Puszcza Kozienicka

Lasy wokół Kozienic to prawdziwy raj dla grzybiarzy, a zwłaszcza dla miłośników prawdziwków. Dojazd z Warszawy zajmuje około 1,5 h w kierunku południowo-wschodnim. Puszcza Kozienicka znajduje się w niedalekiej odległości od Radomia. Grzybiarze często krążą po lasach w okolicach Pionek i Brzustowa w stronę Garbatki.

Sama puszcza obejmuje powierzchnię ponad 30 tys. ha. Tereny doskonale nadają się do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Znajduje się tu całkiem sporo leśnych parkingów, na których można pozostawić samochód i w spokoju udać się na grzybobranie. W Puszczy Kozienickiej dominują sosny, jednak można spotkać również dęby, olszę czarną, jodłę i brzozę. W dawnych czasach był to ulubiony teren polowań Władysława Jagiełły. Królewska świta zatrzymywała się na dworkach w Kozienicach i w Jedlni. Stąd powstała nazwa „Królewskie Źródło” – tak określa się źródełko, które płynie w lesie. Podobno król wielokrotnie gasił w nim swoje pragnienie.

Jakie grzyby można zbierać w tym miejscu? Na prawdziwki warto udać się w okolice Pionek. Są też kurki, borowiki, maślaki, kanie i kozaki. Często zdarzają się również wysypy opieniek.

Lasy Nadleśnictwa Celestynów

Nadleśnictwo Celestynów znajduje się około 40 minut jazdy z Warszawy, kawałek za Otwockiem. To typowo sosnowe lasy, jednak można tu spotkać również dęby, olchy, świerki, brzozy i w niewielkiej liczbie jesiony, graby i osiki. Okolice te są bogate w wiele gatunków grzybów, m.in. w maślaki, prawdziwki oraz koźlarze.

Lasy Celestynowskie to pozostałość po Puszczy Osieckiej. Łączą się z Lasami Otwockimi. Sama Gmina Celestynów jest częścią Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Lasy zajmują ponad połowę jej powierzchni. Znajduje się tu jedno z największych skupisk mokradeł na Mazowszu, a oprócz tego ciągnące się kilometrami wydmy śródlądowe. Lasy są też w dużym stopniu związane z historią II wojny światowej. W tych okolicach ruch oporu prowadził liczne działania zbrojne oraz akcje dywersyjne. Na terenie Nadleśnictwa Celestynów znajduje się Centrum Edukacji Leśnej, które jest jednym z największych tego typu ośrodków w kraju.

Lasy Chotomowskie i Rezerwat Jabłonowski

Te okolice są oddalone od Warszawy o około 45 minut jazdy w kierunku Legionowa. Nadwiślańskie tereny obfitują w wiele gatunków grzybów. Znajdziemy tu nie tylko popularne podgrzybki, ale również maślaki, koźlarze, borowiki i kanie. Do stacji Chotomów oraz kawałek dalej, do Janówka, można dojechać Kolejami Mazowieckimi z Dworca Gdańskiego. Z pociągu wychodzi się niemal do lasu. Miejsca są bardzo popularne wśród mieszkańców stolicy. Kompleksy leśne stanowią blisko 70 proc. powierzchni powiatu legionowskiego.

W Lasach Chotomowskich dominują sosny. Znajdziemy tu też liczne wydmy. Na terenie Nadleśnictwa Jabłonna można spotkać wiekowe dęby. Są to pozostałości po dawnej Puszczy Mazowieckiej, której początki sięgają XII wieku. W czasie II wojny światowej w okolicach Legionowa i Chotomowa toczyły się walki z okupantem.

Gdzie zbierać grzyby w Warszawie?

Prawdziwi grzybiarze, którzy liczą na obfite zbiory, zazwyczaj wyjeżdżają ze stolicy na poszukiwania. Jeśli jednak mamy ochotę na jesienny spacer połączony z szukaniem grzybów, można spróbować w okolicach Starego Bemowa. Las Bemowski jest mocno zróżnicowany, jednak bory sosnowe występują tu raczej rzadko. W niektórych miejscach można znaleźć podgrzybki, zajączki, kurki i lokalnie koźlarze. Dość obficie występuje opieńka i płomiennica zimowa z uwagi na sporą ilość martwego i obumierającego drewna. Należy dodać, że na terenie Rezerwatu Łosiowe Błota, który leży na części Lasu Bemowskiego, nie wolno już zbierać grzybów.

Mieszkańcy stolicy, którzy nie chcą zbytnio oddalać się od domu, mogą także spróbować grzybobrania w Starej Miłosnej i Międzylesiu. Stara Miłosna to południowa część dzielnicy Wesoła, która leży po prawej stronie Wisły. Znajduje się tu las Zielony Ług, w którym rośnie wiele gatunków grzybów. Jest to część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Międzylesie leży w dzielnicy Wawer. Można łatwo dojechać tu SKM-ką (stacja Międzylesie).

Gdzie nie wolno zbierać grzybów?

Wyłączone są wszystkie obszary chronione, które mają status rezerwatu lub parku narodowego. Na grzybobranie nie można zatem udać się do Lasu Kabackiego, czy Lasu Bielańskiego. Zbieranie grzybów jest zabronione również w Kampinoskim Parku Narodowym. Za złamanie zakazu grozi grzywna lub kara nagany. Mandat może wynieść od 20 do 5 tys. zł (art. 163 Kodeksu wykroczeń).