Biało-czerwony Angus grał w Warszawie nawet trumpowskim krawatem

Muzykom wiele radości przyniosło „Stiff Upper Lip”, choć nie był to najlepszy hit wieczoru. Z myślą o „Highway to Hell” Angus przywdział czerwone rogi i był już przygotowany na ekstremalne granie bez marynarki oraz czapki z własnym logo, tylko w białej koszuli i spodenkach.

Nie da się ukryć, że najwięcej serca włożył w kompozycje z pierwszego okresu działalności z Bonem Scottem, które stały się dla niego wehikułem czasu, powrotem do tych chwil, kiedy jako osiemnastolatek założył AC/DC w 1973 r. i wzbudzał sensację swoim gimnazjalnym wizerunkiem z nieodłącznym tornistrem na plecach. Teraz brykał, ale jako profesor. Być może dlatego nie ściągnął spodenek i nie pokazał „czterech liter”. Nie zagrał zresztą „The Jack”, podczas którego striptiz był rytuałem.

Świetnie zabrzmiało „Sin City”, zaś Young grał nawet krawatem, wcześniej nonszalancko zwisającym po trumpowsku aż po kolana. Młodzieńczą energię wykrzesały „Dirty Deeds Done Dirt Cheap”, „High Voltage”, „Riff Raff” i „Whole Lotta Rosie”, a tytułowa Rosie była tym razem projekcją 3D, a nie nadmuchiwaną lalką.

Porywający finał koncertu AC/DC w Warszawie

Głównym daniem Angusa było jednak „Let There Be Rock”. Można było odnieść wrażenie, że dla tej sztandarowej kompozycji zorganizowany jest koncert, a nawet tournée. Angus rozpoczął ją z zespołem, by w dłuższej finałowej części, być na scenie tylko sam z gitarą i swoimi solówkami, przykładając rękę do uszu i nasłuchując naszego aplauzu. Było co oklaskiwać: siedemdziesięcioletnie palce Angusa biegały po gryfie przez ponad dwadzieścia minut „Let There Be Rock” z prędkością światła. Gitarzysta dał się wynieść ponad scenę na okrągłej platformie, tam zaś osunął się na podłogę i okręcając wokół osi ciała odegrał swój hymn. Nie: nie padł z braku sił – gra na kolanach, a to również zobaczyliśmy – wymaga nie lada sprawności. Chwilę potem Angus podniósł się i wbiegł po schodach na podest głównej sceny, by udowodnić, że jest królem rock and rolla.

Reklama

Na bis usłyszeliśmy „T.N.T.” i „For Those About to Rock (We Salute You)” z nieodłączną salwą armatnią. I tylko dźwięk był jak zwykle na PGE Narodowym fatalny. Szkoda, że czasami tylko widzieliśmy to, co Angus gra, nie mogąc wszystkiego usłyszeć. Fani chyba już się do tego przyzwyczaili, mówiąc „Polacy, nic się nie stało. Angus był najważniejszy”.