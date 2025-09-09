Drogowcy przebudują Tamkę. Powiśle ze strefą „Tempo 30” i progami zwalniającymi

Warszawscy drogowcy pracują nad szeregiem zmian na Powiślu. Przebudowana zostanie ulica Tamka, a sąsiednie arterie zostaną objęte strefą „Tempo 30”. Pojawią się też progi zwalniające i szczególny nadzór policji. To odpowiedź władz na zgłaszane przez mieszkańców problemy z niebezpiecznymi i hałaśliwymi rajdami sportowych aut i motocykli.



Mieszkańcy Powiśla od dawna alarmują, że w godzinach wieczornych i nocnych, zwłaszcza w weekendy, ulice w ich dzielnicy stają się trasą nielegalnych wyścigów. Kierowcy sportowych aut i motocykli poruszają się z nadmierną prędkością, generując przy tym ogromny hałas i stwarzając realne zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Problem ten został oficjalnie zgłoszony przez wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Śródmieście, Piotra Salacha, który złożył interpelację w tej sprawie, prosząc o pilne działania ze strony władz miasta i policji.

Reklama Reklama

Nowa organizacja ruchu na ulicach Powiśla

W odpowiedzi na interpelację, władze dzielnicy przekazały informacje o planach Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Biura, poinformował, że popiera działania mające na celu ograniczenie problemów wynikających z rozwijania nadmiernych prędkości. Już teraz zatwierdzono projekt stałej zmiany organizacji ruchu na ulicy Ludnej. Nowe regulacje mają wprowadzić zmniejszenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h oraz montaż progów spowalniających, które mają zmusić kierowców ryczących pojazdów do respektowania przepisów.

Tosza zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że progi spowalniające nie rozwiążą problemu w całości, zwłaszcza w przypadku głośnych motocykli. W związku z tym, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje koncepcję większych zmian w ramach przebudowy ulicy Tamka. Zmiany te mają poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i warunki ruchu, szczególnie dla pieszych i rowerzystów. Zastępca Dyrektora BZRD dodał, że progi spowalniające będą wprowadzane tam, gdzie są najpilniej potrzebne do poprawy bezpieczeństwa.