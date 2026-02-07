Wielkie zmiany przy pl. Zawiszy. Powstanie projekt rozbudowy Alej Jerozolimskich

przebudowę oświetlenia i infrastruktury technicznej,

nowe nasadzenia zieleni,

budowę łącznika Al. Jerozolimskich z ul. Grójecką.

Prace będą skoordynowane z planowaną rozbudową ul. Grójeckiej, aby zapewnić spójne rozwiązania komunikacyjne w tej części Warszawy.Celem tych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz stworzenie bardziej komfortowego, zielonego i przyjaznego otoczenia dla mieszkańców.

Przebudowa Placu Narutowicza

Rozbudowa Al. Jerozolimskich jest jedną z wielu inwestycji zaplanowanych na Ochocie w najbliższych latach. Rok 2026 otwiera okres rekordowych nakładów finansowych na rozwój dzielnicy – łącznie to ponad 270 mln zł inwestycji, realizowanych zarówno bezpośrednio przez dzielnicę, jak i miejskie jednostki, w tym SZRM. Wśród zaplanowanych przedsięwzięć znajduje się m.in. przebudowa Placu Narutowicza, na którą zabezpieczono 21 mln zł.

– Plac Narutowicza powinien być wizytówką Ochoty. Cieszę się, że w budżecie miasta na ten rok znalazły się środki również na tę inwestycję. Liczę na to, że do końca listopada zakończy się cały proces i 6 grudnia, zgodnie z wieloletnią tradycją, na placu Narutowicza rozbłyśnie nasza ochocka choinka, a towarzyszyć jej będzie pierwsza edycja świątecznego jarmarku bożonarodzeniowego na Ochocie – mówi Piotr Krasnodębski, burmistrz Ochoty.