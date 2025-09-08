Pułtusk bywa nazywany Wenecją Mazowsza
Wyprawa to Pułtuska to okazja, aby poczuć się niemal jak we włoskiej Wenecji. To jednak nie wszystko. Wystarczy bowiem opuścić granice miasta, aby przenieść się niemal do średniowiecznej, mazowieckiej puszczy.
„Wenecja Mazowsza” lub „mazowiecka Wenecja” – tak coraz częściej bywa określany Pułtusk. Miasto znajduje się w północnej części województwa mazowieckiego, na skraju Puszczy Białej nad rzeką Narew, która przepływając przez miasto tworzy charakterystyczne kanały. Od takiego położenia już tylko krok do skojarzeń z Wenecją.
Położenie nie jest jednak jedynym podobieństwem do włoskiego miasta. Dużo tu bowiem także zabytków, w tym wiele pochodzących z epoki renesansu. Historia Pułtuska jako miasta sięga zaś średniowiecza – w 1257 roku otrzymał on prawa miejskie.
Dla wielu warszawiaków Pułtusk jest jedynie miejscowością położoną na trasie prowadzącej na Mazury. Okazuje się jednak, że warto się tu zatrzymać na dłużej. Miasto jest idealną propozycją na krótki weekendowy wypad z Warszawy, z której można dojechać tu nawet w godzinę.
Z Warszawy do Pułtuska można oczywiście bez problemu dojechać samochodem. Trasa – w zależności od wybranej opcji – ma długość ok. 60-70 km, a jej pokonanie zajmuje ok. godzinę. Do Pułtuska można dojechać drogą ekspresową S8, a następnie drogą wojewódzką 631 i drogą krajową 61. Trasa prowadzi przez Marki, Zielonkę, Zegrze i Serock. Drugą opcję dotarcia do „Wenecji Północy” stanowi podróż drogą krajową 61 przez Legionowo, Zegrze i Serock. Z Warszawy dojechać można też drogą krajową 2, a następnie drogą wojewódzką 631 i drogą krajową 61 przez Ząbki, Marki, Zielonkę, Zegrze i Serock.
Z Warszawy do Pułtuska można dotrzeć również autobusem. Podróż trwa ok. półtorej godziny. Regularne kursy na tej trasie oferuje kilku przewoźników. Autobusy odjeżdżają z Dworca Zachodniego w Warszawie i jadą zazwyczaj przez Legionowo, Zegrze i Serock. Są to najczęściej kursy w kierunku Ostrołęki, Szczytna, Olsztyna lub Mrągowa. Aktualny rozkład jazdy autobusów sprawdzić można m.in. na stronie dworzeconline.pl.
Pułtusk zawdzięcza miano „Wenecji Mazowsza” rzece Narew, będącej prawym dopływem Wisły. Naturalne odnogi tej rzeki – za pomocą szerokiego łuku – opływają najstarszą część miasta z rynkiem, tworząc malownicze kanały, nad którymi przerzuconych jest wiele urokliwych mostków. Pułtuskie kanały przeznaczone są do żeglugi i można po nich – podobnie jak po tych weneckich – odbyć rejs gondolą. To doskonała okazja do podziwiania piękna nadnarwiańskiej przyrody i oglądania miasta z perspektywy wody. Rejs może być pomysłem zarówno na romantyczną randkę, jak i na rodzinną wycieczkę czy wypad w gronie znajomych.
Pułtusk nad Narwią zwany Wenecją Mazowsza - port jachtowy przy zamku biskupim
Weekendowy wypad z Warszawy do Pułtuska to także świetna okazja, aby zobaczyć wiele interesujących zabytków. Część z nich pochodzi z epoki renesansu, co po raz kolejny upodabnia miasto do włoskiego odpowiednika.
