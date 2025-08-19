Już w sobotę 23 sierpnia na Plaży Poniatówka odbędzie się Nocny Bieg Shreka
Organizatorem imprezy są osoby zaangażowane w projekt „Po Szkole”, w ramach którego odbywają się m.in. spotkania, wyjazdy i szkolenia aktywizujące młode osoby.
Sobotnia gra miejska zawierać będzie motywy z popularnej wśród dzieci i dorosłych bajki „Shrek”. Zgodnie ze scenariuszem wydarzenia, Shrek przeprowadza się w nowe miejsce i chce oddać swoją dotychczasową posiadłość w dobre ręce. Celem uczestników zabawy będzie – jak wyjaśniają jej organizatorzy „[…] wsparcie ogra lub ogrzycy w biegu, który wyłoni najlepszą osobę do przejęcia posiadłości Shreka na bagnie”.
Gra, poza motywami ze „Shreka”, nawiązywać będzie również do znanego z harcerstwa „Biegu Świetlików”. Ten ostatni to rodzaj nocnej gry terenowej, w czasie której podzieleni na grupy (patrole) uczestnicy poruszają się po trasie wyznaczonej przez kolejne światełka i wykonują określone zadania.
Uczestnicy Nocnego Biegu Shreka podzieleni zostaną na zespoły, z których każdy będzie miał do pokonania tę samą trasę. Zespoły startować będą w kilkunastominutowych odstępach, a czas zabawy dla każdego z nich to ok. 1,5 godziny. O sukcesie zespołu decydować będzie jednak nie tylko uzyskany czas, ale przede wszystkim poprawne wykonanie zadań. Na zwycięzców, jak zapewniają organizatorzy, czekać będą atrakcyjne nagrody.
Po zakończeniu Nocnego Biegu Shreka odbędzie się impreza integracyjna z muzyką.
Do Nocnego Biegu Shreka organizatorzy zachęcają przede wszystkim młodych dorosłych, a więc osoby w wieku 20-35 lat, które otwarte są na nowe doświadczenia i znajomości. Jednak nieco starsi chętni również są zaproszeni.
Udział w wydarzeniu jest płatny. Koszt to 20 zł w przypadku osób śledzących media społecznościowe projektu „Po Szkole” oraz 30 zł dla pozostałych chętnych. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy najpierw zgłosić się poprzez media społecznościowe organizatorów lub drogą mailową.