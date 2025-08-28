Trasa Łazienkowska zniknie pod parkiem? Rada Miasta uchwaliła plan

Rada Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Agrykola. Dokument otwiera drogę do realizacji jednej z najbardziej ambitnych wizji urbanistycznych w historii stolicy – przykrycia fragmentu Trasy Łazienkowskiej i stworzenia nad nią nowego, spójnego parku, który na nowo połączy historyczne tereny zielone w centrum miasta.



Przez ponad 50 lat Trasa Łazienkowska, wybudowana w latach 70. XX wieku, stanowiła potężną, betonową barierę, która przecięła historyczny układ krajobrazowy Warszawy. Oddzieliła od siebie kluczowe punkty na mapie stolicy: Zamek Ujazdowski, Park Ujazdowski, Park Agrykola oraz Ogród Botaniczny. Efektem była nie tylko izolacja tych cennych terenów, ale także generowany nieustannie hałas i zanieczyszczenia, utrudniające korzystanie z jednego z najpiękniejszych kompleksów parkowych w Europie.

Uchwalony plan ma na celu uleczenie tej historycznej rany. Przywraca spójność i harmonię w rejonie Placu Na Rozdrożu, wpisując się w szerszą strategię miasta, polegającą na oddawaniu przestrzeni pieszym i zieleni. To kolejny krok w kierunku uczynienia centrum Warszawy bardziej przyjaznym dla mieszkańców i turystów.

Co dokładnie zakłada uchwalony plan?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Agrykola obejmuje obszar 32 hektarów i jest wiążącym dokumentem prawnym. Kluczowym elementem, na który czekano od lat, jest zapis o częściowym przykryciu Trasy Łazienkowskiej na odcinku przy Placu Na Rozdrożu.

Na powstałej w ten sposób przestrzeni ma zostać utworzony nowy teren parkowy, który ostatecznie połączy Park Ujazdowski z terenami Zamku Ujazdowskiego, tworząc jeden, rozległy i spójny kompleks zieleni. W projekcie zaplanowano również nową zabudowę, np. nad zjazdem z al. Szucha.