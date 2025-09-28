7.9°C
1025.7 hPa
Życie Warszawy

Poradnik Konfidenta dla każdego warszawiaka. Aktywiści miejscy wydali poradnik dla mieszkańców

Publikacja: 28.09.2025 08:10

Publikacja ma wyjaśniać, jak każdy mieszkaniec może włączyć się w walkę z hałasem w Warszawie

Foto: mat. pras. / Miasto Jest Nasze

Foto: mat. pras. / Miasto Jest Nasze

Kacper Komaiszko
Hałas i brawura za kierownicą to plaga Warszawy. Organizacja Miasto Jest Nasze wypowiedziała wojnę „królom nocy", tworząc „Poradnik Konfidenta". Publikacja ma zachęcić mieszkańców do aktywnej walki o ciszę i bezpieczeństwo w stolicy.

Problem nadmiernego hałasu i nielegalnych wyścigów samochodowych stał się stałym elementem życia w Warszawie. To zjawisko dotyka mieszkańców wielu dzielnic – od Śródmieścia, przez Wolę i Ursynów, aż po Białołękę. Samozwańczy rajdowcy, mylący miasto z torem wyścigowym, fundują mieszkańcom nieprzespane noce, a hałas wycia tłumików i palenia gumy to dla wielu codzienność.

Jeśli ktoś nie jest zdolny do bezpiecznej jazdy, nie powinien mieć prawa do kierowania pojazdem

Miasto Jest Nasze, uznając tę sytuację za poważne zagrożenie, postanowiło podjąć konkretne działania. Jak podkreśla organizacja, hałas to nie tylko irytacja, ale realne zagrożenie dla zdrowia, które może prowadzić do problemów ze snem, chorób serca, stresu, a u dzieci do trudności z koncentracją. Odpowiedzią na tę plagę jest opublikowanie „Poradnika Konfidenta” – obszernego przewodnika po tym, jak skutecznie i legalnie zgłaszać przestępców drogowych.

Poradnik w trzech krokach: praktyczna instrukcja dla mieszkańców

„Poradnik Konfidenta” to praktyczny przewodnik, który w prosty sposób wyjaśnia, jak każdy mieszkaniec może włączyć się w walkę z hałasem. Określenie „konfident” jest tu użyte przewrotnie – ma zachęcić do działania, wskazując, że bezczynność prowadzi jedynie do bezkarności sprawców.

Regularne działania służb często zaczynają się dopiero po licznych sygnałach od mieszkańców

Czego dowiadujemy się z poradnika? Pierwszym i kluczowym elementem skutecznego zgłoszenia jest dokładna dokumentacja zdarzenia. Należy zebrać kluczowe dane, takie jak dokładne miejsce zdarzenia, data i godzina, a także opis pojazdu, uwzględniający jego markę, kolor oraz numer rejestracyjny. MJN podkreśla, że można legalnie zrobić zdjęcie lub nagrać tablicę rejestracyjną, ponieważ nie są to dane osobowe.

Okolice Mazowieckiej nawiedzają entuzjaści przerabiania aut, czyli tzw. tuningu
przestrzeń miejska
Trasa pętli honorowej. Jak hałas uprzykrza mieszkanie w Śródmieściu

Następnie należy wybrać odpowiedni kanał zgłoszenia, w zależności od pilności sytuacji. W przypadku trwającego, niebezpiecznego wyścigu należy dzwonić na numer alarmowy 112. Gdy problem dotyczy zakłócania ciszy nocnej i porządku, można powiadomić Straż Miejską pod numerem 986. Poradnik rekomenduje również korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a zgłoszenia tam są anonimowe. W przypadku powtarzających się sytuacji, które nie wymagają natychmiastowej interwencji, można skontaktować się z lokalnym komisariatem lub wysłać wiadomość e-mail na wskazany adres.

Można legalnie zrobić zdjęcie lub nagrać tablicę rejestracyjną, ponieważ nie są to dane osobowe

Ostatni krok dotyczy wytrwałości, ponieważ, jak podkreśla organizacja, presja ma sens. Regularne działania służb często zaczynają się dopiero po licznych sygnałach od mieszkańców. MJN radzi, by w przypadku zbywania przez dyspozytorów, zanotować ich numer i złożyć skargę do kierownika centrum powiadamiania ratunkowego. Organizacja zachęca także do informowania o problemie lokalne media i radnych dzielnicy.

Propozycje zmian systemowych

Same zgłoszenia to jednak za mało. Dlatego Miasto Jest Nasze przedstawiło listę postulatów, które mają na celu realną poprawę sytuacji w stolicy.

Strategiczna mapa hałasu pokazuje miejsca w Warszawie, w których jest najgłośniej, a w których najci
Hałas
Gdzie w jest najgłośniej, a gdzie najciszej? Mapa stolicy

Organizacja uważa, że zarządzanie fotoradarami powinno wrócić w ręce samorządów, aby ich lokalizacja była lepiej dopasowana do potrzeb mieszkańców. Dodatkowo, postulują zmianę wyglądu urządzeń na bardziej dyskretne, by działały, a nie tylko ostrzegały. Wzywają także do wprowadzenia ustawy, która umożliwi pomiar i karanie za hałas tak samo, jak za przekroczenie prędkości.

Miasto Jest Nasze proponuje, aby udział w nielegalnych wyścigach nie był jedynie wykroczeniem, ale przestępstwem, które dawałoby możliwość konfiskaty pojazdu. Ponadto, postulują karalność za sam zamiar organizacji wyścigu, zanim do niego dojdzie. Wśród proponowanych rozwiązań znajdują się również obowiązkowe badania psychologiczne dla kierowców-recydywistów, ponieważ jeśli ktoś nie jest zdolny do bezpiecznej jazdy, nie powinien mieć prawa do kierowania pojazdem.

Według MJN, Warszawa potrzebuje wydziału w policji, który zajmowałby się wyłącznie nielegalnymi wyścigami. Postulują również stworzenie międzyjednostkowego Zespołu ds. Hałasu, w skład którego weszłyby różne służby i biura, by wspólnie analizować problem i wdrażać skuteczne rozwiązania.

Policjanci podjęli działania w celu wyeliminowania hałaśliwych pojazdów z warszawskich ulic
Hałas
Nalot policji na „ryczące" auta. 113 mandatów na kwotę 25 tysięcy złotych w dwa dni

Organizacja zwraca także uwagę na odpowiedzialność stacji kontroli pojazdów i wypożyczalni aut. Ich zdaniem stacje powinny ponosić konsekwencje za dopuszczanie do ruchu pojazdów niezgodnych z normami, a wypożyczalnie powinny być kontrolowane pod kątem oferowania pojazdów przekraczających normy hałasu.

