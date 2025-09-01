Strategiczna mapa hałasu pokazuje miejsca w Warszawie, w których jest najgłośniej, a w których najciszej
Mapa pokazuje, że źródłem hałasu w Warszawie jest przede wszystkim ruch drogowy, ale także kolejowy i lotniczy. Aktualna, piąta edycja narzędzia, powstała w 2022 roku. Dlaczego nie ma nowszej wersji? Wyjaśnienie uzyskaliśmy od Urzędu Miasta Warszawy.
Mieszkańcy stolicy od dawna narzekają na hałas. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa coraz więcej skarg w tej kwestii. Hałas powodowany przede wszystkim przez wzmożony ruch drogowy utrudnia życie mieszkańców i niemal uniemożliwia im codzienne funkcjonowanie przy otwartych oknach mieszkań.
8 sierpnia wieczorem w stolicy odbył się marsz pod hasłem „Warszawa nie śpi”. Jego uczestnicy, wśród których było wiele osób w piżamach, kapciach oraz z poduszkami i kocami w rękach, zebrali się na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki, skąd przeszli pod pomnik Syreny. Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.
Marsz miał zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia akustycznego Warszawy, w tym nocnego hałasu generowanego przez głośne samochody i motocykle.
Strategiczne mapy hałasu, nazywane wcześniej mapami akustycznymi, pokazują zanieczyszczenie środowiska hałasem, który pochodzi z głównych jego źródeł. Do tych natomiast należą środki komunikacji drogowej, szynowej, lotniczej oraz ośrodki przemysłowe. Mapy hałasu pomagają w tworzeniu długofalowej polityki walki z hałasem.
Za pomocą tego rodzaju map w graficzny sposób odwzorowane zostają długookresowe, średnie poziomy dźwięku. Same mapy natomiast tworzone są przez specjalistyczne firmy związane z dziedziną akustyki środowiska. Powstają w wyniku modelowania komputerowego z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania. Ponadto do ich stworzenia potrzebne są pomiary kalibracyjne w terenie wykonywane przez laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.
Strategiczne mapy hałasu muszą być tworzone dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy raz na 5 lat. Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
W przypadku Warszawy po raz pierwszy tego rodzaju mapa hałasu, nazywana wówczas mapą akustyczną, stworzona została w 2007 roku. Jej druga edycja – w 2012 roku – była już, podobnie jak wszystkie kolejne, dostępna na stronie internetowej miasta. Trzecia edycja mapy akustycznej powstała w 2017 roku, natomiast czwarta, obecnie obowiązująca – już pod nazwą Strategiczna mapa hałasu – w 2022 roku.
Szczegółowy zakres opracowania aktualnej Strategicznej mapa hałasu dla Warszawy z 2022 roku wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania. Zgodnie z nim obejmuje – jak informuje Wydział Prasowy Urzędu Miasta Warszawa – „[…] dane dla wszystkich odcinków dróg publicznych, odcinków linii kolejowych i tramwajowych, lotnisk i miejsc prowadzenia działalności przemysłowej, zlokalizowanych w granicach miasta stołecznego Warszawa”.
Strategiczna mapa hałasu Warszawy 2022 dostępna jest w serwisie mapowym Urzędu Miasta. Wykonano ją z wykorzystaniem nowej, ujednoliconej dla całej Unii Europejskiej metody obliczeniowej CNOSSOS-EU.
Całkowita powierzchnia obszaru objętego mapą wynosi 580,72 km kw. W trakcie opracowywania wzięto pod uwagę:
Zapoznając się ze strategiczną mapą hałasu Warszawy użytkownik może wybrać rodzaj hałasu (drogowego, kolejowego, tramwajowego, przemysłowego i lotniczego), pod kątem którego chce zobaczyć zgromadzone w niej dane i w jakim obszarze. Ponadto na mapie przedstawione są dwa rodzaje hałasu – hałas dla wszystkich części dób w roku (dzień, wieczór, noc) oraz hałas dla pory nocnej.
Przeglądając dane zawarte na Strategicznej mapie hałasu Warszawy 2022 można sprawdzić, gdzie w stolicy jest najgłośniej, a gdzie najciszej.
Dominującym źródłem hałasu w Warszawie jest hałas drogowy, a w dalszej kolejności kolejowy i lotniczy. Najwyższe natężenie hałasu występuje wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, w tym trasy S2 (nowa obwodnica Warszawy, szczególnie w dzielnicach Wawer i Wilanów) i Trasy Łazienkowskiej oraz w okolicach Dworca Centralnego, linii kolejowych i Lotniska Chopina.
Z kolei najciszej w stolicy jest w miejscach oddalonych od głównych dróg, a do tego znajdujących się w otoczeniu zieleni. Znaczne enklawy ciszy można zatem znaleźć w dzielnicach znajdujących się na obrzeżach miasta, takich jak m.in. Bielany, Białołęka, Rembertów, Wesoła czy Ursynów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – jak informuje Wydział Prasowy Urzędu Miasta Warszawa – kolejna piąta już edycja Strategicznej mapa hałasu dla Warszawy musi zostać sporządzona do 30 czerwca 2027 roku. Będzie ona tworzona w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego, a więc 2026 roku.
„Proces sporządzania map hałasu jest długotrwały z uwagi na wykonanie badań terenowych i obliczeń w specjalistycznym oprogramowaniu. […] Warszawa jest miastem, którego przestrzeń publiczna dynamicznie się rozwija. Sporządzane cyklicznie SMH uwzględniają zmiany związane z powstającymi nowymi budynkami, osiedlami mieszkaniowymi, drogami, liniami kolejowymi i tramwajowymi” – informuje Wydział Prasowy Urzędu Miasta Warszawa.