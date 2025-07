Nie tylko Lunapark. Hałas z PGE Narodowego dokucza mieszkańcom Saskiej Kępy

Saska Kępa stała się areną walki o ciszę. Obok klubów nad Wisłą, to bliskość Stadionu Narodowego sprawia, że spokojny sen mieszkańców staje się luksusem. Czy stolica znajdzie sposób na głośnych sąsiadów?



Gdy spacerujemy ulicami Saskiej Kępy, łatwo ulec wrażeniu sielskiego spokoju. Niska zabudowa, urokliwe kawiarnie i wszechobecna zieleń tworzą obraz idealnego miejsca do życia. Pozory jednak mylą. Od lat mieszkańcy tej warszawskiej dzielnicy mierzą się z narastającym problemem, który systematycznie psuje ich komfort – hałaśliwymi sąsiadami. Choć ostatnio punktem wyjścia do dyskusji o hałasie były kluby nad Wisłą, takie jak słynny Lunapark, mieszkańcy przypominają, że kolejne wyzwanie to gigant po drugiej stronie osiedla – PGE Narodowy.

Reklama

Arena rozrywki źródłem udręki

PGE Narodowy to wizytówka stolicy i scena największych wydarzeń sportowych i muzycznych w kraju. Z perspektywy mieszkańców Saskiej Kępy, jego bliskość to jednak również źródło ogromnych uciążliwości. Specyficzna, otwarta konstrukcja areny sprawia, że dźwięk swobodnie rozchodzi się po okolicy, niosąc się nad Wisłą i gęstą zabudową.

Mieszkańcy skarżą się przede wszystkim na głębokie, niskotonowe basy, które podczas koncertów potrafią wprawiać w wibracje ściany i szyby w domach. Dudnienie uniemożliwia sen i wypoczynek. Ostatnie tygodnie to kolejne dowody na skalę problemu: występy Quebonafide czy legendarnych AC/DC to były dla Saskiej Kępy noce pełne hałasu. Kalendarz na lato 2025 zapowiada, że sytuacja nieprędko się poprawi. Lipiec przyniesie koncerty Guns N' Roses, dwukrotny występ Imagine Dragons i show Jennifer Lopez. W sierpniu na Narodowym zagrają Iron Maiden, Kendrick Lamar i SZA, a także Max Korzh. Wrzesień to z kolei dwa koncerty Sanah oraz Roztańczony PGE Narodowy, który zakończy sezon muzyczny intensywną dawką dźwięku.