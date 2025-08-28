29.3°C
1007.3 hPa
Życie Warszawy

Trasa Łazienkowska zniknie pod parkiem? Rada Miasta uchwaliła plan

Publikacja: 28.08.2025 17:00

Wizualizacja koncepcji architektonicznej przykrycia Trasy Łazienkowskiej

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Rada Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Agrykola. Dokument otwiera drogę do realizacji jednej z najbardziej ambitnych wizji urbanistycznych w historii stolicy – przykrycia fragmentu Trasy Łazienkowskiej i stworzenia nad nią nowego, spójnego parku, który na nowo połączy historyczne tereny zielone w centrum miasta.

Przez ponad 50 lat Trasa Łazienkowska, wybudowana w latach 70. XX wieku, stanowiła potężną, betonową barierę, która przecięła historyczny układ krajobrazowy Warszawy. Oddzieliła od siebie kluczowe punkty na mapie stolicy: Zamek Ujazdowski, Park Ujazdowski, Park Agrykola oraz Ogród Botaniczny. Efektem była nie tylko izolacja tych cennych terenów, ale także generowany nieustannie hałas i zanieczyszczenia, utrudniające korzystanie z jednego z najpiękniejszych kompleksów parkowych w Europie.

Uchwalony plan ma na celu uleczenie tej historycznej rany. Przywraca spójność i harmonię w rejonie Placu Na Rozdrożu, wpisując się w szerszą strategię miasta, polegającą na oddawaniu przestrzeni pieszym i zieleni. To kolejny krok w kierunku uczynienia centrum Warszawy bardziej przyjaznym dla mieszkańców i turystów.

Co dokładnie zakłada uchwalony plan?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Agrykola obejmuje obszar 32 hektarów i jest wiążącym dokumentem prawnym. Kluczowym elementem, na który czekano od lat, jest zapis o częściowym przykryciu Trasy Łazienkowskiej na odcinku przy Placu Na Rozdrożu.

Na powstałej w ten sposób przestrzeni ma zostać utworzony nowy teren parkowy, który ostatecznie połączy Park Ujazdowski z terenami Zamku Ujazdowskiego, tworząc jeden, rozległy i spójny kompleks zieleni. W projekcie zaplanowano również nową zabudowę, np. nad zjazdem z al. Szucha.

Ponadto, plan przewiduje szereg innych rozwiązań, które mają na celu wzmocnienie Osi Stanisławowskiej i ułatwienie poruszania się pieszym. Obszar ten został również włączony do Systemu Przyrodniczego Warszawy, co podkreśla jego znaczenie ekologiczne i kładzie nacisk na konieczność ochrony unikalnego charakteru przyrodniczego.

Wyzwania na przyszłość. Koszt i czas

Uchwalenie planu to historyczny moment, ale to dopiero początek drogi. Realizacja tak ambitnego projektu to gigantyczne przedsięwzięcie inżynieryjne, które będzie wymagało wielu lat pracy.

Na powstałej w ten sposób przestrzeni ma zostać utworzony nowy teren parkowy, który ostatecznie połączy Park Ujazdowski z terenami Zamku Ujazdowskiego

Największym wyzwaniem będzie zdobycie finansowania oraz przygotowanie szczegółowego projektu technicznego. Koszty inwestycji są szacowane na setki milionów złotych. Choć proces będzie długotrwały i skomplikowany, uchwała Rady Miasta daje pewność, że to wizjonerskie dzieło ma szansę na realizację, a Warszawa zyskuje unikalny projekt, który na stałe zmieni jej oblicze.

Muzeum Historii Polski nad Trasą

Koncepcja przykrycia Trasy łazienkowskiej nie jest nowa. W grudniu 2009 roku prof. Bohdan Paczowski z pracowni Paczowski et Fritsch Architectes wygrał międzynarodowy konkurs na siedzibę Muzeum Historii Polski. Jednym z elementów zwycięskiej koncepcji było ponowne zszycie rozciętego Jazdowa poprzez przykrycie ruchliwej arterii wybudowanej w latach 70.

Tak przedstawiała się w zarysie koncepcja Muzeum Historii Polski w 2009 roku

Foto: zyciewarszawy.pl

Budynek Muzeum Historii Polski miał być gotowy w 20212 roku i jak szklany most łączyć rozcięte strony Jazdowa i jednocześnie nie zakłócać historycznego charakteru otoczenia. Ostatecznie MHP powstało na Cytadeli, jednak pomysł prof. Paczowskiego pokazał potencjał drzemiący w idei przykrycia Trasy Łazienkowskiej

