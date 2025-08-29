Zoo zmienia godziny otwarcia od 1 września

Króla ziwerząt i jego poddanych od 1 września będziemy mieli możliwość odwiedzenia w zmienionych godzinach
Zgodnie z komunikatem stołecznego ogrodu zoologicznego, największe zmiany dotyczą miesięcy jesiennych i zimowych. Celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie i ujednolicenie godzin, aby były one bardziej przejrzyste dla odwiedzających.
W pozostałych miesiącach godziny otwarcia pozostają bez zmian.
Kasy biletowe i Punkt Obsługi Klienta są zamykane na godzinę przed zamknięciem ogrodu. Zoo zachęca do zaplanowania wizyty z uwzględnieniem nowych godzin i przypomina, że czeka na odwiedzających codziennie od godz. 9.