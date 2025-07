Darmowe przejazdy transportem miejskim? Tylko dla tych, których wybiorą urzędnicy

Darmowe przejazdy komunikacją miejską mieli m.in. uczestnicy festiwalu Orange Warsaw Festival, współKongresu Kultury, warsztatów ,,WUT Urban Mobility Lab – Miasto 15-minutowe w praktyce”, czy studenci z zagranicy uczestniczący w obchodach Międzynarodowego Dnia Studenta.



Władze miasta twierdzą, że nie ma pieniędzy na stworzenie darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, jednak hojnie wspierają bezpłatnymi przejazdami wybrane przez siebie grupy. W ostatnim roku wydały szereg zarządzeń umożliwiających bezpłatne korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego.

Reklama

Kto jeździł za darmo komunikacją miejską w Warszawie?

Wśród czasowych beneficjentów bezpłatnej komunikacji miejskiej znajdują się można znaleźć tych, którzy uczestniczą w ważnych wydarzeniach – to uczestnicy obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, wolontariusze zaangażowani w akcję Żonkile, uczestnicy Rajdu Arsenał organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego oraz opiekunowie i wolontariusze w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Władze miasta zgodziły się także na umożliwienie bezpłatnych przejazdów uczestnikom licznych konferencji, takich jak The World Media Economics and Management Conference, Perspektywy Women in Tech Summit 2025 oraz Miasto i Transport. Bezpłatna komunikacja objęła także uczestników festiwalu Orange Warsaw Festival, projektu edukacyjnego realizowanego przez Instytut Kreatywnych Działań Społecznych, 35. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży oraz Ogólnopolskiego Panelu Dzieci i Młodzieży.

Darmowe przejazdy dla osób niemieszkających w Warszawie

Ciężko znaleźć konsekwencję w argumentach przytaczanych przez radnych Koalicji Obywatelskiej, że bezpłatne przejazdy powinny się należeć tylko osobom, których rodzice płacą podatki w Warszawie. Darmowe przejazdy objęły bowiem m.in. uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze wraz z opiekunem, uczestników konferencji „Praca z młodzieżą – wyzwania i przyszłość”, uczestników konferencji w ramach projektu „CEMS Chance XXVI”, studentów z zagranicy uczestniczących w obchodach Międzynarodowego Dnia Studenta, uczestniczki i uczestników współKongresu Kultury 2024.