Po czwartkowych rekordowych temperaturach w Warszawie, osiągających nawet 37 st. Celsjusza, w piątek będzie można nieco odetchnąć. Upały wrócą jednak jeszcze w niedzielę.



Ostatnie dni minęły pod znakiem bardzo wysokich temperatur, jednak mieszkańcy Warszawy będą mogli nieco odetchnąć – choć nie na długo. W niedzielę bowiem IMGW ponownie ostrzega przed upałem 2. stopnia.

Odpoczynek od skwaru już w piątek

Z czwartku na piątek (3 na 4 lipca) temperatura zacznie spadać, a o poranku w piątek może wynieść 17 stopni (odczuwalne ok. 14 st.). W ciągu dnia będzie coraz cieplej, ale zdecydowanie nie tak upalnie, jak w ostatnim czasie – maksymalnie termometry tego dnia pokażą 27 stopni w cieniu. W pierwszej połowie dnia niebo może być zachmurzone, po południu będzie już natomiast w pełni słonecznie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć chwilami może być porywisty.

Pogoda w sobotę w Warszawie

Sobota, choć ciepła i słoneczna, to ma być daleka od upałów podobnych do tych z ostatnich dni. Temperatura minimalna wyniesie niespełna 17 st. Celsjusza, a w najcieplejszym momencie termometry wskażą 28 stopni. Synoptycy przewidują zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr ma być słaby do umiarkowanego.

IMGW ostrzega przed upałem w niedzielę

Już w niedzielę IMGW ponownie ostrzega przed upałem. Temperatura minimalna w ciągu doby wyniesie 16 – 19 stopni, natomiast maksymalna do 31 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachmurzenie również będzie umiarkowane.