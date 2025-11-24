-0.6°C
Życie Warszawy

Ursynowskie Mikołajki z LEGO

Publikacja: 24.11.2025 12:30

Foto: Adobe Stock

M.B.
Arena Ursynów 7 grudnia 2025 roku zamieni się w centrum świątecznej rozrywki za sprawą Ursynowskich Mikołajek z klockami LEGO. To bezpłatne wydarzenie w godzinach 11-16 zaoferuje mieszkańcom Ursynowa i gościom z Warszawy wiele atrakcji

Na imprezie w Arenie Ursynów wydarzy się wiele - od spotkania ze Świętym Mikołajem, przez spektakl teatralny, po strefy kreatywnego budowania z popularnych klocków. Impreza łączy zabawę z elementem społecznym, wspierając Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem i Świąteczny Spektakl

Już od godziny 11, Arena Ursynów przy ul. Pileckiego 122 powita uczestników w klimacie świątecznych dekoracji. Centralnym punktem będzie strefa Mikołaja, ozdobiona figurami 3D oraz elementami z klocków LEGO. Po oficjalnym otwarciu, na scenie pojawi się Święty Mikołaj, z którym będzie możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Uczestnicy będą mieli również okazję zobaczyć spektakl teatralny „Zimowe przygody Iskierki i Mroza” w wykonaniu aktorów Teatru Jumaja.

Budowanie z Klocków LEGO: Od Yody po DUPLO

Klocki LEGO stanowią kluczowy element wydarzenia, oferując różnorodne strefy tematyczne. Jedną z głównych atrakcji będzie strefa LEGO Star Wars, gdzie zaplanowano wspólne budowanie monumentalnej figury Mistrza Yody. Fani serii LEGO DREAMZzz znajdą przestrzeń do rozwijania wyobraźni, a z myślą o najmłodszych przygotowano baseny wypełnione dużymi klockami LEGO DUPLO. Ponadto, organizatorzy zapewnią kreatywne stanowiska do tworzenia mozaik i świątecznych ozdób choinkowych, a także strefę gier wideo.

Foto: mat. pras.

Wspólnota i solidarność: Wymiar społeczny Mikołajek

Jak podkreśla Robert Kempa, Burmistrz Ursynowa, Ursynowskie Mikołajki to inicjatywa łącząca zabawę z budowaniem więzi lokalnej. Wydarzenie to jest również okazją do wsparcia ważnej sprawy. Na terenie Areny Ursynów stanie stoisko Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa. Mieszkańcy będą mogli nabyć specjalne cegiełki, z których dochód zostanie przeznaczony na działalność hospicjum.

Bezpieczeństwo i aktywność fizyczna

Uczestnicy Mikołajek będą mogli również odwiedzić stoisko Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. W ramach programu „Warszawa Chroni” będzie można uzyskać informacje dotyczące zwiększania świadomości i przygotowania się na sytuacje kryzysowe. Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zadba natomiast o element aktywności fizycznej, prowadząc animacje sportowe dla dzieci i dorosłych.

Wszystkie atrakcje są dostępne bezpłatnie, a wydarzenie ma na celu stworzenie rodzinnej, świątecznej atmosfery oraz promowanie lokalnej solidarności.

Źródło: zyciewarszawy.pl

