Strategiczna mapa hałasu: Czym jest? Od kiedy jest tworzona dla Warszawy?

Strategiczne mapy hałasu, nazywane wcześniej mapami akustycznymi, pokazują zanieczyszczenie środowiska hałasem, który pochodzi z głównych jego źródeł. Do tych natomiast należą środki komunikacji drogowej, szynowej, lotniczej oraz ośrodki przemysłowe. Mapy hałasu pomagają w tworzeniu długofalowej polityki walki z hałasem.

Za pomocą tego rodzaju map w graficzny sposób odwzorowane zostają długookresowe, średnie poziomy dźwięku. Same mapy natomiast tworzone są przez specjalistyczne firmy związane z dziedziną akustyki środowiska. Powstają w wyniku modelowania komputerowego z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania. Ponadto do ich stworzenia potrzebne są pomiary kalibracyjne w terenie wykonywane przez laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Strategiczne mapy hałasu muszą być tworzone dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy raz na 5 lat. Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W przypadku Warszawy po raz pierwszy tego rodzaju mapa hałasu, nazywana wówczas mapą akustyczną, stworzona została w 2007 roku. Jej druga edycja – w 2012 roku – była już, podobnie jak wszystkie kolejne, dostępna na stronie internetowej miasta. Trzecia edycja mapy akustycznej powstała w 2017 roku, natomiast czwarta, obecnie obowiązująca – już pod nazwą Strategiczna mapa hałasu – w 2022 roku.

Strategiczna mapa hałasu Warszawy 2022: Jakie informacje można w niej znaleźć?

Szczegółowy zakres opracowania aktualnej Strategicznej mapa hałasu dla Warszawy z 2022 roku wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania. Zgodnie z nim obejmuje – jak informuje Wydział Prasowy Urzędu Miasta Warszawa – „[…] dane dla wszystkich odcinków dróg publicznych, odcinków linii kolejowych i tramwajowych, lotnisk i miejsc prowadzenia działalności przemysłowej, zlokalizowanych w granicach miasta stołecznego Warszawa”.

Strategiczna mapa hałasu Warszawy 2022 dostępna jest w serwisie mapowym Urzędu Miasta. Wykonano ją z wykorzystaniem nowej, ujednoliconej dla całej Unii Europejskiej metody obliczeniowej CNOSSOS-EU.

Całkowita powierzchnia obszaru objętego mapą wynosi 580,72 km kw. W trakcie opracowywania wzięto pod uwagę:

drogi o natężeniu ruchu powyżej 1 000 pojazdów/dobę;

ok. 1 031,45 km czynnych linii oraz łącznic kolejowych;

ok. 27 linii tramwajowych;

27 linii tramwajowych; 250 obiektów stanowiących zakłady działalności przemysłowej, składowej lub transportowej, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 5 000 mkw. lub parkingi powyżej 300 miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej oraz parkingi działające w systemie „Parkuj i Jedź”.

Zapoznając się ze strategiczną mapą hałasu Warszawy użytkownik może wybrać rodzaj hałasu (drogowego, kolejowego, tramwajowego, przemysłowego i lotniczego), pod kątem którego chce zobaczyć zgromadzone w niej dane i w jakim obszarze. Ponadto na mapie przedstawione są dwa rodzaje hałasu – hałas dla wszystkich części dób w roku (dzień, wieczór, noc) oraz hałas dla pory nocnej.

Strategiczna mapa hałasu Warszawy 2022: Gdzie w stolicy jest najgłośniej, a gdzie najciszej?

Przeglądając dane zawarte na Strategicznej mapie hałasu Warszawy 2022 można sprawdzić, gdzie w stolicy jest najgłośniej, a gdzie najciszej.

Dominującym źródłem hałasu w Warszawie jest hałas drogowy, a w dalszej kolejności kolejowy i lotniczy. Najwyższe natężenie hałasu występuje wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, w tym trasy S2 (nowa obwodnica Warszawy, szczególnie w dzielnicach Wawer i Wilanów) i Trasy Łazienkowskiej oraz w okolicach Dworca Centralnego, linii kolejowych i Lotniska Chopina.

Z kolei najciszej w stolicy jest w miejscach oddalonych od głównych dróg, a do tego znajdujących się w otoczeniu zieleni. Znaczne enklawy ciszy można zatem znaleźć w dzielnicach znajdujących się na obrzeżach miasta, takich jak m.in. Bielany, Białołęka, Rembertów, Wesoła czy Ursynów.

Kiedy będzie nowa Strategiczna mapa hałasu Warszawy? Urząd Miasta odpowiada

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – jak informuje Wydział Prasowy Urzędu Miasta Warszawa – kolejna piąta już edycja Strategicznej mapa hałasu dla Warszawy musi zostać sporządzona do 30 czerwca 2027 roku. Będzie ona tworzona w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego, a więc 2026 roku.

„Proces sporządzania map hałasu jest długotrwały z uwagi na wykonanie badań terenowych i obliczeń w specjalistycznym oprogramowaniu. […] Warszawa jest miastem, którego przestrzeń publiczna dynamicznie się rozwija. Sporządzane cyklicznie SMH uwzględniają zmiany związane z powstającymi nowymi budynkami, osiedlami mieszkaniowymi, drogami, liniami kolejowymi i tramwajowymi” – informuje Wydział Prasowy Urzędu Miasta Warszawa.