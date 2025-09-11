W całodziennym zwiedzaniu nie można pominąć wizyty w ogrodzie zlokalizowanym na dachu budynku. Z dachu Centrum widać Bulwary Wiślane, Stadion Narodowy i Most Świętokrzyski.

Ile kosztuje bilet dla dziecka w Centrum Nauki Kopernik? Dzieciom do 2. roku życia zapewniono darmowy wstęp. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia. Cena biletu ulgowego wynosi 32 zł (wejście na wystawy). W święta, weekendy i w okresie wakacyjnym za bilet ulgowy trzeba zapłacić 34 zł. Cena biletu standardowego, który obejmuje wejście na wystawy to 46 zł (wizyta w dni powszednie) lub 48 zł (święta, weekendy, wakacje). Dodatkowe zniżki obowiązują m.in. przy zakupie abonamentu rocznego (260 zł) i przy okazaniu Karty Dużej Rodziny. Zakupu dodatkowego biletu będzie wymagać wizyta w Planetarium. Przed wizytą warto sprawdzić terminy planowanych remontów i dostępność sezonowych wystaw.

Wejść do Pokoju Amesa w Muzeum Świat Iluzji

Muzeum zlokalizowane na Rynku Starego Miasta jest chętnie polecane przez rodziców nastolatków. W muzeum nie znajdziemy standardowych, historycznych eksponatów, ale interaktywne narzędzia i pokoje, które z pewnością zaintrygują młodych turystów. Największą furorę wśród najmłodszych zwiedzających robi Tunel Vortex, Komnata Cieni, Pokój Luster, Odwrócony Pokój i Pokój Amesa – czyli pomieszczenie tworzące iluzję głębi przestrzeni. Eksponaty pozwolą zrozumieć proces powstawania iluzji optycznych i odmiennej percepcji.

Wizyta w Muzeum Świat Iluzji jest polecana jako kreatywna lekcja matematyki i praw fizyki, ale zwiedzający chwalą także miejsce za doskonałą rozrywkę.

Ile kosztuje bilet dla dziecka do warszawskiego Muzeum Świat Iluzji? Dzieci do lat 3 mogą zwiedzić atrakcję bezpłatnie. 22 zł zapłacimy za bilet dla dziecka od 3 do 5 lat. Dzieci w wieku od 6 do 18 lat mogą skorzystać z biletów ulgowych w cenie 32 zł. Bilet zwykły kosztuje 42 zł. Zniżki przewidziano także dla emerytów (34 zl), osób z niepełnosprawnością (25 zł) oraz na bilety rodzinne (96 zł za bilet „Rodzina 2+1”).

Wspinać się z rodziną w Parku Linowym nad Wisłą

Przy sprzyjającej pogodzie zdecydowanie warto przetestować atrakcje Parku Linowego zlokalizowanego na Wybrzeżu Helskim. Jednodniowa wycieczka do parku powinna szczególnie przypaść do gustu dzieciom w wieku szkolnym, lubiącym aktywności na świeżym powietrzu. Jedną z kluczowych zalet tego miejsca jest malownicza lokalizacja – nad Wisłą, na terenach zielonych w pobliżu plaż. Park dysponuje czterema trasami o zróżnicowanych stopniach trudności. Najłatwiejszą trasę przygotowano dla dzieci od lat 4 (bez względu na wzrost). Trasy średnie i wysokie – przygotowane dla nastolatków oraz dorosłych – to ok. 300 metrów zjazdów tyrolskich, zapewniających solidną, ale bezpieczną dawkę adrenaliny.

Bilet dla dziecka na najłatwiejszą trasę kosztuje 35 zł. Zniżki obowiązują na kolejne przejście tej samej trasy lub kolejną trasę dla tej samej osoby. Na plażę w pobliżu Parku Linowego można dostać się bezpłatnym promem – dla pieszych i rowerzystów – kursującym z okolic Podzamcza.

