Dziś AC/DC zagra na Narodowym. Utrudnienia na Saskiej Kępie

Zmiany po zakończeniu widowiska

Po koncercie, około godziny 22:45, planowane jest zamknięcie alei Zielenieckiej na odcinku od Targowej do ronda Waszyngtona. Przejazd tym odcinkiem będzie wówczas możliwy wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Ponadto, około godziny 23:00, policja może podjąć decyzję o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. W takim przypadku, jeśli tramwaje nie będą kursować, na trasę między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza przez most Łazienkowski wyjadą autobusy zastępcze linii Z99. Objazdami pojadą wówczas także linie autobusowe: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72. Zmiany dotkną również tramwaje – linie 7 i 9 pojadą objazdem przez most Śląsko-Dąbrowski, natomiast linie 22 i 24 zakończą trasy na placu Starynkiewicza (po stronie śródmiejskiej) i odpowiednio na pętli Ratuszowa-Zoo (po stronie praskiej).

Sprawny powrót: Wzmocniona komunikacja

Aby zapewnić sprawny powrót uczestnikom koncertu, Warszawski Transport Publiczny uruchomi dodatkowe środki komunikacji. Na linie 138 (w kierunku Bokserskiej) oraz 509 (w stronę Gocławia i Winnicy) wyjadą dodatkowe autobusy. Większe pojazdy pojawią się także na nocnych liniach N03, N33 i N83. Zwiększona zostanie również częstotliwość kursowania tramwajów. Dodatkowe składy pojawią się na zmienionej trasie linii 9 oraz na linii 26 w kierunku Metra Młociny. Metro linii M2, w kierunku Bródna i Bemowa, także będzie kursowało częściej.

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej dostępne w serwisie Infoulice oraz Warszawskiego Transportu Publicznego. Planując podróż na koncert, warto zapoznać się z nimi, aby uniknąć niespodzianek i sprawnie dotrzeć na miejsce oraz powrócić do domu.