Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM) rozstrzygnął przetarg na projekt wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej. To odcinek od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej – z wyłączeniem tunelu pod rondem.



Jak informuje portal Rynek Infrastruktury, przetarg został rozstrzygnięty, mimo że budżet został istotnie przekroczony – żadna z sześciu złożonych ofert się w nim nie mieściła. Najtańsza oferta wynosiła przeszło 9,9 mln zł, natomiast miasto było gotowe wydać kwotę powyżej 5,2 mln zł. Mimo to przetarg się zakończył i wybrano ofertę z najniższą ceną. Pozostali oferenci mogą jeszcze złożyć ewentualne odwołania – jeśli jednak się one nie pojawią, wówczas strony będą mogły zawrzeć umowę.

Najtańsza oferta wybrana w przetargu

SZRM informował na swojej stronie, że w przetargu wpłynęło sześć ofert. Najwyższą złożyła firma EGIS POLAND Sp. z o.o. na kwotę 19 568 193 zł.

Przetarg wygrało konsorcjum PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. sp. k. i DOHWA Polska ENG Sp. z o.o. – oferta opiewała na kwotę 9 932 250 zł bez prawa opcji oraz około 11,026 mln zł w przypadku skorzystania z opcji przez zamawiającego.

Czas na przygotowanie dokumentacji projektowej dla wschodniej części obwodnicy śródmieścia to 36 miesięcy od podpisania umowy. Zadaniem oferenta będzie opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.