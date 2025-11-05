Uchwycony w obiektywie dron przelatujący nad wybiegiem warszawskiego zoo
Loty dronami nad wybiegami zwierząt są coraz częstszym problemem. Urządzenia te, ze względu na generowany hałas i nieprzewidywalne ruchy, są obce i stresujące dla zwierząt. Mogą wywoływać u nich silne reakcje, takie jak panika, niepokój lub agresja.
Szczególnie wrażliwe na takie zakłócenia są płochliwe gatunki, w tym żyrafy, nosorożce czy surykatki. W skrajnych przypadkach nagłe spłoszenie zwierzęcia może prowadzić do poważnych urazów, a nawet zagrożenia życia.
Warszawskie ZOO zdecydowanie przypomina, że loty dronami wykonywane bez zgody Ogrodu są niebezpieczne i kategorycznie zabronione. Placówka przyłącza się tym samym do szerszego apelu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Służby Ochrony Państwa, Komendy Stołecznej Policji oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przypominając zasady odpowiedzialnego pilotowania.
Wyjątek stanowią loty odbywające się wyłącznie, gdy są absolutnie konieczne i prowadzone pod ścisłą kontrolą personelu Ogrodu, który monitoruje reakcje zwierząt. Dla bezpieczeństwa mieszkańców ZOO i samych zwierząt, kierowany jest stanowczy komunikat: nie latajcie dronami nad terenem Ogrodu Zoologicznego.