Zawody zostaną rozegrane w kilku kategoriach:

MA1 – brak limitu – najwyższy poziom amatorski

MA3 – dla graczy ze średnim doświadczeniem

MA4 – osoby początkujące, gracze z podstawowym doświadczeniem

FA1–- kobiety

FA3 – dla kobiet z podstawowym doświadczeniem

FA4 – dla całkowicie początkujących kobiet

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe. Współorganizatorem wydarzenia jest Dzielnica Wawer m.st. Warszawy.

Na czym polega disc golf?

Disc golf to stosunkowo nowa, choć bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu. Zadaniem gracza jest wrzucenie plastikowego dysku (frisbee) do kosza. Zasady gry są podobne do klasycznego golfa – wygrywa ten, kto zaliczy jak najwięcej dołków, wykonując przy tym jak najmniejszą liczbę rzutów. Pole do gry składa się zazwyczaj z 9 lub 18 dołków (koszy). Pierwszy rzut wykonuje się z linii startu, zaś kolejne z miejsca, gdzie wylądował dysk. Gdy frisbee znajdzie się w koszu, dołek zostaje uznany za zaliczony.

Disc golf jest dyscypliną odpowiednią dla osób w każdym wieku. Nie wymaga również dużych nakładów finansowych, ponieważ jedynym kosztem jest zakup kilku frisbee. Pola do rozgrywek znajdują się najczęściej w lasach i parkach, dzięki czemu w trakcie gry można jednocześnie cieszyć się kontaktem z naturą. Disc golf rozwija koordynację ruchową, koncentrację, mobilność oraz wpływa na sprawność całego ciała.