Lato pełne kultury na Woli. W programie: teatr, muzyka i spacery

Mieszkańcy Woli i ci, którzy odwiedzą dzielnicę, będą mieli okazję uczestniczyć w wielu wakacyjnych atrakcjach.



W programie znalazły się poranki teatralne dla najmłodszych, spektakle pantomimy, koncerty w parkach, potańcówki oraz spacery z przewodnikiem po Woli.

Teatr wśród zieleni w parku Szymańskiego

Dla najmłodszych widzów przygotowano „Bajkową Wolę” – rodzinne poranki teatralne w parku im. Edwarda Szymańskiego. W każdą sobotę o godzinie 10 Teatr Baza zaprasza na spektakle dla dzieci i ich opiekunów. Wejście na wydarzenie znajduje się od strony przedszkola nr 350 „Jaśminowy Gaj” przy ul. Wieluńskiej.

Pantomima i taniec na Woli

Fundacja Sztuka Ciała zaprezentuje dziewięć spektakli teatru pantomimy, tańca i klaunady, które odbędą się w różnych częściach Woli przez całe lato. To teatr bez słów, który zachwyca ruchem, obrazem i emocją. Program, dostosowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bawi, wzrusza i inspiruje do refleksji, oferując kolorowe postacie, wyrazistą klaunadę, muzykę na żywo i ekologiczne przesłanie.

Filmowa Stolica Lata w amfiteatrze na Woli

Filmowa Stolica Lata, świętująca swoje 20-lecie, zawita również na Wolę. W wybrane środy lipca i sierpnia w amfiteatrze w parku Sowińskiego odbędą się klimatyczne seanse pod gwiazdami. Wśród wyświetlanych tytułów znajdą się zarówno kinowe hity ostatnich lat, jak i propozycje dla miłośników autorskiego kina, takie jak „Diuna”, „Mężczyzna zwany Otto” czy „Narodziny gwiazdy”.