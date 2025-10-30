Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest podzielona na trzy etapy / zdjęcie ilustracyjne
Jak informuje portal Rynek Infrastruktury, przetarg został rozstrzygnięty, mimo że budżet został istotnie przekroczony – żadna z sześciu złożonych ofert się w nim nie mieściła. Najtańsza oferta wynosiła przeszło 9,9 mln zł, natomiast miasto było gotowe wydać kwotę powyżej 5,2 mln zł. Mimo to przetarg się zakończył i wybrano ofertę z najniższą ceną. Pozostali oferenci mogą jeszcze złożyć ewentualne odwołania – jeśli jednak się one nie pojawią, wówczas strony będą mogły zawrzeć umowę.
SZRM informował na swojej stronie, że w przetargu wpłynęło sześć ofert. Najwyższą złożyła firma EGIS POLAND Sp. z o.o. na kwotę 19 568 193 zł.
Przetarg wygrało konsorcjum PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. sp. k. i DOHWA Polska ENG Sp. z o.o. – oferta opiewała na kwotę 9 932 250 zł bez prawa opcji oraz około 11,026 mln zł w przypadku skorzystania z opcji przez zamawiającego.
Czas na przygotowanie dokumentacji projektowej dla wschodniej części obwodnicy śródmieścia to 36 miesięcy od podpisania umowy. Zadaniem oferenta będzie opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.
Plan obwodnicy śródmiejskiej
Przypomnijmy, że budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest podzielona na trzy etapy:
Środki finansowe na prace przygotowawcze dla dwóch pierwszych etapów są zabezpieczone w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy.
Co istotne, umowa z poprzednim projektantem odcinka od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej została rozwiązana za porozumieniem stron. Dlatego też nowy projektant będzie kontynuował prace nad dokumentacją. Przygotuje także koncepcję tunelu, który powstać ma w trzecim etapie inwestycji.
„Ustalenia z tej koncepcji wraz z rozwiązaniami projektowymi budowy III linii metra oraz koncepcją rejonu ronda Wiatraczna będą stanowić punkt wyjścia do dalszych prac nad projektem budowlanym obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej. W pracach tych wykorzystane zostaną dotychczasowe opracowania projektowe oraz wydana już decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Na etapie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” – czytamy na stronie SZRM.