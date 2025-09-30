Ulica Geologiczna we Włochach zamknięta na dwa tygodnie

Mieszkańcy warszawskich Włoch muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Od 1 do 15 października drogowcy przystępują do kompleksowej wymiany nawierzchni na całej długości ulicy Geologicznej. Na dwa tygodnie droga zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu ogólnego.



Remont ulicy Geologicznej rozpocznie się już w środę, 1 października, o godzinie 8:00 i potrwa do środy, 15 października, do godz. 8.

W tym czasie ulica Geologiczna, na odcinku od alei Krakowskiej do ulicy Startowej, będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Wyjątek dotyczy wyłącznie mieszkańców.

Ważne! Włochowscy drogowcy zapewniają, że przez cały okres trwania robót dojazd do posesji będzie utrzymany. Jeśli zajdzie konieczność krótkotrwałego zamknięcia przejazdu, mieszkańcy zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem.

Utrudnienia na skrzyżowaniu i zakaz parkowania

Prace obejmą także ważny węzeł komunikacyjny. Nieprzejezdne będzie skrzyżowanie ulicy Geologicznej i Kazimierza Wielkiego.