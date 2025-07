Popularne „Bajki na trawie” wracają. Darmowe wakacyjne spektakle plenerowe na Ursynowie

Już 6 lipca na Ursynowie rusza tegoroczna edycja popularnego cyklu niedzielnych spektakli dla dzieci „Bajki na trawie”. W jej ramach w każdą wakacyjną niedzielę zobaczyć będzie można bezpłatne przedstawienia teatralne na świeżym powietrzu.



Spektakle prezentowane będą w jednej z dwóch lokalizacji – na Olkówku oraz w Parku Przy Bażantarni. Udział w nich jest otwarty dla wszystkich i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

„Bajki na trawie” na Ursynowie: Edycja 2025

Początek każdego okołogodzinnego przedstawienia w ramach cyklu „Bajki na trawie 2025” zaplanowano na godz. 13.00. Najmłodsi widzowie wraz ze swoimi rodzinami będą mogli zobaczyć zarówno spektakle w wykonaniu znanych grup teatralnych, jak i zupełnie nowe propozycje. Organizatorzy zapewniają, że wydarzenie to dla najmłodszych okazja do obcowania z teatrem w przyjaznej atmosferze oraz do rozwoju wyobraźni.

Do udziału w tegorocznej edycji „Bajek na trawie” zachęca Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów:

– Serdecznie zapraszam całe rodziny na „Bajki na trawie” – letni cykl plenerowych spektakli teatralnych na Ursynowie. To doskonała okazja, by wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu i przenieść się w świat pełen wartościowych, zabawnych historii. Liczymy na radość najmłodszych i ciepłą, rodzinną atmosferę, która od lat jest znakiem rozpoznawczym tego wydarzenia.

Organizatorzy proszą uczestników o przyniesienie ze sobą własnych siedzisk – np. koca lub materaca.