600 nowych miejsc parkingowych w Warszawie. Podpisano dokumenty na budowę

Warszawa rozbudowuje sieć P+R. Podpisano umowy na budowę dwóch nowych parkingów na ponad 600 miejsc dla aut i rowerów. Powstaną w Rembertowie i na Bródnie, ułatwiając dojazd do kolei i metra.



Warszawski system Parkuj i Jedź (P+R) zyskuje kolejny, znaczący impuls. Miasto podpisało właśnie umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch nowych obiektów P+R – w Rembertowie oraz na Bródnie. To kluczowy element szóstego etapu rozwoju sieci, który w sumie dostarczy ponad 600 nowych miejsc parkingowych dla samochodów i kilkadziesiąt dla rowerów, znacząco ułatwiając mieszkańcom przesiadkę na komunikację szynową.

Reklama

W Rembertowie do kolei – nowoczesny parking P+R

W Rembertowie powstanie naziemny parking P+R, strategicznie zlokalizowany przy ulicy Cyrulików, po północnej stronie torów i w bliskim sąsiedztwie przystanku kolejowego. Obiekt będzie służył głównie osobom dojeżdżającym do stolicy koleją aglomeracyjną. Za jego projekt i budowę odpowiadać będzie firma Zab-Bud, a kontrakt opiewa na niespełna 11 milionów złotych.

Parking pomieści 141 miejsc postojowych, w tym 6 specjalnych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz 4 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Myślimy także o rowerzystach – dla nich przewidziano około 40 zadaszonych miejsc z ładowarkami do rowerów elektrycznych i stacją do drobnych napraw. Wjazd na parking zaplanowano od ulicy Cyrulików. Oddanie do użytku przewiduje się na drugą połowę 2027 roku. Obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak przepuszczalna nawierzchnia, zbiorniki retencyjne na wodę opadową, instalacja fotowoltaiczna z magazynami energii oraz liczne nasadzenia zieleni.

Na Targówku do metra – piętrowy parking P+R

Drugi z planowanych parkingów, P+R Bródno, powstanie przy ostatniej stacji drugiej linii metra, u zbiegu ulic Rembielińskiej i Ludwika Kondratowicza. Będzie to nowoczesny, piętrowy obiekt kubaturowy, składający się z dwóch garaży połączonych podziemnym łącznikiem.