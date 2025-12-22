2.5°C
Z Niemiec przywieźli go. To Matayo, wschodni bongo

Publikacja: 22.12.2025 18:00

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawskie zoo ma nowego, wyjątkowego mieszkańca. Do stolicy dotarł Matayo – młody samiec bongo wschodniego, jednej z najbardziej zagrożonych antylop na świecie.

Zwierzę przyjechało do Warszawy z niemieckiego Stuttgartu, gdzie przyszło na świat w czerwcu 2024 roku. Jest rówieśnikiem samicy Porzeczki, doskonale znanej stałym bywalcom ogrodu zoologicznego.

Długa podróż i szybka aklimatyzacja

Kilkunastogodzinny transport Matayo zniósł bardzo dobrze. Po przyjeździe do Warszawy, mimo naturalnego początkowego stresu, młody samiec szybko rozpoczął proces aklimatyzacji w nowym miejscu. Już od pierwszych chwil z dużym zainteresowaniem eksplorował swój nowy boks, który przypadł mu do gustu.

Matayo przyjechał do Warszawy ze Stuttgartu

Foto: mat. pras.

Szczególną uwagę Matayo poświęcił nowym sąsiadom. Największe zainteresowanie wzbudziła samica Wala, mieszkająca w boksie obok. Na razie młody bongo poznaje resztę stada z pewnego dystansu, jednak w najbliższym czasie będzie mógł wyjść na wybieg i bezpośrednio zapoznać się z warszawskimi samicami.

Przyjazny charakter i dobry kontakt z opiekunami

Choć Matayo dopiero „uczy się języka polskiego”, nowych opiekunów zaakceptował bez żadnych problemów. To niezwykle kontaktowy, spokojny i przyjazny młodzieniec, który szybko nawiązuje relacje z personelem zoo. Jego otwartość i ciekawość świata sprawiają, że obserwowanie go jest prawdziwą przyjemnością dla opiekunów i odwiedzających.

Bongo wschodni jest gatunkiem krytycznie zagrożonym

Foto: mat. pras.

Nadzieja dla krytycznie zagrożonego gatunku

Bongo wschodni to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem, dlatego każdy osobnik odgrywa ogromną rolę w programach ochrony i hodowli zachowawczej. Matayo, choć wciąż jest nastolatkiem, w przyszłości może przyczynić się do zwiększenia populacji tego niezwykłego gatunku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

