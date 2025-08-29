Zoo zmienia godziny otwarcia od 1 września

Warszawskie zoo wprowadza nowe, ujednolicone godziny otwarcia, które będą obowiązywać od 1 września. Zmiany mają na celu ułatwienie planowania wizyt i zapewnienie spójności harmonogramu przez cały rok.



Zgodnie z komunikatem stołecznego ogrodu zoologicznego, największe zmiany dotyczą miesięcy jesiennych i zimowych. Celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie i ujednolicenie godzin, aby były one bardziej przejrzyste dla odwiedzających. Reklama Reklama We wrześniu ogród będzie czynny codziennie w godz. 9-18.

Od grudnia do końca stycznia nastąpi wydłużenie godzin otwarcia w dni powszednie – zoo będzie dostępne do godz. 16.

W weekendy i święta we wrześniu godziny otwarcia zostają skrócone do 18. W pozostałych miesiącach godziny otwarcia pozostają bez zmian. Polecane zwierzę warszawskie Nowy pawilon dla pingwinów w zoo powstaje z rozmachem Szczegółowy harmonogram od 1 września: Styczeń–luty: godz. 9-16 (codziennie)

Marzec: godz. 9-17 (codziennie)

Kwiecień: godz. 9-18 (codziennie)

Maj–sierpień: godz. 9-18 (dni robocze), 9-19 (weekendy i święta)

Wrzesień: godz. 9–18 (codziennie)

Październik: godz. 9–17 (codziennie)

Listopad–grudzień: godz. 9–16 (codziennie)