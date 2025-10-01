Coraz bliżej budowy nowego odcinka S17. Ekspresówka połączy Warszawę z granicą kraju

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o kolejnych postępach w realizacji nowego odcinka drogi ekspresowej S17. Wykonawca inwestycji złożył wniosek o zgodę na rozpoczęcie prac, które mają zacząć się w przyszłym roku.



Droga ekspresowa S17 to jedna z najważniejszych tras we wschodniej Polsce. Obecnie łączy Warszawę z Lublinem, a w przyszłości ma prowadzić do Zamościa, kończąc się na granicy polsko-ukraińskiej w Hrebennem. Finalnie droga, która rozpoczyna się przy węźle Drewnica (skrzyżowaniu z S8 na obwodnicy Warszawy) będzie mieć długość ponad 320 km.

Co wiemy o budowie kolejnego odcinka S17?

Zgodnie z informacjami, jakie podała GDDKiA w oficjalnym komunikacie, wykonawca złożył do Wojewody Lubelskiego wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek dotyczy 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Łopiennikiem.

Po wydaniu decyzji w tej sprawie wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane. W decyzji pojawią się również informacje dotyczące granic terenu przewidzianego pod budowę drogi, co pozwoli na rozpoczęcie procedury odszkodowawczej w związku z przejęciem nieruchomości przez Skarb Państwa. Postępowaniem w tej sprawie oraz ustaleniem wysokości odszkodowań zajmie się Wojewoda Lubelski. Za oszacowanie wartości nieruchomości odpowiedzialni będą niezależni biegli rzeczoznawcy majątkowi. Przewiduje się, że decyzja w sprawie wniosku zapadnie w przyszłym roku. Wtedy też rozpoczną się prace budowlane.

Co powstanie w ramach budowy nowego odcinka S17?

W wyniku planowanej inwestycji ma powstać dwujezdniowa trasa, która będzie przebiegać przez teren powiatów świdnickiego i krasnostawskiego oraz gmin Piaski, Fajsławice i Łopiennik Górny. Zostanie ona poprowadzona wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Nowy odcinek ekspresówki rozpocznie się na przebudowanym węźle Piaski Wschód. W tym miejscu S17 będzie się krzyżować z S12 Piaski – Dorohusk. Na planowanej trasie powstaną trzy kolejne węzły drogowe – Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.