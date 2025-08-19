Wyjątkowe miejsce zaledwie godzinę drogi od Warszawy. Malownicza perełka na Mazowszu

To nietypowe miejsce można wygodnie (i bezpiecznie) zwiedzić dzięki wytyczonej ścieżce dydaktycznej. Jeśli wierzyć opiniom turystów, sam spacer po ścieżce – chociaż krótki – jest zdecydowanie polecany jako kierunek weekendowej wycieczki za miasto.

Wieża widokowa na ścieżce dydaktycznej ułatwia obserwacje ornitologiczne Foto: Art Media Factory/Adobe Stock

Bagno Całowanie przecina trasa dydaktyczna o znaczącej nazwie „13 błota stóp”. Długość całej trasy to ok. 3,6 km, w tym 620 m drewnianej ścieżki spacerowej (etap najchętniej odwiedzany przez turystów). Trasę można przejść pieszo lub przejechać rowerem. Po drewnianych ścieżkach spacerowych można poruszać się wyłącznie pieszo. Pomosty są dość wąskie, ale wystarczająco szerokie, by zmieścił się na nich wózek dziecięcy. Na pomosty można również wejść z psem. Na pozostałe etapy trasy turyści podróżujący z małymi dziećmi polecają nosidła.

Rodzinny relaks połączony z edukacją

Bagno Całowanie nie bez powodów jest polecane m.in. rodzinom z dziećmi. Zwiedzanie ścieżki dydaktycznej to praktyczna „lekcja przyrody w terenie”. Na trasie rozmieszczono 13 tablic dydaktycznych, opisujących m.in. etapy powstawania torfowisk oraz ich znaczenie przyrodnicze. Tablice dostarczają cennych informacji o florze i faunie bagien, torfowisk oraz lokalnych wydm.

Na początku trasy znajduje się wieża widokowa, która może ułatwić obserwacje ornitologiczne. Przy obserwacjach przyda się dobra pogoda i odrobina szczęścia, które może zadecydować o wrażeniach z wycieczki. Niektórym turystom udało się zobaczyć na miejscu m.in. rzadkie okazy motyli, czarne bociany (Ciconia nigra), żurawie (Grus grus), a nawet bobry. Torfowisko jest też bezcenną ostoją takich gatunków jak m.in. derkacz (Crex crex) i kulik wielki (Numenius arquata).

W maju i w czerwcu na torfowiskach można podziwiać kwitnienie takich roślin jak m.in. bagno zwyczajne (Ledum palustre) czy podkolan biały (Platanthera bifolia) z rodziny storczykowatych. Obydwie rośliny kwitną na biało i wydzielają intensywny aromat.

Na trasę zdecydowanie warto zabrać lornetkę. W przypadku dłuższych wycieczek po najbliższej okolicy, szczególnie w sezonie jesiennym i zimowym, przydadzą się także kalosze.

Bagno Całowanie. Jak dojechać na miejsce z Warszawy?

Torfowisko jest zlokalizowane ok. 20 km na południe od Otwocka. Najwygodniejszą opcją będzie transport samochodowy, ale spora część zwiedzających przemierza trasę (i najbliższe okolice) na rowerach. Bagno Całowanie i ścieżka dydaktyczna znajdują się pomiędzy miejscowościami Całowanie i Podbiel. Dojazd samochodem na miejsce jest możliwy od strony obydwu miejscowości. Przy wieży widokowej znajduje się mały, bezpłatny parking (dojazd od strony miejscowości Całowanie), który w trakcie weekendu bywa zatłoczony. Zaparkować można także przy remizie lub przy drodze od strony miejscowości Podbiel, ale w tym wypadku trzeba się liczyć z krótkim spacerem do okolic ścieżki dydaktycznej.

Fragment ścieżki przyrodniczej "13 błota stóp" na Bagnie Całowanie Foto: Art Media Factory/Adobe Stock

Co zwiedzić w najbliższej okolicy?

Lokalni przewodnicy polecają przedłużenie wycieczki m.in. o pobliskie rezerwaty przyrody. Przy planowaniu wyprawy pieszej lub rowerowej warto pamiętać o możliwych utrudnieniach. Część ścieżek leśnych na terenie rezerwatów może być nieprzejezdna dla rowerów, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Warto też zachować ostrożność i nie schodzić z wytyczonych tras.

Bagno "Czarci Dół", Mazowiecki Park Krajobrazowy Foto: Artur Bociarski/Adobe Stock

Godne uwagi, wybrane miejsca, ścieżki i trasy przyrodnicze: