Ursynowskie Mikołajki z LEGO

Arena Ursynów 7 grudnia 2025 roku zamieni się w centrum świątecznej rozrywki za sprawą Ursynowskich Mikołajek z klockami LEGO. To bezpłatne wydarzenie w godzinach 11-16 zaoferuje mieszkańcom Ursynowa i gościom z Warszawy wiele atrakcji



Na imprezie w Arenie Ursynów wydarzy się wiele - od spotkania ze Świętym Mikołajem, przez spektakl teatralny, po strefy kreatywnego budowania z popularnych klocków. Impreza łączy zabawę z elementem społecznym, wspierając Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

Reklama Reklama

Spotkanie ze Świętym Mikołajem i Świąteczny Spektakl

Już od godziny 11, Arena Ursynów przy ul. Pileckiego 122 powita uczestników w klimacie świątecznych dekoracji. Centralnym punktem będzie strefa Mikołaja, ozdobiona figurami 3D oraz elementami z klocków LEGO. Po oficjalnym otwarciu, na scenie pojawi się Święty Mikołaj, z którym będzie możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Uczestnicy będą mieli również okazję zobaczyć spektakl teatralny „Zimowe przygody Iskierki i Mroza” w wykonaniu aktorów Teatru Jumaja.

Budowanie z Klocków LEGO: Od Yody po DUPLO

Klocki LEGO stanowią kluczowy element wydarzenia, oferując różnorodne strefy tematyczne. Jedną z głównych atrakcji będzie strefa LEGO Star Wars, gdzie zaplanowano wspólne budowanie monumentalnej figury Mistrza Yody. Fani serii LEGO DREAMZzz znajdą przestrzeń do rozwijania wyobraźni, a z myślą o najmłodszych przygotowano baseny wypełnione dużymi klockami LEGO DUPLO. Ponadto, organizatorzy zapewnią kreatywne stanowiska do tworzenia mozaik i świątecznych ozdób choinkowych, a także strefę gier wideo.