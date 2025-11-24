Synoptycy nie mają dobrych wieści dla Warszawy. Kiedy będzie padał śnieg, a kiedy deszcz?

W ciągu najbliższych dni aura w Warszawie nie będzie zbyt przyjemna, a pochmurne niebo, opady śniegu i deszczu nie będą zachęcały do aktywności na zewnątrz.



Aktualna pogoda w naszym kraju jest kształtowana przez arktyczną masę powietrza oraz wpływ niżów. W pierwszej połowie tygodnia należy spodziewać się temperatur w okolicach 0 stopni Celsjusza.

Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie?

W poniedziałek w ciągu dnia termometry pokażą wartości od około -1 do 1 stopnia Celsjusza. Z powodu wiatru wrażenie chłodu będzie jednak silniejsze, przez co temperatury odczuwalne mogą sięgać około -3 stopni. Dzień z dużym zachmurzeniem. Okresami możliwe niewielkie opady śniegu. Wiatr słaby do umiarkowanego.

Od poniedziałku aż do środy rana IMGW prognozuje zagrożenie pierwszego stopnia opadami marznącymi. Oznacza to, że w tych dniach mogą pojawić się słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

W nocy z 24 na 25 listopada temperatura utrzyma się na podobnym poziomie jak w ciągu dnia, z wartościami w granicach -1–0 stopni Celsjusza. Należy również spodziewać się niewielkich opadów śniegu oraz dużego zachmurzenia.