Ulica Geologiczna we Włochach zamknięta na dwa tygodnie

Przez cały czas trwania robót drogowcy zapewnią dojazd do posesji.
Remont ulicy Geologicznej rozpocznie się już w środę, 1 października, o godzinie 8:00 i potrwa do środy, 15 października, do godz. 8.
W tym czasie ulica Geologiczna, na odcinku od alei Krakowskiej do ulicy Startowej, będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Wyjątek dotyczy wyłącznie mieszkańców.
Ważne! Włochowscy drogowcy zapewniają, że przez cały okres trwania robót dojazd do posesji będzie utrzymany. Jeśli zajdzie konieczność krótkotrwałego zamknięcia przejazdu, mieszkańcy zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem.
Prace obejmą także ważny węzeł komunikacyjny. Nieprzejezdne będzie skrzyżowanie ulicy Geologicznej i Kazimierza Wielkiego.
Kierowcy, którzy chcą dojechać do ulicy Kazimierza Wielkiego, będą musieli korzystać z objazdów:
Dodatkowo, w związku z robotami, wprowadzony zostaje zakaz parkowania na ulicy Kazimierza Wielkiego w rejonie skrzyżowania z Geologiczną.
Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania i uwzględnienie dodatkowego czasu na przejazd przez dzielnicę Włochy.