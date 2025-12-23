Pociągiem na święta drożej niż dotychczas? „Nie podnieśliśmy cen biletów”

W komunikacji krajowej bilety na wszystkie połączenia PKP Intercity dostępne są w cenie bazowej oraz w ofercie Promo, podzielonej na 9 progów promocyjnych.
Przykładem jest połączenie PKP Intercity z Warszawy do Kielc. Wcześniej najdroższe bilety na tej trasie kosztowały 54 zł, teraz za przejazd niektórymi pociągami trzeba zapłacić 62 zł. – Nigdy wcześniej na bezpośredniej trasie nie było takich cen – zapewnia jeden z Czytelników ŻW.
PKP Intercity zapewnia jednak, że spółka nie podniosła cen biletów, lecz skończyła się promocja, która te ceny obniżała. – Bilety promocyjne wyprzedały się szybciej, w związku z wyższym popytem – tłumaczy biuro prasowe PKP Intercity.
– Liczba biletów promocyjnych z danej puli na konkretne połączenie jest zarządzana w ramach dynamicznego systemu sprzedaży. Uwzględnia on specyfikę połączenia, np. frekwencję w poszczególnych częściach pociągu, popularne godziny czy wydarzenia/sezonowość – tłmaczy biuro prasowe.
Przykładowo w pociągu jadącym we wtorkowe popołudnie z Kielc do Warszawy będzie więcej promocyjnych biletów, niż w tym samym składzie jadącym na tej samej trasie w godzinach porannych.
Dodatkowo pule biletów mogą się zmieniać w trakcie trwania przedsprzedaży, np. gdy frekwencja jest niższa niż przewidywana, może się zwiększyć liczba biletów w promocyjnych cenach. Bilety są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym także u konduktora w pociągu.
– Wielkość puli promocyjnej jest taka sama we wszystkich kanałach. Oferta promocyjna obejmuje zarówno pierwszą, jak i drugą klasę – tłumaczy przewoźnik.