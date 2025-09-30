8.5°C
Życie Warszawy

Ulica Geologiczna we Włochach zamknięta na dwa tygodnie

Publikacja: 30.09.2025 23:45

Przez cały czas trwania robót drogowcy zapewnią dojazd do posesji.

Przez cały czas trwania robót drogowcy zapewnią dojazd do posesji.

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy warszawskich Włoch muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Od 1 do 15 października drogowcy przystępują do kompleksowej wymiany nawierzchni na całej długości ulicy Geologicznej. Na dwa tygodnie droga zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu ogólnego.

Remont ulicy Geologicznej rozpocznie się już w środę, 1 października, o godzinie 8:00 i potrwa do środy, 15 października, do godz. 8.

W tym czasie ulica Geologiczna, na odcinku od alei Krakowskiej do ulicy Startowej, będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Wyjątek dotyczy wyłącznie mieszkańców.

Ważne! Włochowscy drogowcy zapewniają, że przez cały okres trwania robót dojazd do posesji będzie utrzymany. Jeśli zajdzie konieczność krótkotrwałego zamknięcia przejazdu, mieszkańcy zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem.

