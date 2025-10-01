11.8°C
Życie Warszawy

Coraz bliżej budowy nowego odcinka S17. Ekspresówka połączy Warszawę z granicą kraju

Publikacja: 01.10.2025 16:38

Trwa budowa drogi ekspresowej, która połączy Warszawę z granicą Ukrainy

Trwa budowa drogi ekspresowej, która połączy Warszawę z granicą Ukrainy

Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Małgorzata Krzystała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o kolejnych postępach w realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej S17. Wykonawca inwestycji złożył wniosek o zgodę na rozpoczęcie prac, które mają zacząć się w przyszłym roku.

Droga ekspresowa S17 to jedna z najważniejszych tras we wschodniej Polsce. Obecnie łączy Warszawę z Lublinem, a w przyszłości ma prowadzić do Zamościa, kończąc się na granicy polsko-ukraińskiej w Hrebennem. Finalnie droga, która rozpoczyna się przy węźle Drewnica (skrzyżowaniu z S8 na obwodnicy Warszawy) będzie mieć długość ponad 320 km. 

Co wiemy o budowie kolejnego odcinka S17?

Zgodnie z informacjami, jakie podała GDDKiA w oficjalnym komunikacie, wykonawca złożył do Wojewody Lubelskiego wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek dotyczy 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Łopiennikiem.

Po wydaniu decyzji w tej sprawie wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane. W decyzji pojawią się również informacje dotyczące granic terenu przewidzianego pod budowę drogi, co pozwoli na rozpoczęcie procedury odszkodowawczej w związku z przejęciem nieruchomości przez Skarb Państwa. Postępowaniem w tej sprawie oraz ustaleniem wysokości odszkodowań zajmie się Wojewoda Lubelski. Za oszacowanie wartości nieruchomości odpowiedzialni będą niezależni biegli rzeczoznawcy majątkowi. Przewiduje się, że decyzja w sprawie wniosku zapadnie w przyszłym roku. Wtedy też rozpoczną się prace budowlane.

Co powstanie w ramach budowy nowego odcinka S17?

W wyniku planowanej inwestycji ma powstać dwujezdniowa trasa, która będzie przebiegać przez teren powiatów świdnickiego i krasnostawskiego oraz gmin Piaski, Fajsławice i Łopiennik Górny. Zostanie ona poprowadzona wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Nowy odcinek ekspresówki rozpocznie się na przebudowanym węźle Piaski Wschód. W tym miejscu S17 będzie się krzyżować z S12 Piaski – Dorohusk. Na planowanej trasie powstaną trzy kolejne węzły drogowe – Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

W ramach budowy nowego odcinka S17 powstaną również nowe drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi w obrębie węzłów. Zostaną też zainstalowane urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt. Ponadto zostanie wykonany system zarządzania ruchem. Wartość umowy na realizację nowego odcinka drogi wynosi niecałe 810 mln zł.

Jaki jest aktualny stan realizacji ekspresówki?

Kierowcy podróżujący z Warszawy obecnie mogą dojechać drogą S17 do węzła Piaski Wschód. Budowa ekspresówki od tego punktu aż do granicy z Ukrainą w Hrebennem jest podzielona na dziewięć odcinków (łączna długość trasy wynosi 115 km). Prace na każdym z tych odcinków są na różnych poziomach zaawansowania, co wiąże się m.in. z różnymi terminami uzyskania decyzji środowiskowej lub decyzji ZRID.

Obecnie trwają początkowe prace na odcinkach Zamość Wschód – Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne. W tym roku powinna też zostać wydana decyzja ZRID dla odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski. Ponadto został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Izbica – Zamość Sitaniec, a niebawem ma zostać złożony wniosek dla odcinka Krasnystaw – Izbica. W tym roku zostaną również ogłoszone przetargi na dwa brakujące fragmenty S17, czyli Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód. GDDKiA opracuje też dokumentację projektową dla ostatniego 2-kilometrowego odcinka trasy w okolicy Hrebennego, który będzie prowadzić do planowanego terminala na granicy z Ukrainą.

