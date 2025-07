Całkowita mineralizacja wody termalnej z Mszczonowa wynosi 459,79 mg/l, przeważają w niej wodorowęglany wapnia i magnezu. „Wody wykorzystywane w kąpielisku, to wolne od zanieczyszczeń wody termalne. W celu zachowania ich naturalnych właściwości, nie są filtrowane ani wzbogacane. Charakteryzują się one podwyższoną zawartością związków żelaza, co powoduje wzrost intensywności ich barwy (brązowo-zielonkawa) i stopnia mętności. Ze względów praktycznych niewskazane jest używanie białych lub bardzo jasnych strojów kąpielowych” – zaleca obiekt.

Jakie dodatkowe atrakcje znajdują się na terenie Term Mszczonów?

Termy Mszczonów to jednak nie tylko wodne atrakcje. Częścią kompleksu jest również trawiasta plaża o powierzchni 10 tys. mkw. Na jej terenie znajdują się trzy boiska do plażowej piłki siatkowej oraz plenerowa siłownia. Z myślą o najmłodszych powstał plac zabaw z piaskową oraz poliuretanową, antypoślizgową nawierzchnią. „Różnego rodzaju huśtawki, bujaki i karuzele wyróżniają się wykorzystaniem bezpiecznych i funkcjonalnych elementów, dzięki którym zabawa jest naprawdę bezpieczna i przyjemna” – zachęcają gospodarze term.

Uzupełnieniem zimowej oferty mszczonowskich term jest zadaszone sztuczne lodowisko o wymiarach 30 m x 20 m. W pawilonie lodowiska dostępna jest wypożyczalnia łyżew. Warto też wspomnieć, że Termy Mszczonów to miejsce przyjazne kamperom. Na niestrzeżonym parkingu przy termach znajduje się cześć stanowisk przystosowanych do obsługi tego typu pojazdów. Camper Strefa funkcjonuje w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku.

Ile kosztują bilety do Term Mszczonów?

Na Termach Mszczonów obowiązują dwa cenniki – jeden na sezon letni (1 czerwca - 31 sierpnia), drugi na pozostałą część roku. W obu cennikach niższe ceny obowiązują w dni robocze, wyższe w weekendy i święta.

Oto ceny za korzystanie z term w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia:

normalny (1 godz.) - 21 zł w dzień roboczy, 23 zł w weekendy i święta;

normalny (2 godz.) - 40 zł, 44 zł;

normalny (3 godz.) - 57 zł, 63 zł;

normalny (6 godz.) - 108 zł, 120 zł;

ulgowy (1 godz.) - 16 zł, 18 zł;

ulgowy (2 godz.) - 30 zł, 34 zł;

ulgowy (3 godz.) - 42 zł, 48 zł;

ulgowy (6 godz.) - 78 zł, 90 zł;

wewnętrzna sauna męska, wewnętrzna sauna damska, zewnętrzna grota solna/sauna - 4 zł/godz.

Ceny obowiązujące w Termach Mszczonów w okresie 1 wrzesień-31 maj:

normalny (1 godz.) - 16 zł w dzień roboczy, 18 zł w weekendy i święta;

normalny (2 godz.) - 30 zł, 34 zł;

normalny (3 godz.) - 42 zł, 48 zł;

ulgowy (1 godz.) - 13 zł, 15 zł;

ulgowy (2 godz.) - 24 zł, 28 zł;

ulgowy (3 godz.) - 33 zł, 39 zł;

wewnętrzna sauna męska, wewnętrzna sauna damska, zewnętrzna grota solna/sauna - 4 zł/godz.

W obu cennikach przewidziano dodatkowe opłaty za przedłużenie pobytu. W sezonie letnim – 0,40 lub 0,45 zł za każdą minutę (dopłata do biletu normalnego); 0,30 lub 0,35 zł za każdą minutę (dopłata do biletu ulgowego). Stawki w pozostałe miesiące – 0,30 lub 0,35 zł; 0,25 lub 0,30 zł za minutę.

