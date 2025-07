Weekend pełen rozrywki. Co robić w dniach 4 – 6 lipca

W programie dla dzieci znalazły się uwielbiane klasyczne bajki, takie jak "Czerwony Kapturek", "Jaś i Małgosia", "Szelmostwa Lisa Witalisa", a także współczesne spektakle, w tym "2 000 000 kroków" i "Polityka". Dorośli widzowie będą mogli zobaczyć m.in. "Starość jest piękna", "Związek otwarty", "Flamenco namiętnie", "Lament na placu Konstytucji" oraz plenerową premierę spektaklu "Trener życia" Nicka Reeda w reżyserii Marii Seweryn.

W nadchodzący weekend zaplanowano:

• Sobota, 5 lipca, godz. 18:00 – „Lament na Placu Konstytucji” w Centrum Praskim Koneser. Wstęp wolny.

• Niedziela, 6 lipca, godz. 17:00 – „Lament na Placu Konstytucji” na Placu Konstytucji. Wstęp wolny.

Warto nie przegapić okazji, by spędzić lato z teatrem.

Na świeżym powietrzu

Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Kanale Żerańskim

Tym, którzy szukają aktywnego sposobu na spędzenie lata w Warszawie radzimy, aby skorzystali z bezpłatnej wakacyjnej wypożyczalni kajaków przy Kanale Żerańskim, zlokalizowanej w Filii Klubu Wioślarskiego TWDW (ul. Modlińska 14). Ten projekt, realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, to świetna okazja, aby spędzić czas nad wodą, nie ponosząc żadnych kosztów.

Do dyspozycji jest 12 dwuosobowych kajaków wraz z kompletnym osprzętem – wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi w różnych rozmiarach, także dziecięcych. Kajak można wypożyczyć na maksymalnie 1,5 godziny. Pamiętajcie, że z oferty mogą skorzystać osoby pełnoletnie, a jedna osoba może wypożyczyć jeden kajak dziennie. Najwygodniej jest dokonać rezerwacji online poprzez formularz – terminy są publikowane z tygodniowym wyprzedzeniem. Można też spróbować wypożyczyć kajak na miejscu, w miarę dostępności. Do wypożyczalni dotrzesz autobusem (przystanek „Kanał Żerański 01” lub „02”), koleją (stacja „Warszawa Toruńska”) lub samochodem (parking dostępny przed wypożyczalnią).

Godziny otwarcia w weekend: sobota – niedziela: 9 – 19. Liczba kajaków jest ograniczona, więc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Joga na Pradze – relaks w plenerze

W sezonie letnim Praga-Północ zaprasza na bezpłatne zajęcia jogi w plenerze, idealne na weekendowy relaks i aktywny wypoczynek. Cykl „Joga na świeżym powietrzu” trwa od 21 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku.

Zajęcia odbywają się w dwóch dogodnych lokalizacjach:

• W sobotę, 5 lipca, w godzinach 9 – 10, w Parku Michałowskiego (na końcu ulicy Kawęczyńskiej).

• W niedzielę, 6 lipca, w godzinach 9 – 10, na Placu Hallera.

To doskonała okazja, by rozpocząć weekend z jogą na świeżym powietrzu, niezależnie od tego, czy preferujemy kameralny park, czy otwartą przestrzeń placu. Wstęp na zajęcia jest wolny! Należy zabrać własnej maty do ćwiczeń. Ze względu na możliwość odwołania spotkania z powodu złych warunków pogodowych, zalecane jest wcześniejsze zgłoszenie udziału prowadzącemu. Więcej informacji pod numerem: 511-951-846.

Koncerty

Dreszer Jazz 2025 – Lato z jazzem w sercu Warszawy

Powraca uwielbiany cykl plenerowych koncertów jazzowych „Dreszer Jazz”. Co tydzień, w otoczeniu zieleni, będzie można posłuchać uznanych artystów jazzowych.

