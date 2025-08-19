23.7°C
Kto przejmie posiadłości Shreka? Wyjątkowa gra miejska w Warszawie. Zaproszeni młodzi dorośli

Publikacja: 19.08.2025 14:00

Już w sobotę 23 sierpnia na Plaży Poniatówka odbędzie się Nocny Bieg Shreka

Foto: Ralfik D / Adobe Stock, Po Szkole / facebook

Joanna Kamińska
„Najbardziej ekscytująca warszawska gra miejska w sezonie” - tak reklamowane jest wydarzenie pod nazwą Nocny Bieg Shreka, które odbędzie się w sobotę 23 sierpnia o godz. 19:00 w Warszawie na Plaży Poniatówka. Zabawie towarzyszyć będą motywy ze „Shreka”.

Organizatorem imprezy są osoby zaangażowane w projekt „Po Szkole”, w ramach którego odbywają się m.in. spotkania, wyjazdy i szkolenia aktywizujące młode osoby.

Nocny Bieg Shreka już w sobotę 23 sierpnia

Sobotnia gra miejska zawierać będzie motywy z popularnej wśród dzieci i dorosłych bajki „Shrek”. Zgodnie ze scenariuszem wydarzenia, Shrek przeprowadza się w nowe miejsce i chce oddać swoją dotychczasową posiadłość w dobre ręce. Celem uczestników zabawy będzie – jak wyjaśniają jej organizatorzy „[…] wsparcie ogra lub ogrzycy w biegu, który wyłoni najlepszą osobę do przejęcia posiadłości Shreka na bagnie”.

Gra, poza motywami ze „Shreka”, nawiązywać będzie również do znanego z harcerstwa „Biegu Świetlików”. Ten ostatni to rodzaj nocnej gry terenowej, w czasie której podzieleni na grupy (patrole) uczestnicy poruszają się po trasie wyznaczonej przez kolejne światełka i wykonują określone zadania.

Rywalizacja zespołowa w czasie Nocnego Biegu Shreka w Warszawie

Uczestnicy Nocnego Biegu Shreka podzieleni zostaną na zespoły, z których każdy będzie miał do pokonania tę samą trasę. Zespoły startować będą w kilkunastominutowych odstępach, a czas zabawy dla każdego z nich to ok. 1,5 godziny. O sukcesie zespołu decydować będzie jednak nie tylko uzyskany czas, ale przede wszystkim poprawne wykonanie zadań. Na zwycięzców, jak zapewniają organizatorzy, czekać będą atrakcyjne nagrody.

Po zakończeniu Nocnego Biegu Shreka odbędzie się impreza integracyjna z muzyką.

