Żeglarski raj w centrum Polski. W mniej niż 2 godziny drogi z Warszawy

Raj dla żeglarzy i fanów sportów wodnych

Do Zalewu Sulejowskiego pielgrzymują w sezonie letnim przede wszystkim miłośnicy sportów wodnych. Zbiornik o powierzchni ok. 27 km² jest idealnym miejscem do uprawiania żeglarstwa. Nad zalewem znajdują się liczne plaże, mariny, miejsca biwakowe i infrastruktura zbudowana z myślą o rekreacji. Turyści mogą na miejscu wypożyczyć kajak, motorówkę lub skuter wodny. W sezonie letnim jest też opcja sprawdzenia swych umiejętności w sportach z wysoką dawką adrenaliny – to m.in. windsurfing.

Latem Zalew Sulejowski przyciaga miłośników żeglerstwa. Na zdjęciu port jachtowy Foto: fotozen/Adobe Stock

Fanom odpoczynku w rytmie slow można z kolei polecić np. rejs jachtem po Zalewie Sulejowskim (lokalni operatorzy oferują m.in. rejsy całodzienne). Zbiornik jest też idealnym miejscem do wędkowania. Jeśli wierzyć relacjom lokalnych wędkarzy, jest tam szansa na złowienie dużych okazów leszczy, okoni, sandaczy, sumów a nawet szczupaków.

Odpoczynek w rytmie slow na plaży

W najbliższej okolicy zbiornika znajdują się liczne campingi i pola namiotowe. Turyści mogą również wybrać domek letniskowy lub zarezerwować pobyt w hotelu. W sezonie wakacyjnym trzeba liczyć się z dość dużym obłożeniem miejsc campingowych. Przed planowaniem wycieczki warto sprawdzić, jakie udogodnienia wchodzą w skład opłaty z camping. Warto dopytać m.in. o sanitariaty, dostęp do prądu i zaplecza gastronomicznego.

Z rodziną można wypoczywać na licznych, malowniczych plażach (dzikich i strzeżonych), tu m.in. Plaża Tresta, Plaża Karolinów i Plaża w Barkowicach. Część z nich – jak np. popularne kąpielisko w Smardzewicach – posiada plażę strzeżoną przez ratowników WOPR. Na miejscu warto koniecznie wybrać się na spacer po nowoczesnej promenadzie i odnowionym molo. Są także place zabaw dla dzieci, w tym wodny plac zabaw. Plaża posiada nowoczesną muszlę koncertową, na której organizowane są liczne występy, koncerty i imprezy lokalne.

Co zwiedzić w najbliższej okolicy Zalewu Sulejowskiego?

Odpoczynek nad wodą warto urozmaicić wycieczkami po bliższych i nieco dalszych okolicach zbiornika. Duża część atrakcji turystycznych znajduje na terenie pobliskiego Tomaszowa Mazowieckiego. Turystom można polecić m.in:

