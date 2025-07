Duży pożar w Ząbkach. Zapalił się dach bloku na osiedlu mieszkaniowym

Na osiedlu Kopernika w podwarszawskich Ząbkach w czwartek wieczorem zapalił się dach jednego z bloków. Trzy osoby zostały lekko poszkodowane, na miejscu cały czas pracują strażacy. Pożar jednak jest opanowany.



Zapalił się dach bloku. Ogień rozprzestrzenił się na kolejne budynki.

Reklama

Pożar w Ząbkach: na szczęście nie ma ofiar



Na miejscu działało 60 zastępów straży. Z kolei jak informuje straż pożarna, obyło się bez ofiar. Ewakuowano 80 osób, ogniem objęte były dachy i jedna kondygnacja poniżej. Strażacy podkreślili, że był to bardzo szybko rozprzestrzeniający się ogień, ze względu na silny wiatr. Rozesłano alert RCB do Ząbkowian i mieszkańców Rembertowa, by zamykali okna. Służby już przesłuchują świadków.

Komunikat wydał też urząd miejski w Zabkach. „W związku z pożarem przy ul. Powstańców informujemy, że został utworzony punkt dla osób poszkodowanych w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kościelnej 2. Na miejscu działają służby. Zapewniamy, że nie zostawimy nikogo bez pomocy! Na miejscu działają służby i władze miasta” – czytamy w komunikacie.

Z kolei serwis rp.pl poinformował, że w akcję zaangażowano bezzałogowe statki powietrzne, które nie tylko monitorowały przemieszczanie się ognia, ale także jakość powietrza – zadymienie przekraczało ponadtrzykrotnie dopuszczalne normy. Straż zaapelowała o niegromadzenie się w pobliżu miejsca pożaru, niewychodzenie z domów i zamknięcie okien.