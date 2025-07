Scena letnia na Pradze: Warszawski folklor i nowe brzmienia. Pierwszy koncert za darmo

Już w najbliższą sobotę 5 lipca rozpocznie się cykl weekendowych koncertów na Pradze. W ramach Sceny Letniej wydarzenia muzyczne organizuje Muzeum Warszawskiej Pragi. Jak wygląda program tegorocznych koncertów? Ile kosztują bilety?



Trwa sezon wakacyjnych wydarzeń muzycznych w Warszawie. Na ciekawe atrakcje mogą liczyć m.in. mieszkańcy Pragi i sympatycy praskiego oddziału Muzeum Warszawy. Stołecznych melomanów czeka cykl spotkań muzycznych rozpisanych na lipiec i sierpień.

Letnia scena na Pradze. Pierwszy koncert w sobotę

Otwarcie tegorocznego cyklu koncertów zaplanowano na sobotę 5 lipca, o godz. 18:00. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Tego dnia przed miłośnikami muzyki wystąpi zespół akustyczny Czessband wraz z grupą Cała Praga Śpiewa. Grupę tworzą umuzykalnieni seniorzy z Domu Dziennego Pobytu.

Repertuar zespołu to m.in. popularne szlagiery folkloru warszawskiego. Zespół Cała Praga Śpiewa działa już od 10 lat. Występuje na warszawskich potańcówkach i fajfach. Ma także doświadczenie w występach kabaretowych. Muzycy nie boją się również wyzwań większej sceny. Grupa dotarła m.in. do finału programu Must be the Music.

Gratka dla praskich melomanów. Wakacyjne koncerty na żywo

W lipcu na praskiej Scenie Letniej odbędą się jeszcze dwa koncerty na żywo. W sobotę 12 lipca Jaga Wrońska wystąpi z koncertem największych przebojów Ewy Demarczyk. W sobotę 26 lipca będzie można posłuchać muzyki z najnowszego albumu Maniuchy Bikont pt. „Porządki”.