Synoptycy nie mają dobrych wieści dla Warszawy. Kiedy będzie padał śnieg, a kiedy deszcz?

W ciągu najbliższych dni pogoda w Warszawie nie będzie zbyt zachęcająca
Aktualna pogoda w naszym kraju jest kształtowana przez arktyczną masę powietrza oraz wpływ niżów. W pierwszej połowie tygodnia należy spodziewać się temperatur w okolicach 0 stopni Celsjusza.
W poniedziałek w ciągu dnia termometry pokażą wartości od około -1 do 1 stopnia Celsjusza. Z powodu wiatru wrażenie chłodu będzie jednak silniejsze, przez co temperatury odczuwalne mogą sięgać około -3 stopni. Dzień z dużym zachmurzeniem. Okresami możliwe niewielkie opady śniegu. Wiatr słaby do umiarkowanego.
Od poniedziałku aż do środy rana IMGW prognozuje zagrożenie pierwszego stopnia opadami marznącymi. Oznacza to, że w tych dniach mogą pojawić się słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
W nocy z 24 na 25 listopada temperatura utrzyma się na podobnym poziomie jak w ciągu dnia, z wartościami w granicach -1–0 stopni Celsjusza. Należy również spodziewać się niewielkich opadów śniegu oraz dużego zachmurzenia.
Wtorkowa pogoda nie zapowiada się zbyt przyjemnie – temperatury będą utrzymywać się blisko 0 stopni. Przez większą część dnia prognozowane są lekkie opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Należy spodziewać się całkowitego zachmurzenia oraz słabego wiatru, który w połączeniu z wysoką wilgocią może sprawiać, że odczuwalna temperatura będzie niższa.
Wieczorem oraz w godzinach nocnych deszcz będzie bardziej intensywny. Temperatury utrzymają się w granicach 0–1 stopnia Celsjusza.
Środowy poranek zacznie się deszczowo i wszystko wskazuje na to, że taka pogoda utrzyma się przez cały dzień. Opady będą najbardziej intensywne w godzinach popołudniowych, aż do wieczora. Można jednak spodziewać się nieco wyższych temperatur. W ciągu dnia wzrosną do około 2–3 stopni Celsjusza, choć odczuwalnie będą nieco niższe – w okolicach 0 stopni. Niebo nadal pozostanie całkowicie zachmurzone. W ciągu dnia powieje słaby wiatr, który jednak przybierze na sile w godzinach nocnych. Noc ze środy na czwartek również będzie deszczowa.