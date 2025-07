Po pożarze w Ząbkach: Prokuratura wszczęła śledztwo, rząd uruchomi środki dla pogorzelców

Po godzinie 23. rozpoczęło się dogaszanie pożaru Foto: kadr z tv Polsat

Rząd uruchamia pomoc i koordynuje działania

Premier Donald Tusk zwołał pilne spotkanie z udziałem kluczowych ministrów – m.in. Tomasza Siemoniaka (koordynatora służb specjalnych) i Jana Grabca (szefa KPRM) – oraz przedstawicieli służb (Straży Pożarnej, Policji, ABW). Premier odebrał meldunek o sytuacji pożarowej, wskazując na to, że katastrofa w Ząbkach znacznie przekracza możliwości jednej gminy.

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier zapowiedział uruchomienie specjalnych środków, zapewniając, że „każdy poszkodowany w tym pożarze nie zostanie zostawiony bez pomocy". Ministrowie Siemoniak i Grabiec udadzą się na miejsce zdarzenia. Rząd jest również w stałym kontakcie z burmistrz Ząbek. Konkretne formy pomocy zostaną doprecyzowane po oszacowaniu wszystkich skutków pożaru.

Kompleksowe wsparcie dla poszkodowanych

Miasto Ząbki natychmiast uruchomiło szeroki zakres wsparcia dla swoich mieszkańców. Całodobowy punkt informacyjny i pomocowy został zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kościelnej 2 (kontakt: 662 663 979), gdzie dostępny jest również psycholog dla osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego.

Poszkodowani mogą składać wnioski o wypłatę doraźnej pomocy finansowej (do 8 tys. zł) w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców 2C (w piątek do godz. 18) lub w SP nr 3 w najbliższą sobotę (8-16). Urząd Miasta oferuje pomoc w założeniu aplikacji mOBYWATEL w przypadku utraty dowodu osobistego, a w punkcie pomocowym dyżurują pracownicy ZUS dla poszkodowanych przedsiębiorców. Osoby potrzebujące zakwaterowania proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 10.

W pomoc włączyła się również Fundacja Siepomaga.pl, uruchamiając ogólnopolską zbiórkę dla poszkodowanych, co świadczy o ogromnej solidarności społecznej w obliczu tragedii. Mieszkańcy Ząbek i okolic aktywnie oferują noclegi, dary rzeczowe oraz opiekę nad zwierzętami, wspierając się wzajemnie w tym trudnym czasie.

Sytuacja w Ząbkach jest stabilna, a pożar został opanowany, choć działania służb wewnątrz budynku jeszcze trwają. Wszystkie zaangażowane strony zgodnie podkreślają konieczność cierpliwego oczekiwania na rzetelne ustalenia przyczyn tego tragicznego zdarzenia.