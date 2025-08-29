25.3°C
Życie Warszawy

Zoo zmienia godziny otwarcia od 1 września

Publikacja: 29.08.2025 09:00

Króla ziwerząt i jego poddanych od 1 września będziemy mieli możliwość odwiedzenia w zmienionych godzinach

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawskie zoo wprowadza nowe, ujednolicone godziny otwarcia, które będą obowiązywać od 1 września. Zmiany mają na celu ułatwienie planowania wizyt i zapewnienie spójności harmonogramu przez cały rok.

Zgodnie z komunikatem stołecznego ogrodu zoologicznego, największe zmiany dotyczą miesięcy jesiennych i zimowych. Celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie i ujednolicenie godzin, aby były one bardziej przejrzyste dla odwiedzających.

  • We wrześniu ogród będzie czynny codziennie w godz. 9-18.
  • Od grudnia do końca stycznia nastąpi wydłużenie godzin otwarcia w dni powszednie – zoo będzie dostępne do godz. 16.
  • W weekendy i święta we wrześniu godziny otwarcia zostają skrócone do 18.

W pozostałych miesiącach godziny otwarcia pozostają bez zmian.

Szczegółowy harmonogram od 1 września:

  • Styczeń–luty: godz. 9-16 (codziennie)
  • Marzec: godz. 9-17 (codziennie)
  • Kwiecień: godz. 9-18 (codziennie)
  • Maj–sierpień: godz. 9-18 (dni robocze), 9-19 (weekendy i święta)
  • Wrzesień: godz. 9–18 (codziennie)
  • Październik: godz. 9–17 (codziennie)
  • Listopad–grudzień: godz. 9–16 (codziennie)
Kasy biletowe i Punkt Obsługi Klienta są zamykane na godzinę przed zamknięciem ogrodu. Zoo zachęca do zaplanowania wizyty z uwzględnieniem nowych godzin i przypomina, że czeka na odwiedzających codziennie od godz. 9.

