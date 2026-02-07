Samorząd Mazowsza pomoże bezdomnym zwierzętom

Mazowieckie gminy otrzymają pieniądze z budżetu województwa na sterylizację, kastrację oraz czipowanie psów i kotów, a także remont i wyposażenie schronisk. Rusza nabór do programu „Mazowsze dla zwierząt”.



Jak informuje urząd marszałkowski, według szacunków w Polsce jest około 950 tys. bezdomnych psów i kotów.

Kastracja i sterylizacja na Mazowszu

Ograniczeniu ich niekontrolowanego rozmnażania się służą przede wszystkim kastracja i sterylizacja. Z kolei czipowanie ograniczy zjawisko porzucania zwierząt. I choć zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki to zadanie własne gmin, to mogą one liczyć na wsparcie władz regionu. W tym celu powstał program „Mazowsze dla zwierząt”. Do tej pory samorząd województwa na ponad 530 projektów przeznaczył 7,8 mln zł.

– Już czwarty rok realizujemy nasz autorski program. Wiemy, że wiele samorządów czeka na to wsparcie, bo skala problemu jest naprawdę duża. A o tym, jak ważna jest walka z bezdomnością zwierząt, choćby w kontekście panujących teraz mrozów, nie trzeba nikogo przekonywać. Zresztą w naszym naborze projekty dotyczące schronisk są dodatkowo punktowane – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Przy realizacji poprzednich edycji programu władze Mazowsza współpracowały z Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz”. Eksperci z dziedziny prawa i weterynarii przeprowadzili w gminach bezpłatne szkolenia, pomogli przygotować programy opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności czy edukowali na temat humanitarnego traktowania zwierząt i opieki nad nimi.