23.7°C
1014.9 hPa
Życie Warszawy

Wyjątkowe miejsce zaledwie godzinę drogi od Warszawy. Malownicza perełka na Mazowszu

Publikacja: 19.08.2025 12:30

Bagno Całowanie na Mazowszu przyciąga turystów zainteresowanych m.in. obserwacjami ptaków

Bagno Całowanie na Mazowszu przyciąga turystów zainteresowanych m.in. obserwacjami ptaków

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Na mapie turystycznej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego jest kilka punktów, które trzeba zwiedzić obowiązkowo. Za jedną z najbardziej popularnych atrakcji uważane jest Bagno Całowanie. Co można zobaczyć na miejscu? Komu warto je polecić?

Podwarszawskie tereny są niezwykle bogate pod kątem przyrodniczym. Zwiedzać można nie tylko ogromne tereny Puszczy Kampinoskiej, ale też rozległe obszary Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Kraina bagien, borów i torfowisk

Mazowiecki Park Krajobrazowy to niemal 16 tys. hektarów lasów, łąk i cennych torfowisk. Teren parku rozpościera się od południowo-wschodnich krańców Warszawy obejmując m.in. dzielnice Wawer i Wesoła oraz teren kilku podwarszawskich gmin (Józefów, Otwock, Wiązowna, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory, Pilawa). Na terenie parku znajduje się dziewięć rezerwatów przyrody. Co najmniej połowa z nich to rezerwaty torfowiskowe lub leśno-torfowiskowe.

Zwiedzanie tych obszarów można polecić przede wszystkim miłośnikom polskiej flory i fauny. Nawet krótka, kilkugodzinna wycieczka w cenne tereny leśne może być okazją do połączenia rekreacji, nauki (liczne ścieżki edukacyjno-przyrodnicze) i relaksu na łonie przyrody. W miarę czasu i możliwości wyprawę po najciekawszych zakątkach parku można poszerzać m.in. o zwiedzanie atrakcji Otwocka lub Celestynowa.

Polecane
Zalew Sulejowski to popularne miejsce wypoczynku fanów żeglarstwa i sportów wodnych
rekreacja
Żeglarski raj w centrum Polski. W mniej niż 2 godziny drogi z Warszawy

Bagno Całowanie. Wieża widokowa i trakt dla miłośników przyrody

Poszukujący ciekawych atrakcji na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego z pewnością natrafią w pierwszej kolejności na opis tej małej, ale urokliwej lokalizacji. Bagno Całowanie to największe torfowisko na Mazowszu, ciągnące się na długość ok. 15 km.

To nietypowe miejsce można wygodnie (i bezpiecznie) zwiedzić dzięki wytyczonej ścieżce dydaktycznej. Jeśli wierzyć opiniom turystów, sam spacer po ścieżce – chociaż krótki – jest zdecydowanie polecany jako kierunek weekendowej wycieczki za miasto.

Wieża widokowa na ścieżce dydaktycznej ułatwia obserwacje ornitologiczne

Wieża widokowa na ścieżce dydaktycznej ułatwia obserwacje ornitologiczne

Foto: Art Media Factory/Adobe Stock

Bagno Całowanie przecina trasa dydaktyczna o znaczącej nazwie „13 błota stóp”. Długość całej trasy to ok. 3,6 km, w tym 620 m drewnianej ścieżki spacerowej (etap najchętniej odwiedzany przez turystów). Trasę można przejść pieszo lub przejechać rowerem. Po drewnianych ścieżkach spacerowych można poruszać się wyłącznie pieszo. Pomosty są dość wąskie, ale wystarczająco szerokie, by zmieścił się na nich wózek dziecięcy. Na pomosty można również wejść z psem. Na pozostałe etapy trasy turyści podróżujący z małymi dziećmi polecają nosidła. 

Rodzinny relaks połączony z edukacją

Bagno Całowanie nie bez powodów jest polecane m.in. rodzinom z dziećmi. Zwiedzanie ścieżki dydaktycznej to praktyczna „lekcja przyrody w terenie”. Na trasie rozmieszczono 13 tablic dydaktycznych, opisujących m.in. etapy powstawania torfowisk oraz ich znaczenie przyrodnicze. Tablice dostarczają cennych informacji o florze i faunie bagien, torfowisk oraz lokalnych wydm.

Na początku trasy znajduje się wieża widokowa, która może ułatwić obserwacje ornitologiczne. Przy obserwacjach przyda się dobra pogoda i odrobina szczęścia, które może zadecydować o wrażeniach z wycieczki. Niektórym turystom udało się zobaczyć na miejscu m.in. rzadkie okazy motyli, czarne bociany (Ciconia nigra), żurawie (Grus grus), a nawet bobry. Torfowisko jest też bezcenną ostoją takich gatunków jak m.in. derkacz (Crex crex) i kulik wielki (Numenius arquata).