Zwiedzanie Pułtuska i poznawanie jego historii najlepiej zacząć od rynku, który jest najdłuższym brukowanym rynkiem w Europie. Jego długość to niemal 400 m, a szerokość – 50 m. Najbardziej charakterystycznym budynkiem jest tutaj ratusz z gotycko-renesansową wieżą ratuszową pochodzącą z XVI wieku, w której obecnie swoją siedzibę ma Muzeum Regionalne w Pułtusku.
Wokół rynku w Pułtusku podziwiać można klasycystyczne kamienice z XVIII i XIX wieku. W tej pod numerem 29 mieszkał przez kilka dni na przełomie 1806 i 1807 roku Napoleon Bonaparte w czasie swojego pobytu w Pułtusku. Warto w tym miejscu dodać, że w 1806 roku jego armia odniosła zwycięstwo w bitwie pod Pułtuskiem nad wojskami rosyjskimi. Dzięki temu nazwa miasta znalazła się na Łuku Triumfalnym w Paryżu obok nazw innych miejscowości, gdzie wojska napoleońskie zwyciężały.
Kolejnym obowiązkowym punktem programu zwiedzania tego mazowieckiego miasteczka jest zamek w Pułtusku. Budowla w stylu renesansowym, położona malowniczo nad rzeką, na sztucznie usypanym wzgórzu, góruje nad miastem i jest jednym z jego niekwestionowanych symboli. Z pewnością warto pospacerować w jej okolicy, podziwiając widok na miasto i słuchając szumu przepływającej rzeki. Dawniej zamek był rezydencją biskupów płockich, a obecnie w zamku znajduje się hotel i swoją siedzibę ma Dom Polonii.
Weekendowy wypad z Warszawy do Pułtuska to świetna okazja, aby zobaczyć wiele interesujących zabytków
Podczas pobytu w Pułtusku, warto zwiedzić bazylikę kolegiacką Zwiastowania NMP, która także w pewien sposób związana jest z Wenecją. W jej wnętrzu podziwiać można sklepienie zdobione polichromią, które w XVI wieku wykonał renesansowy architekt Jan Baptysta z Wenecji. W 2018 roku w ramach akcji „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości” bazylikę wpisano na listę pomników historii.
W Pułtusku nie brakuje także innych sakralnych zabytków, wśród których warto zobaczyć chociażby kaplicę pod wezwaniem Marii Magdaleny stojącą w południowej części rynku, która do czasu zbudowania kolegiaty pełniła funkcję kościoła parafialnego czy kościół Świętego Krzyża wzniesiony w XVI wieku w stylu późnogotyckim z elementami barokowo-klasycystycznymi.
Wizyta w Pułtusku może jednak stać się okazją nie tylko do podziwiania miejskich kanałów i renesansowej architektury. Będąc tu warto bowiem wybrać się do pobliskiej Puszczy Białej, jednego z największych i najstarszych kompleksów leśnych na Mazowszu leżącego w widłach Narwi i Bugu. Dawniej bywała nazywana Puszczą Biskupią, ponieważ należała do biskupów płockich.
Na terenie Puszczy Białej znajdują się cztery rezerwaty przyrody. Najbliżej Pułtuska, zaledwie 6 km na południowy wschód od jego rynku, znajduje się Rezerwat Popławy. Wystarczy więc zaledwie 10-minutowa podróż samochodem, aby z centrum miasta przenieść się na łono natury. Można tu również dotrzeć biegnącymi z Rynku w Pułtusku dwoma szlakami turystycznymi: czerwonym (w kierunku miejscowości Sadowne Węgrowskie) i żółtym (w kierunku miejscowości Wierzbica).
Rezerwat Popławy w Puszczy Białej jest jednym z najmniejszych na Mazowszu. Rosną tu jednak najstarsze w Nadleśnictwie Pułtusk, ponad dwustuletnie sosny, a także wiele starych dębów. Spośród zwierząt natomiast spotkać można m.in. puszczyka, orzechówkę, sójkę czy jaszczurkę zwinkę.