Życie Warszawy
Pociągiem na święta drożej niż dotychczas? „Nie podnieśliśmy cen biletów”

Publikacja: 23.12.2025 14:30

W komunikacji krajowej bilety na wszystkie połączenia PKP Intercity dostępne są w cenie bazowej oraz

Foto: PKP Intercity

rbi
Wyjazd pociągiem na święta kosztuje drożej niż kilka tygodni temu – alarmują Czytelnicy „Życia Warszawy”. PKP Intercity tłumaczy, że bilety nie podrożały, tylko… skończyły się promocje.

Przykładem jest połączenie PKP Intercity z Warszawy do Kielc. Wcześniej najdroższe bilety na tej trasie kosztowały 54 zł, teraz za przejazd niektórymi pociągami trzeba zapłacić 62 zł. – Nigdy wcześniej na bezpośredniej trasie nie było takich cen – zapewnia jeden z Czytelników ŻW.

Oferty promocyjne PKP Intercity

PKP Intercity zapewnia jednak, że spółka nie podniosła cen biletów, lecz skończyła się promocja, która te ceny obniżała. – Bilety promocyjne wyprzedały się szybciej, w związku z wyższym popytem – tłumaczy biuro prasowe PKP Intercity.

Jak wyjaśnia przewoźnik, w komunikacji krajowej bilety na wszystkie połączenia PKP Intercity dostępne są w cenie bazowej oraz w ofercie Promo, podzielonej na 9 progów promocyjnych.

– Liczba biletów promocyjnych z danej puli na konkretne połączenie jest zarządzana w ramach dynamicznego systemu sprzedaży. Uwzględnia on specyfikę połączenia, np. frekwencję w poszczególnych częściach pociągu, popularne godziny czy wydarzenia/sezonowość – tłmaczy biuro prasowe.

Promocje na święta już się skończyły

Przykładowo w pociągu jadącym we wtorkowe popołudnie z Kielc do Warszawy będzie więcej promocyjnych biletów, niż w tym samym składzie jadącym na tej samej trasie w godzinach porannych.

Dodatkowo pule biletów mogą się zmieniać w trakcie trwania przedsprzedaży, np. gdy frekwencja jest niższa niż przewidywana, może się zwiększyć liczba biletów w promocyjnych cenach. Bilety są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym także u konduktora w pociągu.

– Wielkość puli promocyjnej jest taka sama we wszystkich kanałach. Oferta promocyjna obejmuje zarówno pierwszą, jak i drugą klasę – tłumaczy przewoźnik.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