W maju i w czerwcu na torfowiskach można podziwiać kwitnienie takich roślin jak m.in. bagno zwyczajne (Ledum palustre) czy podkolan biały (Platanthera bifolia) z rodziny storczykowatych. Obydwie rośliny kwitną na biało i wydzielają intensywny aromat.

Na trasę zdecydowanie warto zabrać lornetkę. W przypadku dłuższych wycieczek po najbliższej okolicy, szczególnie w sezonie jesiennym i zimowym, przydadzą się także kalosze.

Bagno Całowanie. Jak dojechać na miejsce z Warszawy?

Torfowisko jest zlokalizowane ok. 20 km na południe od Otwocka. Najwygodniejszą opcją będzie transport samochodowy, ale spora część zwiedzających przemierza trasę (i najbliższe okolice) na rowerach. Bagno Całowanie i ścieżka dydaktyczna znajdują się pomiędzy miejscowościami Całowanie i Podbiel. Dojazd samochodem na miejsce jest możliwy od strony obydwu miejscowości. Przy wieży widokowej znajduje się mały, bezpłatny parking (dojazd od strony miejscowości Całowanie), który w trakcie weekendu bywa zatłoczony. Zaparkować można także przy remizie lub przy drodze od strony miejscowości Podbiel, ale w tym wypadku trzeba się liczyć z krótkim spacerem do okolic ścieżki dydaktycznej.

Fragment ścieżki przyrodniczej "13 błota stóp" na Bagnie Całowanie

Fragment ścieżki przyrodniczej "13 błota stóp" na Bagnie Całowanie

Foto: Art Media Factory/Adobe Stock

Co zwiedzić w najbliższej okolicy?

Lokalni przewodnicy polecają przedłużenie wycieczki m.in. o pobliskie rezerwaty przyrody. Przy planowaniu wyprawy pieszej lub rowerowej warto pamiętać o możliwych utrudnieniach. Część ścieżek leśnych na terenie rezerwatów może być nieprzejezdna dla rowerów, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Warto też zachować ostrożność i nie schodzić z wytyczonych tras.

Bagno "Czarci Dół", Mazowiecki Park Krajobrazowy

Bagno "Czarci Dół", Mazowiecki Park Krajobrazowy

Foto: Artur Bociarski/Adobe Stock

Godne uwagi, wybrane miejsca, ścieżki i trasy przyrodnicze:

  • Rezerwat przyrody Czarci Dół – zlokalizowany w pobliżu miejscowości Zabieżki; znajduje się na trasie szlaku turystycznego Otwock-Garwolin,
  • Uroczysko Czarci Dół – wąwóz leśny w okolicach miejscowości Ponurzyca, znajduje się na zielonym i niebieskim szlaku PTTK,
  • Rezerwat Szerokie Bagno – obejmuje m.in. torfowisko wysokie, fragment boru bagiennego i boru wilgotnego,
  • Rezerwat przyrody Bagno Bocianowskie – zlokalizowany pomiędzy Celestynowem a wsią Bocian,
  • ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Lasy Celestynowskie",
  • ścieżka dydaktyczna Łabędzim szlakiem", zlokalizowana w sąsiedztwie ośrodka edukacyjnego Baza Torfy" w Karczewie.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Już w sobotę 23 sierpnia na Plaży Poniatówka odbędzie się Nocny Bieg Shreka
sobota

Kto przejmie posiadłości Shreka? Gra miejska dla młodych dorosłych

Muzeum POLIN zaprasza na weekend z Etgarem Keretem
piątek-niedziela

Spotkanie i warsztaty z Keretem. Muzeum POLIN zaprasza

Oferta potańcówek w Warszawie w ten weekend jest szeroka
sobota-niedziela

Gdzie potańczysz w długi weekend za darmo w Warszawie?

17 sierpnia w Parku Szczęśliwickim w Warszawie odbędzie się Indyjski Festiwal Plenerowy
niedziela

Barwna impreza w rytmie Bollywood. Indyjski Festiwal Plenerowy

Zalew Zegrzyński
rekreacja

Osiem bezpłatnych kąpielisk w Warszawie i okolicach

Wawerskie garażówki to okazja do upolowania oryginalnych gadżetów "z drugiej ręki"
niedziela

Garażówka w Wawrze. Chcesz coś sprzedać? Musisz się zapisać

5-lecie Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku
piątek-niedziela

Podróż w czasie i moda sprzed wieku. Muzeum w Sulejówku zaprasza

Wodny plac zabaw już otwarty
rekreacja

Wodny plac zabaw w Wawrze wreszcie otwarty

© Copyright by GREMI MEDIA SA