwierzęta z zoo będą wdzięczne

od strony ul. Ratuszowej

od strony Mostu Gdańskiego (przy ochronie)

Dlaczego warto wziąć udział w akcji?

Celem zbiórki jest nie tylko zgromadzenie zapasów, ale również edukacja proekologiczna oraz budowanie wrażliwości na los zwierząt. Żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie diety wielu gatunków, w tym żubrów, antylop, żyraf oraz małp.

Organizatorzy przypominają, że zbiórka ma charakter czysto charytatywny, a w zamian za udział nie są oferowane darmowe wejściówki do zoo. Dziękują za każdą pomoc, podkreślając, że dary są cennym wsparciem w opiece nad zwierzętami. Jednocześnie apelują, aby podczas jesiennych spacerów pamiętać o dzikich zwierzętach i nie zbierać wszystkich owoców dębu, pozostawiając część z nich pod drzewami dla wiewiórek, sójek czy jeleni.

„Życie Warszawy” gorąco zachęca do wzięcia udziału w akcji. Właściwie przygotowane zapasy pomogą zwierzakom z warszawskiego zoo przetrwać zimę w dobrej kondycji.