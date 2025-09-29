10.2°C
Życie Warszawy

Progi zwalniające przeciw brawurze kierowców. Chcą uspokojenia ruchu na Woli

Publikacja: 29.09.2025 08:10

Ulica Płocka przy ulicy Wolskiej, widok w kierunku północnym

Ulica Płocka przy ulicy Wolskiej, widok w kierunku północnym

Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 Wikimedia

Kacper Komaiszko
Piesi, stanowiący ponad połowę ofiar śmiertelnych w Warszawie, są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Radny Karol Jankowski interweniuje w związku z nadmierną prędkością kierowców, stwarzającą zagrożenie dla dzieci, seniorów i rodzin, w rejonie ulicy Płockiej na Woli.

W stolicy, mimo ogólnego spadku liczby wypadków śmiertelnych w ostatnich latach, wciąż istnieją miejsca, gdzie bezpieczeństwo pieszych jest poważnie zagrożone. Problem nadmiernej prędkości i ignorowania przepisów ruchu drogowego jest powszechny, a statystyki pokazują, że ponad 90 proc. wypadków w Warszawie jest spowodowanych z winy kierowców.

Piesi są jedną z najczęstszych ofiar, stanowiąc ponad połowę ofiar śmiertelnych na stołecznych drogach. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, radny Dzielnicy Wola, Karol Jankowski, złożył interpelację do Zarządu Dzielnicy Wola, domagając się pilnej interwencji w sprawie niebezpiecznej sytuacji na ulicy Płockiej.

Rosnące zagrożenie na ulicy Płockiej

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez radnego, mieszkańcy regularnie zgłaszają poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ulicy Płockiej, pomiędzy wjazdami w ul. Zawiszy i ul. Rodziny Kluczyńskich. W tym miejscu dochodzi do nagminnego łamania przepisów ruchu drogowego. Głównym problemem jest nadmierna prędkość pojazdów, a kierowcy bardzo często nie zatrzymują się przed przejściem, co stwarza realne zagrożenie dla pieszych.

Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ z przejścia korzystają szczególnie wrażliwe grupy uczestników ruchu drogowego. Są to dzieci idące do pobliskich szkół, pacjenci szpitala, osoby starsze oraz rodziny z dziećmi. Każdy przechodzień narażony jest na brawurę i bezmyślność kierowców, co może mieć tragiczne konsekwencje.

Proponowane rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa

W swojej interpelacji, radny Karol Jankowski, wnioskuje o wdrożenie konkretnych i skutecznych rozwiązań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Głównym postulatem jest montaż progów zwalniających lub innych elementów, które wymuszą na kierowcach redukcję prędkości po obu stronach przejścia.

Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, radny postuluje rozważenie innych środków, które mogłyby zwiększyć widoczność i bezpieczeństwo w tym rejonie. Wśród nich wymienia doświetlenie przejścia oraz montaż znaków aktywnych, które mają za zadanie ostrzegać kierowców o obecności pieszych. Zdaniem radnego, wdrożenie tych rozwiązań jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych i seniorów.

Kontekst ogólnomiejskich problemów

Problemy na ulicy Płockiej to element szerszego zjawiska, z którym mierzy się cała Warszawa. Mimo stałych działań policji, w tym grupy „SPEED”, wciąż dochodzi do niebezpiecznych zachowań na drogach. Nielegalne wyścigi, agresja drogowa czy brawura są powszechne, a ich skutki bywają tragiczne. Rosnąca liczba kolizji, choć nie zawsze z tragicznym finałem, świadczy o tym, że kierowcy wciąż popełniają wiele błędów. Sytuacja na ulicy Płockiej jest jednym z wielu przykładów, które wymagają natychmiastowej interwencji, aby zapobiec kolejnym wypadkom.

Teraz interpelacja radnego czeka na rozpatrzenie Zarząd Dróg Miejskich. Pozostaje mieć nadzieję, że interwencja przyczyni się do wprowadzenia niezbędnych zmian, które sprawią, że ul. Płocka stanie się bezpieczniejsza dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci i seniorów.