Dotknąć sztabki złota w Centrum Pieniądza

Kolejna z warszawskich miejscówek polecana jest zarówno starszym, jak i młodszym fanom nietypowych atrakcji. Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka nie jest typowym muzeum. W szesnastu salach rozmieszczono interaktywne eksponaty pokazujące historię środków płatniczych. Fani typowo historycznych eksponatów doszukają się na wystawie m.in. denarów z czasów Bolesława Chrobrego. Ciekawskim turystom może spodobać się z kolei opcja wejścia do sejfu lub sprawdzenia, jak wygląda od środka bankomat. Wizyta w Centrum będzie też solidną lekcją ekonomii, dostarczającą mnóstwa praktycznej wiedzy. Zwiedzający zdobędą m.in. cenną wiedzę dotyczącą metod odróżniania oryginalnych środków płatniczych od falsyfikatów.

Centrum zlokalizowane jest przy ulicy Świętokrzyskiej 11/21 w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, ale warto pamiętać – głównie w sezonie turystycznym – o ograniczeniach dotyczących liczby wizytujących (maksymalnie 120 osób jednocześnie). Wizyta grup zorganizowanych (powyżej 9 osób) i wycieczek szkolnych będzie wymagać wcześniejszej rezerwacji.

Zagrać na sprzęcie komputerowym retro

Kolejna z warszawskich atrakcji cieszy się bardzo dobrymi opiniami w mediach społecznościowych. Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier – zlokalizowane przy al. Niepodległości 208B – będzie nie lada frajdą dla starszych dzieci, młodzieży szkolnej, ale też dorosłych wracających wspomnieniami do pierwszych pecetów i retro gier. Placówka jest muzeum interaktywnym, zapewniającym dostęp do 20 kompletnie wyposażonych stanowisk dla graczy. Zwiedzający mogą sprawdzić swoje umiejętności na jednej z kultowych, oryginalnych konsoli. Fanom najnowszych technologii można z kolei polecić strefę wirtualnej rzeczywistości. Placówka posiada najnowszy sprzęt, którym można przetestować popularne gry VR. Wśród dostępnych atrakcji znajdują się również symulatory wyścigów.

Ile kosztuje bilet do Warszawskiego Muzeum Gier (Strefa Retro)? Osoby powyżej 15. roku życia zapłacą za wizytę 50 zł. Bilet ulgowy dla dziecka do 15. roku życia i dla osób z niepełnosprawnością kosztuje 35 zł. Na ulgi mogą liczyć osoby wybierające bilety rodzinne lub drużynowe. Darmowe wejściówki (bilet free2play) przewidziano dla dzieci poniżej 6. roku życia,

Zwiedzić Centrum Mądrej Zabawy w Fabryce Norblina

Ostatnia z propozycji to sprawdzona i mocno polecana warszawska atrakcja dla rodzin z dziećmi. Fabryka zlokalizowana przy ulicy Żelaznej to doskonała miejscówka na co najmniej kilkugodzinną wycieczkę rodzinną. Najmłodsi – dzieci do 10 lat – mogą eksplorować 9 stref mądrej zabawy, czyli uczyć się za pomocą interaktywnych eksponatów. Jakość, bezpieczeństwo i kreatywny poziom rozrywki docenił Komitet Ochrony Praw Dziecka przyznając placówce w 2023 roku główną nagrodę w kategorii Miejsce Przyjazne Dzieciom.

Bilety do strefy Smart Kids Planet można zamówić online – cena biletu zależy od wieku dziecka i długości pobytu (od 1 do 3 godzin). Wstęp dziecka w wieku 2-10 lat kosztuje 45 zł za 1 godzinę. Zniżki przysługują m.in. dzieciom do 2. roku życia (15 zł za wstęp na cały dzień) i rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny. Najmłodszym zwiedzającym powinna także przypaść do gustu zwierzęca karuzela i imponująca zjeżdżalnia.

Starsze dzieci warto zabrać do Muzeum Fabryki Norblina (ul. Żelazna 51/53) – miejsce organizuje regularnie warsztaty i pokazy dla najmłodszych. Rodzinom warto także polecić muzyczno-wizualne doświadczenie Art Box Experience, czyli prezentacje dotyczące twórców sztuki, ale także zagadnień przyrodniczych oraz biologii.