W najbliższą sobotę, 5 lipca, festiwal zainauguruje koncert Wojtek Kamiński Trio, które zaprezentuje piosenki Henryka Warsa oraz inne klasyki jazzowe. Koncert w Parku Dreszera rozpocznie się o godzinie 17.

31. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce 2025 – gwiazdy jazzu na Rynku Starego Miasta

Przez całe wakacje, Rynek Starego Miasta ponownie stanie się koncertowym sercem Warszawy, bijącym w rytmie jazzu. Rozpoczyna się 31. edycja Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce, oferującego niezapomniane muzyczne wieczory.

W sobotę, 5 lipca 2025 roku, o godzinie 19:00, odbędzie się wyjątkowy koncert „A Story of Polish Jazz”. To specjalny projekt, który przedstawi skróconą i subiektywną historię polskiego jazzu, gromadząc na jednej scenie prawdziwą plejadę gwiazd, w tym m.in. Alicję Śmietanę, Bzyka, Guzika, Mateusza Smoczyńskiego, Piotra Barona, Henryka Miśkiewicza, Roberta Majewskiego, Grzegorza Nagórskiego, Michała Tokaja, Antoniego Dębskiego, Adama Kowalewskiego, Marcina Wądołowskiego, Kajetana Galasa oraz Adama Czerwińskiego.

Koncert będzie podzielony na dwie części. Pierwsza to hołd dla zmarłego Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego – saksofonisty, kompozytora i radiowca, ikony polskiego jazzu. Usłyszymy jego kompozycje oraz utwory napisane w hołdzie dla tego wybitnego artysty, który przez ponad 46 lat prowadził kultową audycję „Trzy kwadranse jazzu” w radiowej Trójce. Druga część wieczoru poświęcona zostanie jednemu z najwybitniejszych polskich gitarzystów – Jarosławowi Śmietanie i jego projektowi „A Story of Polish Jazz”. Śmietana, przez dekady uznawany za najlepszego gitarzystę jazzowego w Polsce, był charyzmatycznym liderem wielu zespołów i autorem kilkudziesięciu płyt. Jego projekt zostanie zaprezentowany przez znakomitych muzyków, którzy współpracowali z nim przez lata.

Letnie Koncerty Promenadowe 2025 – Muzyka w Parku Morskie Oko

Jak co roku, lipcowe i sierpniowe niedziele w Parku Morskie Oko na Mokotowie rozbrzmią wspaniałą muzyką. Letnie Koncerty Promenadowe, organizowane przez Fundację Nowa Orkiestra Kameralna, to doskonała okazja do relaksu wśród zieleni, przy akompaniamencie śpiewających ptaków i szumiących drzew.

Przed nami dziewięć różnorodnych spotkań muzycznych. W programie znajdą się ponadczasowa klasyka, autorski jazz, folk, tango czy muzyka warszawskich podwórek.Wstęp na koncerty jest bezpłatny, a dla wygody publiczności zapewniono 100 krzeseł. W przypadku niepogody koncerty odbędą się wewnątrz Pałacu Szustra, gdzie liczba miejsc jest ograniczona.

W najbliższą niedzielę, 6 lipca 2025 roku, o godzinie 17, zapraszamy na koncert „Muzyczne mozaiki: od Bacha do Piazzolli” w wykonaniu duetu Kameralna Harmonia: Katarzyny Kamer (wiolonczela, suka biłgorajska, fidel płocka) i Huberta Giziewskiego (akordeon).

Weekend w Warszawie

Warszawa w nadchodzący weekend tętnić będzie życiem. Miasto oferuje mieszkańcom i turystom niezliczone możliwości spędzenia wolnego czasu. Niezależnie od tego, czy szukacie Czytelnicy kulturalnych doznań, aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, czy niezapomnianych wrażeń muzycznych – stolica z pewnością spełni te oczekiwania. Zaplanujcie swój weekend z „Życiem Warszawy" i cieszcie się latem w mieście.