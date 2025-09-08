Podróż autobusem

Z Warszawy do Pułtuska można dotrzeć również autobusem. Podróż trwa ok. półtorej godziny. Regularne kursy na tej trasie oferuje kilku przewoźników. Autobusy odjeżdżają z Dworca Zachodniego w Warszawie i jadą zazwyczaj przez Legionowo, Zegrze i Serock. Są to najczęściej kursy w kierunku Ostrołęki, Szczytna, Olsztyna lub Mrągowa. Aktualny rozkład jazdy autobusów sprawdzić można m.in. na stronie dworzeconline.pl.

Kanałami po „Wenecji Mazowsza”: Pułtusk widziany z perspektywy rzeki

Pułtusk zawdzięcza miano „Wenecji Mazowsza” rzece Narew, będącej prawym dopływem Wisły. Naturalne odnogi tej rzeki – za pomocą szerokiego łuku – opływają najstarszą część miasta z rynkiem, tworząc malownicze kanały, nad którymi przerzuconych jest wiele urokliwych mostków. Pułtuskie kanały przeznaczone są do żeglugi i można po nich – podobnie jak po tych weneckich – odbyć rejs gondolą. To doskonała okazja do podziwiania piękna nadnarwiańskiej przyrody i oglądania miasta z perspektywy wody. Rejs może być pomysłem zarówno na romantyczną randkę, jak i na rodzinną wycieczkę czy wypad w gronie znajomych.

Pułtusk nad Narwią zwany Wenecją Mazowsza - port jachtowy przy zamku biskupim Foto: Adobe Stock

Weekendowy wypad z Warszawy, czyli co zobaczyć w „Wenecji Mazowsza”

Weekendowy wypad z Warszawy do Pułtuska to także świetna okazja, aby zobaczyć wiele interesujących zabytków. Część z nich pochodzi z epoki renesansu, co po raz kolejny upodabnia miasto do włoskiego odpowiednika.

Najdłuższy brukowany rynek w Europie

Zwiedzanie Pułtuska i poznawanie jego historii najlepiej zacząć od rynku, który jest najdłuższym brukowanym rynkiem w Europie. Jego długość to niemal 400 m, a szerokość – 50 m. Najbardziej charakterystycznym budynkiem jest tutaj ratusz z gotycko-renesansową wieżą ratuszową pochodzącą z XVI wieku, w której obecnie swoją siedzibę ma Muzeum Regionalne w Pułtusku.

Wokół rynku w Pułtusku podziwiać można klasycystyczne kamienice z XVIII i XIX wieku. W tej pod numerem 29 mieszkał przez kilka dni na przełomie 1806 i 1807 roku Napoleon Bonaparte w czasie swojego pobytu w Pułtusku. Warto w tym miejscu dodać, że w 1806 roku jego armia odniosła zwycięstwo w bitwie pod Pułtuskiem nad wojskami rosyjskimi. Dzięki temu nazwa miasta znalazła się na Łuku Triumfalnym w Paryżu obok nazw innych miejscowości, gdzie wojska napoleońskie zwyciężały.

Reklama Reklama

Malowniczo położony zamek

Kolejnym obowiązkowym punktem programu zwiedzania tego mazowieckiego miasteczka jest zamek w Pułtusku. Budowla w stylu renesansowym, położona malowniczo nad rzeką, na sztucznie usypanym wzgórzu, góruje nad miastem i jest jednym z jego niekwestionowanych symboli. Z pewnością warto pospacerować w jej okolicy, podziwiając widok na miasto i słuchając szumu przepływającej rzeki. Dawniej zamek był rezydencją biskupów płockich, a obecnie w zamku znajduje się hotel i swoją siedzibę ma Dom Polonii.

Weekendowy wypad z Warszawy do Pułtuska to świetna okazja, aby zobaczyć wiele interesujących zabytków Foto: dyminski / Adobe Stock

Pułtusk: Zabytki sakralne

Podczas pobytu w Pułtusku, warto zwiedzić bazylikę kolegiacką Zwiastowania NMP, która także w pewien sposób związana jest z Wenecją. W jej wnętrzu podziwiać można sklepienie zdobione polichromią, które w XVI wieku wykonał renesansowy architekt Jan Baptysta z Wenecji. W 2018 roku w ramach akcji „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości” bazylikę wpisano na listę pomników historii.

W Pułtusku nie brakuje także innych sakralnych zabytków, wśród których warto zobaczyć chociażby kaplicę pod wezwaniem Marii Magdaleny stojącą w południowej części rynku, która do czasu zbudowania kolegiaty pełniła funkcję kościoła parafialnego czy kościół Świętego Krzyża wzniesiony w XVI wieku w stylu późnogotyckim z elementami barokowo-klasycystycznymi.

Z „Wenecji Mazowsza” do średniowiecznej puszczy

Wizyta w Pułtusku może jednak stać się okazją nie tylko do podziwiania miejskich kanałów i renesansowej architektury. Będąc tu warto bowiem wybrać się do pobliskiej Puszczy Białej, jednego z największych i najstarszych kompleksów leśnych na Mazowszu leżącego w widłach Narwi i Bugu. Dawniej bywała nazywana Puszczą Biskupią, ponieważ należała do biskupów płockich.

Na terenie Puszczy Białej znajdują się cztery rezerwaty przyrody. Najbliżej Pułtuska, zaledwie 6 km na południowy wschód od jego rynku, znajduje się Rezerwat Popławy. Wystarczy więc zaledwie 10-minutowa podróż samochodem, aby z centrum miasta przenieść się na łono natury. Można tu również dotrzeć biegnącymi z Rynku w Pułtusku dwoma szlakami turystycznymi: czerwonym (w kierunku miejscowości Sadowne Węgrowskie) i żółtym (w kierunku miejscowości Wierzbica).

Reklama Reklama

Rezerwat Popławy w Puszczy Białej jest jednym z najmniejszych na Mazowszu. Rosną tu jednak najstarsze w Nadleśnictwie Pułtusk, ponad dwustuletnie sosny, a także wiele starych dębów. Spośród zwierząt natomiast spotkać można m.in. puszczyka, orzechówkę, sójkę czy jaszczurkę zwinkę.