Ogród zoologiczny w Warszawie pilnie apeluje do pilotów dronów o zachowanie odpowiedzialności i zdrowego rozsądku. Mimo że teren stołecznego zoo nie leży w strefie zakazanej lotów, wewnętrzny regulamin wprowadza bezwzględny zakaz używania dronów w trosce o bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt.



Loty dronami nad wybiegami zwierząt są coraz częstszym problemem. Urządzenia te, ze względu na generowany hałas i nieprzewidywalne ruchy, są obce i stresujące dla zwierząt. Mogą wywoływać u nich silne reakcje, takie jak panika, niepokój lub agresja.

Reklama Reklama

Foto: mat. pras.

Szczególnie wrażliwe na takie zakłócenia są płochliwe gatunki, w tym żyrafy, nosorożce czy surykatki. W skrajnych przypadkach nagłe spłoszenie zwierzęcia może prowadzić do poważnych urazów, a nawet zagrożenia życia.

Zoo i służby apelują o odpowiedzialne latanie

Warszawskie ZOO zdecydowanie przypomina, że loty dronami wykonywane bez zgody Ogrodu są niebezpieczne i kategorycznie zabronione. Placówka przyłącza się tym samym do szerszego apelu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Służby Ochrony Państwa, Komendy Stołecznej Policji oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przypominając zasady odpowiedzialnego pilotowania.