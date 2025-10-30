13.5°C
Życie Warszawy

Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej. Przetarg rozstrzygnięty, choć budżet przekroczony

Publikacja: 30.10.2025 12:05

Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest podzielona na trzy etapy / zdjęcie ilustracyjne

Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest podzielona na trzy etapy / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM) rozstrzygnął przetarg na projekt wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej. To odcinek od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej – z wyłączeniem tunelu pod rondem.

Jak informuje portal Rynek Infrastruktury, przetarg został rozstrzygnięty, mimo że budżet został istotnie przekroczony – żadna z sześciu złożonych ofert się w nim nie mieściła. Najtańsza oferta wynosiła przeszło 9,9 mln zł, natomiast miasto było gotowe wydać kwotę powyżej 5,2 mln zł. Mimo to przetarg się zakończył i wybrano ofertę z najniższą ceną. Pozostali oferenci mogą jeszcze złożyć ewentualne odwołania – jeśli jednak się one nie pojawią, wówczas strony będą mogły zawrzeć umowę.

Najtańsza oferta wybrana w przetargu

SZRM informował na swojej stronie, że w przetargu wpłynęło sześć ofert. Najwyższą złożyła firma EGIS POLAND Sp. z o.o. na kwotę 19 568 193 zł.

Przetarg wygrało konsorcjum PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. sp. k. i DOHWA Polska ENG Sp. z o.o. – oferta opiewała na kwotę 9 932 250 zł bez prawa opcji oraz około 11,026 mln zł w przypadku skorzystania z opcji przez zamawiającego.

W podwarszawskich gminach trwają spotkania informacyjne ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW)
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej
Jaka będzie ostateczna trasa? Emocje na konsultacjach

Czas na przygotowanie dokumentacji projektowej dla wschodniej części obwodnicy śródmieścia to 36 miesięcy od podpisania umowy. Zadaniem oferenta będzie opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Plan obwodnicy śródmiejskiej

Plan obwodnicy śródmiejskiej

Foto: SZRM

Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej

Przypomnijmy, że budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest podzielona na trzy etapy:

  • od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, z wyłączeniem tunelu drogowego pod rondem Wiatraczna;
  • od ul. Radzymińskiej do ronda Żaba;
  • budowa tunelu pod rondem Wiatraczna.

Środki finansowe na prace przygotowawcze dla dwóch pierwszych etapów są zabezpieczone w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy.

Trwa budowa drogi ekspresowej, która połączy Warszawę z granicą Ukrainy
drogi
Nowy odcinek S17. Kiedy ruszy ekspersówka Warszawa - Ukraina?

Co istotne, umowa z poprzednim projektantem odcinka od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej została rozwiązana za porozumieniem stron. Dlatego też nowy projektant będzie kontynuował prace nad dokumentacją. Przygotuje także koncepcję tunelu, który powstać ma w trzecim etapie inwestycji.

„Ustalenia z tej koncepcji wraz z rozwiązaniami projektowymi budowy III linii metra oraz koncepcją rejonu ronda Wiatraczna będą stanowić punkt wyjścia do dalszych prac nad projektem budowlanym obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej. W pracach tych wykorzystane zostaną dotychczasowe opracowania projektowe oraz wydana już decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Na etapie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” – czytamy na stronie SZRM.

Źródło: zyciewarszawy.pl