Za zgubienie lub uszkodzenie paska czytnikiem kodującym wydawanego przy wejściu na basen przewidziano opłatę w wysokości 100 zł. Dzieci do 3. roku życia oraz weterani wchodzą gratis. Bezpłatne są również bilety indywidualne (1 godz.) przeznaczone dla dzieci do 10 r. ż. (dotyczy mieszkańców gminy Mszczonów). Jeśli ktoś chce zimą skorzystać z lodowiska znajdujące go się na terenie obiektu musi ponieść dodatkową opłatę (bilet normalny kosztuje 14 lub 16 zł za godzinę; bilet ulgowy – 12 lub 14 zł).

Dojazd do Term Mszczonów i noclegi

Dojazd do Term Mszczonów autem z centrum Warszawy zajmuje niecałą godzinę. Rozwiązaniem dla osób chcących korzystać z transportu zbiorowego może być bus wyjeżdżający z Warszawy z P+R Al. Krakowska (przystanek koło Obi). Rozkład jazdy busów można znaleźć na oficjalnej stronie gminy Mszczonów.

Na tej samej stronie można znaleźć również rozkład jazdy wszystkich autobusów jeżdżących po gminie Mszczonów oraz łączących ją z sąsiednimi miastami. Wśród nich są m.in. połączenia między Mszczonowem a Żyrardowem. Dlatego drugą opcją na dostanie się do Mszczonowa transportem zbiorowym może być dojazd pociągiem do Żyrardowa, a następnie busem do Mszczonowa (odległość z Żyrardowa do Mszczonowa to ok. 10 km).

Osoby, które chcą zatrzymać się w Mszczonowie na dłużej niż jeden dzień, nie powinny mieć problemu ze znalezieniem noclegu. Do wyboru są zarówno hotele, jak i kwatery prywatne. Warto też pamiętać, że na terenie gminy Mszczonów (a dokładniej w miejscowości Wręcza) znajduje się park wodny Suntago. Jego otwarcie przyczyniło się do dalszego rozwoju infrastruktury turystycznej w gminie.

Pomysły na dłuższy pobyt w Termach Mszczonów

Wyjazd do mszczonowskich term to dobry pomysł na szybki, kilkugodzinny lub całodniowy wyjazd za miasto w celu skorzystania z relaksujących kąpieli. Można jednak przyjechać na dłuższy pobyt, łącząc relaks w termach z odkrywaniem Mazowsza. W tym celu skorzystać można na przykład z czterech tras rowerowych wyznaczonych wokół obiektu. „Ich długość dostosowana jest do możliwości przeciętnego turysty weekendowego - od 15,6 do 46 km. Rowerzyści o większych wymaganiach mogą łączyć je dowolnie w dłuższe i bardziej urozmaicone wycieczki” – czytamy. Wokół term wyznaczono również trasę pieszą. Wszystkie trasy można znaleźć na stronie obiektu.

Będąc w Mszczonowie warto też odwiedzić pałac w Radziejowicach, oddalony niecałe 4 km od Mszczonowa. To jedna z najczęściej polecanych lokalnych atrakcji turystycznych. Zabytkowy zespół parkowo-pałacowy znany jest m.in. z posiadania największej w Polsce stałej galerii malarstwa Józefa Chełmońskiego. Wybitny malarz po powrocie na stałe do Polski ostatnie 25 lat spędził w Kuklówce niedaleko Radziejowic (kupił tam dworek i prowadził gospodarstwo rolne). Przyjaźnił się ówczesnymi właścicielami Radziejowic i był częstym gościem w pałacu.

W tej chwili (lipiec 2025) wystawa jego prac w Radziejowicach jest niedostępna – aż 119 z nich zostało wypożyczonych na wielką, bijącą rekordy frekwencyjne, wystawę dzieł Chełmońskiego, którą można było podziwiać w Warszawie i Poznaniu (wystawa trafi jeszcze do Krakowa, gdzie ma być dostępna do 30 listopada 2025). Póki co osoby trafiające do Radziejowic mogą podziwiać wystawę „W kręgu Młodej Polski”. Przed udaniem się do Radziejowic trzeba dokładnie sprawdzić, jaką cześć obiektu można aktualnie zwiedzać.

Miłośnicy Chełmońskiego mogą skusić się również na wyprawę do samej Kuklówki (miejscowość Kuklówka Zarzeczna, gmina Radziejowice). Dworek należący do malarza, choć był przebudowywany, nadal tu stoi. Nie jest jednak udostępniony zwiedzającym. Sam Chełmoński spoczywa na tutejszym cmentarzu.