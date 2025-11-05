9.7°C
Życie Warszawy

Nie dronom nad zoo! Warszawski ogród zoologiczny apeluje w imię dobrostanu zwierząt

Publikacja: 05.11.2025 17:35

Uchwycony w obiektywie dron przelatujący nad wybiegiem warszawskiego zoo

Uchwycony w obiektywie dron przelatujący nad wybiegiem warszawskiego zoo

Foto: mat. pras.

M.B.
Ogród zoologiczny w Warszawie pilnie apeluje do pilotów dronów o zachowanie odpowiedzialności i zdrowego rozsądku. Mimo że teren stołecznego zoo nie leży w strefie zakazanej lotów, wewnętrzny regulamin wprowadza bezwzględny zakaz używania dronów w trosce o bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt.

Loty dronami nad wybiegami zwierząt są coraz częstszym problemem. Urządzenia te, ze względu na generowany hałas i nieprzewidywalne ruchy, są obce i stresujące dla zwierząt. Mogą wywoływać u nich silne reakcje, takie jak panika, niepokój lub agresja.

Foto: mat. pras.

Szczególnie wrażliwe na takie zakłócenia są płochliwe gatunki, w tym żyrafy, nosorożce czy surykatki. W skrajnych przypadkach nagłe spłoszenie zwierzęcia może prowadzić do poważnych urazów, a nawet zagrożenia życia.

Zoo i służby apelują o odpowiedzialne latanie

Warszawskie ZOO zdecydowanie przypomina, że loty dronami wykonywane bez zgody Ogrodu są niebezpieczne i kategorycznie zabronione. Placówka przyłącza się tym samym do szerszego apelu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Służby Ochrony Państwa, Komendy Stołecznej Policji oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przypominając zasady odpowiedzialnego pilotowania.

Szczególnie wrażliwe na zakłócenia wywołane przelotem dronów są płochliwe gatunki, w tym żyrafy, nosorożce czy surykatki.

Wyjątek stanowią loty odbywające się wyłącznie, gdy są absolutnie konieczne i prowadzone pod ścisłą kontrolą personelu Ogrodu, który monitoruje reakcje zwierząt. Dla bezpieczeństwa mieszkańców ZOO i samych zwierząt, kierowany jest stanowczy komunikat: nie latajcie dronami nad terenem Ogrodu Zoologicznego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

