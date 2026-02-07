Samorząd Mazowsza pomoże bezdomnym zwierzętom

Jak informuje urząd marszałkowski, według szacunków w Polsce jest około 950 tys. bezdomnych psów i kotów
Jak informuje urząd marszałkowski, według szacunków w Polsce jest około 950 tys. bezdomnych psów i kotów.
Ograniczeniu ich niekontrolowanego rozmnażania się służą przede wszystkim kastracja i sterylizacja. Z kolei czipowanie ograniczy zjawisko porzucania zwierząt. I choć zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki to zadanie własne gmin, to mogą one liczyć na wsparcie władz regionu. W tym celu powstał program „Mazowsze dla zwierząt”. Do tej pory samorząd województwa na ponad 530 projektów przeznaczył 7,8 mln zł.
– Już czwarty rok realizujemy nasz autorski program. Wiemy, że wiele samorządów czeka na to wsparcie, bo skala problemu jest naprawdę duża. A o tym, jak ważna jest walka z bezdomnością zwierząt, choćby w kontekście panujących teraz mrozów, nie trzeba nikogo przekonywać. Zresztą w naszym naborze projekty dotyczące schronisk są dodatkowo punktowane – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
Przy realizacji poprzednich edycji programu władze Mazowsza współpracowały z Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz”. Eksperci z dziedziny prawa i weterynarii przeprowadzili w gminach bezpłatne szkolenia, pomogli przygotować programy opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności czy edukowali na temat humanitarnego traktowania zwierząt i opieki nad nimi.
Gminy mogą dostać pieniądze na kastrację i sterylizację oraz czipowanie psów i kotów – na ten cel maksymalna kwota pomocy to 20 tys. zł. Z kolei na budowę, przebudowę czy remont schroniska, m.in. klatek, boksów, oświetlenia, ogrodzenia, a także udzielanie bezdomnym zwierzętom pomocy medycznej i behawioralnej można dostać do 30 tys. zł. Co ważne, dofinansowanie jest przeznaczone tylko dla schronisk wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Dzięki wsparciu samorządu województwa do przytulisk trafiło niezbędne wyposażenie, m.in. kojce i budy, a jedno ze schronisk utwardziło i wyrównało teren.
Samorząd województwa przekaże na program w tym roku 1,5 mln zł. Wnioski można składać od 6 do 20 lutego.