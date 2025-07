70-letni Angus Young wciąż jest młody i w świetnej formie. AC/DC zagra w Warszawie

W Polsce po raz pierwszy usłyszymy dwa utwory z nowej płyty „Power Up” – „Demon Eye” i „Shot in the Dark”. To prawda, jesteśmy trochę opóźnieni z tą koncertową premierą, ale przecież te piosenki zostały zagrane po raz pierwszy pod koniec 2023 r., czyli z trzyletnim opóźnieniem wobec premiery płytowej, co spowodowała, oczywiście, pandemia, ale też perturbacje dotyczące składu zespołu.

Angus Young Foto: Mat. Pras./Live Nation

Kiedy poprzedni raz AC/DC przyjechało do Polski, dając show na PGE Narodowym w lipcu 2015 r., nie zobaczyliśmy Malcolma Younga – miał już wtedy problemy z demencją i zastąpił go kuzyn Stevie Young, którego zobaczymy również teraz, a perkusista Phil Rudd był uwikłany w proces sądowy z poważnymi zarzutami o podżeganie do zabójstwa. Do dziś nie odzyskał miejsca w składzie. Dekadę temu zastępował go Chris Slade, teraz usłyszymy Matat Lauga, a wieloletniego basistę Cliffa Williamsona, który zdecydował się na koncertową emeryturę – zastąpi Chris Chaney.

Brian Johnson, czyli wielki głos AC/DC

Drugim niezmiennym członkiem AC/DC od śmierci pierwszego wokalisty Bona Scotta i premiery „Back In Black”, płyty sprzedanej w 50 mln egz., jest Brian Johnson. W 2015 r. polscy fani mieli szczęście słyszeć go na PGE Narodowym, jednak niedługo potem wobec utraty słuchu musiał przerwać tournée i zastępował go Axl Rose z Guns N’ Roses. Postępy medycyny i technologii sprawiły, że dla Briana skonstruowano cudowny aparat słuchowy i 77-letni wokalista zawita do Polski.

Angus Young Jesteśmy ze sobą od lat, razem podróżujemy przez czas, a kiedy gramy, trzymamy się tego, co umiemy najlepiej, czujemy się więc tak, jakby czas stanął. To może mieć dla kogoś muzealny smak, ale przecież takie obrazy jak „Mona Lisa" są ponadczasowe. Chcielibyśmy, żeby podobnie było z naszymi piosenkami

Nie wiem, czy koncerty spojleruje się tak jak seriale, ujawnię jednak, że warszawski show rozpocznie się od wjazdu – przynajmniej na ekranie – do Warszawy, a wręcz na stadion, palącej opony od dużej szybkości oldschoolowej limuzyny, na której masce nie pyszni się symbol żadnej luksusowej marki samochodowej, lecz Angus w charakterystycznej pozie: lekko pochylony nad gitarą z wyciągniętą do góry prawą ręką. To będzie sygnał do rockandrollowego natarcia, które może potrwać nawet 150 minut. Wcześniejszą rozgrzewkę zapewni The Pretty Reckless. Po przyjeździe z Ameryki warszawski koncert będzie trzecim w europejskiej odsłonie. Początek na 26 czerwca zaplanowano w czeskiej Pradze. 30 czerwca AC/DC zagra na berlińskim Olympiastadion. Muzycy robią sobie więc dłuższe przerwy, by grać co czwarty wieczór.

Brian Johnson na pierwszym planie Foto: Mat. Pras./Live Nation

Sumując zaś, wypada się cieszyć, że grupa cudem przetrwała. W 2017 r. zmarł najstarszy brat Angusa – George. Nigdy nie był członkiem AC/DC, ale produkował siedem płyt zespołu i był jego podporą. Niedługo odszedł Malcolm Young, kompozytor i uosobienie rytmu zespołu.

Angus, jak powiedział w wywiadzie dla „Rolling Stone, „czuł się zdruzgotany, ale kiedy każdego dnia rano brał gitarę do ręki i miał wątpliwości, stawiał sobie pytanie, co w takiej sytuacji uczyniłby Malcolm”. Starszy brat zadbał jednak o muzyczną polisę na przyszłość AC/DC. Angus przypomniał sobie rozmowę z Malcolmem z okresu komponowania albumu „Black Ice” w 2008 r. Z tamtej sesji zostało wiele pomysłów. Gdy Angus chciał je wykorzystać, Malcolm poradził: „Zostaw ją na czas, kiedy będziemy za burtą”. Tak powstał album „Power Up” z 2020 r.

Iron Maiden i inni

Poza koncertem AC/DC stołecznych fanów rocka czekają inne atrakcje. 5 lipca na Torwarze wystąpią SatchVai Band, na czele którego stoją Joe Satriani i Steve Vai. 12 lipca PGE Narodowy zapełni Guns N’ Roses, a 18 i 19 lipca, czyli dwukrotnie, Imagine Dragons. 2 sierpnia na PGE Narodowym wystąpi Iron Maiden. Warto też wspomnieć atrakcję z innych gatunków – raper Kendric Lamar i SZA wystąpią na PGE Narodowym 6 sierpnia.