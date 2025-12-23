Pociągiem na święta drożej niż dotychczas? „Nie podnieśliśmy cen biletów”

Wyjazd pociągiem na święta kosztuje drożej niż kilka tygodni temu – alarmują Czytelnicy „Życia Warszawy”. PKP Intercity tłumaczy, że bilety nie podrożały, tylko… skończyły się promocje.



Przykładem jest połączenie PKP Intercity z Warszawy do Kielc. Wcześniej najdroższe bilety na tej trasie kosztowały 54 zł, teraz za przejazd niektórymi pociągami trzeba zapłacić 62 zł. – Nigdy wcześniej na bezpośredniej trasie nie było takich cen – zapewnia jeden z Czytelników ŻW.

Oferty promocyjne PKP Intercity

PKP Intercity zapewnia jednak, że spółka nie podniosła cen biletów, lecz skończyła się promocja, która te ceny obniżała. – Bilety promocyjne wyprzedały się szybciej, w związku z wyższym popytem – tłumaczy biuro prasowe PKP Intercity.

Jak wyjaśnia przewoźnik, w komunikacji krajowej bilety na wszystkie połączenia PKP Intercity dostępne są w cenie bazowej oraz w ofercie Promo, podzielonej na 9 progów promocyjnych.

– Liczba biletów promocyjnych z danej puli na konkretne połączenie jest zarządzana w ramach dynamicznego systemu sprzedaży. Uwzględnia on specyfikę połączenia, np. frekwencję w poszczególnych częściach pociągu, popularne godziny czy wydarzenia/sezonowość – tłmaczy biuro prasowe.