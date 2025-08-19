„Najbardziej ekscytująca warszawska gra miejska w sezonie” - tak reklamowane jest wydarzenie pod nazwą Nocny Bieg Shreka, które odbędzie się w sobotę 23 sierpnia o godz. 19:00 w Warszawie na Plaży Poniatówka. Zabawie towarzyszyć będą motywy ze „Shreka”.



Organizatorem imprezy są osoby zaangażowane w projekt „Po Szkole”, w ramach którego odbywają się m.in. spotkania, wyjazdy i szkolenia aktywizujące młode osoby.

Reklama

Nocny Bieg Shreka już w sobotę 23 sierpnia

Sobotnia gra miejska zawierać będzie motywy z popularnej wśród dzieci i dorosłych bajki „Shrek”. Zgodnie ze scenariuszem wydarzenia, Shrek przeprowadza się w nowe miejsce i chce oddać swoją dotychczasową posiadłość w dobre ręce. Celem uczestników zabawy będzie – jak wyjaśniają jej organizatorzy „[…] wsparcie ogra lub ogrzycy w biegu, który wyłoni najlepszą osobę do przejęcia posiadłości Shreka na bagnie”.

Gra, poza motywami ze „Shreka”, nawiązywać będzie również do znanego z harcerstwa „Biegu Świetlików”. Ten ostatni to rodzaj nocnej gry terenowej, w czasie której podzieleni na grupy (patrole) uczestnicy poruszają się po trasie wyznaczonej przez kolejne światełka i wykonują określone zadania.

Rywalizacja zespołowa w czasie Nocnego Biegu Shreka w Warszawie

Uczestnicy Nocnego Biegu Shreka podzieleni zostaną na zespoły, z których każdy będzie miał do pokonania tę samą trasę. Zespoły startować będą w kilkunastominutowych odstępach, a czas zabawy dla każdego z nich to ok. 1,5 godziny. O sukcesie zespołu decydować będzie jednak nie tylko uzyskany czas, ale przede wszystkim poprawne wykonanie zadań. Na zwycięzców, jak zapewniają organizatorzy, czekać będą atrakcyjne nagrody.