Ścieżka rowerowa powstaje na Andersa. Zmieni się całe skrzyżowanie

Głównym problemem, prowadzącym do tak wielu niebezpiecznych sytuacji, było nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu przez kierowców. Szczególnie kłopotliwy okazywał się skręt w lewo z ulic Anielewicza i Świętojerskiej, gdzie dwa pasy ruchu z naprzeciwka utrudniały bezpieczne wykonanie manewru.

Nowa organizacja ruchu

W ramach trwającej budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Andersa, ZDM postanowił wykorzystać okazję do gruntownej przebudowy sygnalizacji i wdrożenia nowej organizacji ruchu na problematycznym skrzyżowaniu.

Po zakończeniu prac jezdnia zostanie zwężona Foto: ZDM Warszawa

Kluczową zmianą będzie wprowadzenie osobnych, bezkolizyjnych lewoskrętów z ulic Anielewicza i Świętojerskiej. To rozwiązanie, postulowane m.in. przez śródmiejskich radnych, ma wyeliminować najczęstszą przyczynę wypadków w tym miejscu.

Dodatkowo, dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, nowe sygnalizatory dla skręcających w lewo będą działały akomodacyjnie. Dzięki zatopionym w asfalcie czujnikom, zielone światło dla skręcających zapali się tylko wtedy, gdy będzie taka potrzeba. To rozwiązanie pozwoli na ograniczenie czasu „czerwonego" światła dla pieszych, zachęcając ich do cierpliwości i minimalizując ryzyko przechodzenia przez jezdnię na zakazie.

Drogowcy chcą zmniejszyć ryzyko wypadków Foto: ZDM Warszawa

Drogowcy zwężą jezdnię

Kolejną istotną zmianą wpływającą na bezpieczeństwo będzie zwężenie jezdni ulicy Andersa. Jest to konieczne, aby pomieścić nową drogę dla rowerów. ZDM jednocześnie zapewnia, że nie wpłynie to na przepustowość ulicy. Obecne pasy są bowiem nadmiernie szerokie (nawet do 4,7 m), a ich szerokość i tak nie decyduje o płynności ruchu – ta jest determinowana przede wszystkim przez sygnalizację. Badania i statystyki potwierdzają, że węższa jezdnia może skłonić kierowców do wolniejszej jazdy, co automatycznie zwiększa bezpieczeństwo. Ponadto, mniejsza szerokość jezdni oznacza, że piesi szybciej ją pokonają, co również zredukuje ryzyko wypadku.