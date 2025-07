„Śniadanie na trawie” to cykl spotkań plenerowych, które odbywają się w wybrane niedziele aż do połowy września. To doskonała okazja, aby spróbować kulinarnych specjałów serwowanych przez dostawców oraz spędzić miło czas na łonie natury.



W tym sezonie planowane są cztery spotkania. Pierwsze odbyło się w czerwcu, kolejne już niebawem, bo 20 lipca, czyli w najbliższą niedzielę. Wstęp na wydarzenia jest darmowy. Spotkania są organizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i realizowane w ramach projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok. Reklama Gdzie i kiedy odbędzie się najbliższe „Śniadanie na trawie"? Plenerowe śniadania odbywają się na skwerze przy fontannie obok Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy" (ul. Indiry Gandhi 9). Jedzenie będzie serwowane już od godziny 9, a całe wydarzenie potrwa do 14. Piknik to doskonała okazja, aby spróbować specjałów z różnych stron świata. Wystawcy przygotują m.in. dania kuchni wegańskiej i wegetariańskiej. Nie zabraknie śniadaniowych klasyków, ale pojawi się też sporo kulinarnych ciekawostek, które mogą zaskoczyć. Jakie atrakcje czekają na uczestników pikniku? Oprócz możliwości wspólnego biesiadowania na świeżym powietrzu na uczestników czeka jeszcze wiele innych atrakcji. Dla najmłodszych przewidziana jest strefa animacji z dmuchańcami, malowaniem twarzy i kolorowymi stemplami. Podczas pikniku odbędą się też warsztaty mydlarskie dla dzieci i dorosłych, w trakcie których każda osoba będzie mogła wykonać własnoręcznie pachnące mydło do kąpieli.