Progi zwalniające przeciw brawurze kierowców. Chcą uspokojenia ruchu na Woli

Piesi, stanowiący ponad połowę ofiar śmiertelnych w Warszawie, są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Radny Karol Jankowski interweniuje w związku z nadmierną prędkością kierowców, stwarzającą zagrożenie dla dzieci, seniorów i rodzin, w rejonie ulicy Płockiej na Woli.



W stolicy, mimo ogólnego spadku liczby wypadków śmiertelnych w ostatnich latach, wciąż istnieją miejsca, gdzie bezpieczeństwo pieszych jest poważnie zagrożone. Problem nadmiernej prędkości i ignorowania przepisów ruchu drogowego jest powszechny, a statystyki pokazują, że ponad 90 proc. wypadków w Warszawie jest spowodowanych z winy kierowców.

Piesi są jedną z najczęstszych ofiar, stanowiąc ponad połowę ofiar śmiertelnych na stołecznych drogach. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, radny Dzielnicy Wola, Karol Jankowski, złożył interpelację do Zarządu Dzielnicy Wola, domagając się pilnej interwencji w sprawie niebezpiecznej sytuacji na ulicy Płockiej.

Rosnące zagrożenie na ulicy Płockiej

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez radnego, mieszkańcy regularnie zgłaszają poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ulicy Płockiej, pomiędzy wjazdami w ul. Zawiszy i ul. Rodziny Kluczyńskich. W tym miejscu dochodzi do nagminnego łamania przepisów ruchu drogowego. Głównym problemem jest nadmierna prędkość pojazdów, a kierowcy bardzo często nie zatrzymują się przed przejściem, co stwarza realne zagrożenie dla pieszych.

Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ z przejścia korzystają szczególnie wrażliwe grupy uczestników ruchu drogowego. Są to dzieci idące do pobliskich szkół, pacjenci szpitala, osoby starsze oraz rodziny z dziećmi. Każdy przechodzień narażony jest na brawurę i bezmyślność kierowców, co może mieć tragiczne konsekwencje.