Życie Warszawy
Wielkie zmiany przy pl. Zawiszy. Powstanie projekt rozbudowy Alej Jerozolimskich

Publikacja: 07.02.2026 08:49

Obecnie kierowcy jadący w stronę centrum część trasy muszą pokonać ulicami Niemcewicza i Grójecką

Obecnie kierowcy jadący w stronę centrum część trasy muszą pokonać ulicami Niemcewicza i Grójecką

Foto: Robert Biskupski

rbi
Przetarg na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych rozbudowy Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. J. U. Niemcewicza do pl. Zawiszy ogłosił Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Inwestycja na Ochocie stanowi jeden z kluczowych elementów szeroko zakrojonego programu modernizacji tej części miasta.

Do 12 marca można składać oferty na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Al. Jerozolimskich. Otwarcie ofert zaplanowano na marzec.

Przebudowa Alej Jerozolimskich na Ochocie

Zakres prac obejmie m.in.:

  • budowę drugiej jezdni Al. Jerozolimskich,
  • nowe chodniki i drogi dla rowerów,
  • kanalizację deszczową,
  • przebudowę oświetlenia i infrastruktury technicznej,
  • nowe nasadzenia zieleni,
  • budowę łącznika Al. Jerozolimskich z ul. Grójecką.
Prace będą skoordynowane z planowaną rozbudową ul. Grójeckiej, aby zapewnić spójne rozwiązania komunikacyjne w tej części Warszawy.Celem tych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz stworzenie bardziej komfortowego, zielonego i przyjaznego otoczenia dla mieszkańców.

Przebudowa Placu Narutowicza

Rozbudowa Al. Jerozolimskich jest jedną z wielu inwestycji zaplanowanych na Ochocie w najbliższych latach. Rok 2026 otwiera okres rekordowych nakładów finansowych na rozwój dzielnicy – łącznie to ponad 270 mln zł inwestycji, realizowanych zarówno bezpośrednio przez dzielnicę, jak i miejskie jednostki, w tym SZRM. Wśród zaplanowanych przedsięwzięć znajduje się m.in. przebudowa Placu Narutowicza, na którą zabezpieczono 21 mln zł.

– Plac Narutowicza powinien być wizytówką Ochoty. Cieszę się, że w budżecie miasta na ten rok znalazły się środki również na tę inwestycję. Liczę na to, że do końca listopada zakończy się cały proces i 6 grudnia, zgodnie z wieloletnią tradycją, na placu Narutowicza rozbłyśnie nasza ochocka choinka, a towarzyszyć jej będzie pierwsza edycja świątecznego jarmarku bożonarodzeniowego na Ochocie – mówi Piotr Krasnodębski, burmistrz Ochoty.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

