Życie Warszawy

Drogowcy przebudują Tamkę. Powiśle ze strefą „Tempo 30” i progami zwalniającymi

Publikacja: 09.09.2025 07:40

Drogowcy pracują nad poprawą bezpieczeństwa na Powiślu

Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 Wikimedia

Kacper Komaiszko
Warszawscy drogowcy pracują nad szeregiem zmian na Powiślu. Przebudowana zostanie ulica Tamka, a sąsiednie arterie zostaną objęte strefą „Tempo 30”. Pojawią się też progi zwalniające i szczególny nadzór policji. To odpowiedź władz na zgłaszane przez mieszkańców problemy z niebezpiecznymi i hałaśliwymi rajdami sportowych aut i motocykli.

Mieszkańcy Powiśla od dawna alarmują, że w godzinach wieczornych i nocnych, zwłaszcza w weekendy, ulice w ich dzielnicy stają się trasą nielegalnych wyścigów. Kierowcy sportowych aut i motocykli poruszają się z nadmierną prędkością, generując przy tym ogromny hałas i stwarzając realne zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Problem ten został oficjalnie zgłoszony przez wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Śródmieście, Piotra Salacha, który złożył interpelację w tej sprawie, prosząc o pilne działania ze strony władz miasta i policji.

Nowa organizacja ruchu na ulicach Powiśla

W odpowiedzi na interpelację, władze dzielnicy przekazały informacje o planach Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Biura, poinformował, że popiera działania mające na celu ograniczenie problemów wynikających z rozwijania nadmiernych prędkości. Już teraz zatwierdzono projekt stałej zmiany organizacji ruchu na ulicy Ludnej. Nowe regulacje mają wprowadzić zmniejszenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h oraz montaż progów spowalniających, które mają zmusić kierowców ryczących pojazdów do respektowania przepisów.

Tosza zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że progi spowalniające nie rozwiążą problemu w całości, zwłaszcza w przypadku głośnych motocykli. W związku z tym, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje koncepcję większych zmian w ramach przebudowy ulicy Tamka. Zmiany te mają poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i warunki ruchu, szczególnie dla pieszych i rowerzystów. Zastępca Dyrektora BZRD dodał, że progi spowalniające będą wprowadzane tam, gdzie są najpilniej potrzebne do poprawy bezpieczeństwa.

Policjanci podjęli działania w celu wyeliminowania hałaśliwych pojazdów z warszawskich ulic
Hałas
Nalot policji na „ryczące” auta. 113 mandatów na kwotę 25 tysięcy złotych w dwa dni
Bezpieczeństwo przy szkole na Kruczkowskiego

Kwestia poprawy bezpieczeństwa dotyczy także ulicy Kruczkowskiego, a szczególnie rejonu Szkoły Podstawowej nr 34. W ramach zakończonego projektu „CoMobility” wypracowano propozycje, które mają zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz polepszyć warunki dojścia dzieci do szkoły. Zastępca Dyrektora BZRD postuluje w tym miejscu wyznaczenie przejścia dla pieszych z azylem. Jak podkreśla, stworzy to „optyczny efekt bramy przyszkolnej”, który zmusi kierowców do redukcji prędkości i zachowania szczególnej ostrożności.

Policja interweniuje

Równocześnie z planowanymi zmianami w organizacji ruchu, policja intensyfikuje swoje działania w rejonie Powiśla. Komendant Rejonowy Policji Warszawa I, Marek Żyra, poinformował, że od 1 stycznia do połowy lipca 2025 roku w rejonie ulic Tamka, Ludna, Dobra i Kopernika przeprowadzono:

• 67 kontroli pojazdów.

• Zatrzymanie jednej osoby w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

• zatrzymano jeden dowód rejestracyjny.

• zarządzono 49 środków karnych i wychowawczych.

Nielegalne wyścigi organizowane na ulicach Warszawy to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu
walka z hałasem
Bezsenne noce i walka o ciszę. Warszawa kontra ryk silników

Komendant Żyra dodał, że zagrożenia nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa są na bieżąco monitorowane, a właściwi dzielnicowi obejmują wskazane miejsca szczególnym nadzorem. Ponadto, informacje o nielegalnych rajdach i przekraczaniu prędkości są niezwłocznie przekazywane do Wydziału Ruchu Drogowego KSP w celu podjęcia działań przez wyspecjalizowane grupy SPEED. To wszystko ma na celu poprawę bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w dzielnicy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

