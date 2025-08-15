Hałas i spory z mieszkańcami. Powiśle też walczy z nocnymi klubami

Coraz więcej warszawskich dzielnic nad Wisłą boryka się z problemem hałasu z nocnych lokali. Po Saskiej Kępie, swoje obawy wyrażają mieszkańcy Powiśla i Solca, a jeden z radnych podejmuje kroki, by zapobiec wznowieniu działalności dużego klubu na płycie Desantu.



Urokliwe Powiśle i Solec od lat walczą ciszę nocną. Problem hałasu z nadwiślańskich lokali jest długotrwały, a wielu radnych Dzielnicy Śródmieście złożył w tej sprawie kolejną interpelację. Jak wynika z prawa ochrony środowiska, hałas jest formą zanieczyszczenia, a burmistrz zzielnicy pełni funkcję organu odpowiedzialnego za ochronę przed jego nadmiernym poziomem. Mieszkańcy czują się ignorowani, a ich prawo do odpoczynku jest regularnie łamane.

Reklama

Ulga i narastające obawy na Powiślu

Tegoroczna wiosna przyniosła mieszkańcom Powiśla i Solca chwilową ulgę, gdy popularny lokal przy płycie Desantu pozostał zamknięty. Dzięki temu poziom hałasu dobiegający znad Wisły znacząco spadł, nie notowano także tylu awantur w Parku im. Rydza Śmigłego, a okolica zdawała się nie świecić puszkami i butelkami po alkoholu. Radość mieszkańców okazała się jednak przedwczesna, ponieważ dotarła do nich informacja, że sytuacja jest jedynie przejściowa. Zgodnie z doniesieniami, umowa najmu zakończyła się w lipcu, a jeden ze współwłaścicieli klubu zamierza ją przedłużyć i jak najszybciej wznowić działalność.

Interwencja radnego Krawczyńskiego

W odpowiedzi na obawy mieszkańców, niezależny radny Dzielnicy Śródmieście, Wiesław Krawczyński, skierował oficjalną interpelację do burmistrza Aleksandra Ferensa. Radny przypomniał, że w latach ubiegłych zamknięty obecnie lokal był największym klubem w okolicy, na którego imprezach bawiło się po kilkaset osób do wczesnych godzin porannych, notorycznie zakłócając ciszę nocną. Co więcej, polubowne rozmowy z właścicielami nie przyniosły żadnego satysfakcjonującego efektu.