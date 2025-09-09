Drogowcy przebudują Tamkę. Powiśle ze strefą „Tempo 30” i progami zwalniającymi

Drogowcy pracują nad poprawą bezpieczeństwa na Powiślu
Mieszkańcy Powiśla od dawna alarmują, że w godzinach wieczornych i nocnych, zwłaszcza w weekendy, ulice w ich dzielnicy stają się trasą nielegalnych wyścigów. Kierowcy sportowych aut i motocykli poruszają się z nadmierną prędkością, generując przy tym ogromny hałas i stwarzając realne zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Problem ten został oficjalnie zgłoszony przez wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Śródmieście, Piotra Salacha, który złożył interpelację w tej sprawie, prosząc o pilne działania ze strony władz miasta i policji.
W odpowiedzi na interpelację, władze dzielnicy przekazały informacje o planach Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Biura, poinformował, że popiera działania mające na celu ograniczenie problemów wynikających z rozwijania nadmiernych prędkości. Już teraz zatwierdzono projekt stałej zmiany organizacji ruchu na ulicy Ludnej. Nowe regulacje mają wprowadzić zmniejszenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h oraz montaż progów spowalniających, które mają zmusić kierowców ryczących pojazdów do respektowania przepisów.
Tosza zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że progi spowalniające nie rozwiążą problemu w całości, zwłaszcza w przypadku głośnych motocykli. W związku z tym, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje koncepcję większych zmian w ramach przebudowy ulicy Tamka. Zmiany te mają poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i warunki ruchu, szczególnie dla pieszych i rowerzystów. Zastępca Dyrektora BZRD dodał, że progi spowalniające będą wprowadzane tam, gdzie są najpilniej potrzebne do poprawy bezpieczeństwa.
Kwestia poprawy bezpieczeństwa dotyczy także ulicy Kruczkowskiego, a szczególnie rejonu Szkoły Podstawowej nr 34. W ramach zakończonego projektu „CoMobility” wypracowano propozycje, które mają zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz polepszyć warunki dojścia dzieci do szkoły. Zastępca Dyrektora BZRD postuluje w tym miejscu wyznaczenie przejścia dla pieszych z azylem. Jak podkreśla, stworzy to „optyczny efekt bramy przyszkolnej”, który zmusi kierowców do redukcji prędkości i zachowania szczególnej ostrożności.
Równocześnie z planowanymi zmianami w organizacji ruchu, policja intensyfikuje swoje działania w rejonie Powiśla. Komendant Rejonowy Policji Warszawa I, Marek Żyra, poinformował, że od 1 stycznia do połowy lipca 2025 roku w rejonie ulic Tamka, Ludna, Dobra i Kopernika przeprowadzono:
• 67 kontroli pojazdów.
• Zatrzymanie jednej osoby w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
• zatrzymano jeden dowód rejestracyjny.
• zarządzono 49 środków karnych i wychowawczych.
Komendant Żyra dodał, że zagrożenia nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa są na bieżąco monitorowane, a właściwi dzielnicowi obejmują wskazane miejsca szczególnym nadzorem. Ponadto, informacje o nielegalnych rajdach i przekraczaniu prędkości są niezwłocznie przekazywane do Wydziału Ruchu Drogowego KSP w celu podjęcia działań przez wyspecjalizowane grupy SPEED. To wszystko ma na celu poprawę bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w dzielnicy.