Trasa Łazienkowska zniknie pod parkiem? Rada Miasta uchwaliła plan

Wizualizacja koncepcji architektonicznej przykrycia Trasy Łazienkowskiej
Przez ponad 50 lat Trasa Łazienkowska, wybudowana w latach 70. XX wieku, stanowiła potężną, betonową barierę, która przecięła historyczny układ krajobrazowy Warszawy. Oddzieliła od siebie kluczowe punkty na mapie stolicy: Zamek Ujazdowski, Park Ujazdowski, Park Agrykola oraz Ogród Botaniczny. Efektem była nie tylko izolacja tych cennych terenów, ale także generowany nieustannie hałas i zanieczyszczenia, utrudniające korzystanie z jednego z najpiękniejszych kompleksów parkowych w Europie.
Uchwalony plan ma na celu uleczenie tej historycznej rany. Przywraca spójność i harmonię w rejonie Placu Na Rozdrożu, wpisując się w szerszą strategię miasta, polegającą na oddawaniu przestrzeni pieszym i zieleni. To kolejny krok w kierunku uczynienia centrum Warszawy bardziej przyjaznym dla mieszkańców i turystów.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Agrykola obejmuje obszar 32 hektarów i jest wiążącym dokumentem prawnym. Kluczowym elementem, na który czekano od lat, jest zapis o częściowym przykryciu Trasy Łazienkowskiej na odcinku przy Placu Na Rozdrożu.
Na powstałej w ten sposób przestrzeni ma zostać utworzony nowy teren parkowy, który ostatecznie połączy Park Ujazdowski z terenami Zamku Ujazdowskiego, tworząc jeden, rozległy i spójny kompleks zieleni. W projekcie zaplanowano również nową zabudowę, np. nad zjazdem z al. Szucha.
Ponadto, plan przewiduje szereg innych rozwiązań, które mają na celu wzmocnienie Osi Stanisławowskiej i ułatwienie poruszania się pieszym. Obszar ten został również włączony do Systemu Przyrodniczego Warszawy, co podkreśla jego znaczenie ekologiczne i kładzie nacisk na konieczność ochrony unikalnego charakteru przyrodniczego.
Uchwalenie planu to historyczny moment, ale to dopiero początek drogi. Realizacja tak ambitnego projektu to gigantyczne przedsięwzięcie inżynieryjne, które będzie wymagało wielu lat pracy.
Największym wyzwaniem będzie zdobycie finansowania oraz przygotowanie szczegółowego projektu technicznego. Koszty inwestycji są szacowane na setki milionów złotych. Choć proces będzie długotrwały i skomplikowany, uchwała Rady Miasta daje pewność, że to wizjonerskie dzieło ma szansę na realizację, a Warszawa zyskuje unikalny projekt, który na stałe zmieni jej oblicze.
Koncepcja przykrycia Trasy łazienkowskiej nie jest nowa. W grudniu 2009 roku prof. Bohdan Paczowski z pracowni Paczowski et Fritsch Architectes wygrał międzynarodowy konkurs na siedzibę Muzeum Historii Polski. Jednym z elementów zwycięskiej koncepcji było ponowne zszycie rozciętego Jazdowa poprzez przykrycie ruchliwej arterii wybudowanej w latach 70.
Tak przedstawiała się w zarysie koncepcja Muzeum Historii Polski w 2009 roku
Budynek Muzeum Historii Polski miał być gotowy w 20212 roku i jak szklany most łączyć rozcięte strony Jazdowa i jednocześnie nie zakłócać historycznego charakteru otoczenia. Ostatecznie MHP powstało na Cytadeli, jednak pomysł prof. Paczowskiego pokazał potencjał drzemiący w idei przykrycia Trasy Łazienkowskiej