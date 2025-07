Remont Marszałkowskiej: Auta na torach. Kolejne etapy utrudnień dla kierowców

Modernizacja ulicy Marszałkowskiej w Warszawie wkracza w kolejne etapy. Kierowcy muszą być gotowi na bieżące zmiany w organizacji ruchu, w tym przejazd torowiskiem. Prace, przybliżają stolicę do stworzenia Nowego Centrum Warszawy.



Ulica Marszałkowska w Warszawie przechodzi gruntowną metamorfozę. Projekt „Nowe Centrum Warszawy” zakłada przekształcenie jednej z głównych arterii stolicy w przestrzeń bardziej przyjazną dla pieszych, rowerzystów i środowiska. Obecnie, poza trwającym remontem torowisk tramwajowych, prace intensyfikują stołeczni drogowcy, co wiąże się z wprowadzeniem kolejnych zmian w organizacji ruchu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz aktualnych utrudnień.

Bieżące zmiany w organizacji ruchu

Do czwartku, 7 lipca, kierowcy jadący ulicą Marszałkowską w stronę placu Konstytucji muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. Za skrzyżowaniem ze Świętokrzyską, ruch przekierowano na torowisko tramwajowe. Na tym odcinku, aż do ronda Dmowskiego, dostępne są dwa pasy ruchu. Jednocześnie, otwarte pozostają połączenia z ulicą Fangora oraz drogą prowadzącą do parkingu podziemnego.

Kolejny etap zmian rozpoczął się we wtorek, 1 lipca i potrwa około dwóch tygodni. Podobna organizacja ruchu, prawdopodobnie również z wykorzystaniem torowiska, zostanie wprowadzona na krótkich odcinkach przy ulicach Rysiej i Królewskiej. Przy skrzyżowaniu z Królewską zamknięty został fragment jezdni w stronę al. Jerozolimskich, natomiast przy Rysiej – część nitki jezdni w kierunku placu Bankowego. Drogowcy informują, że prace te są niezbędne do budowy dodatkowych przejść dla pieszych, mających poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Zielona Marszałkowska

Obecne utrudnienia są częścią szeroko zakrojonej inwestycji, której głównym celem jest modernizacja i zazielenienie ulicy Marszałkowskiej. Prace, które rozpoczęły się w połowie czerwca 2025 roku, obejmują przede wszystkim wymianę całego torowiska tramwajowego na odcinku około 1 kilometra (od ulicy Widok do południowej części skrzyżowania z ulicą Królewską). Dzięki temu, po zakończeniu remontu, tramwaje będą poruszać się płynniej i ciszej.